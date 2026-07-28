TOKİ ARSA SATIŞI 2026: TOKİ arsa satışı ne zaman, açık artırma ne zaman? TOKİ arsa satışı ödeme planı nasıl?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ( Toki ), 2026 yılı kapsamında Türkiye genelindeki arsa satışlarına ilişkin takvimi duyurdu. TOKİ ARSA SATIŞI 2026 kapsamında 50 ilde bulunan toplam 737 arsa, açık artırma yöntemiyle yeni sahiplerini bulacak. Konut, ticaret, turizm, sanayi, tarım ve farklı kullanım alanlarına sahip arsalar için açık artırma hem fiziki ortamda hem de internet üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman, açık artırma ne zaman? TOKİ arsa satışı ödeme planı nasıl? Detaylar...

TOKİ ARSA SATIŞI 2026

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek TOKİ ARSA SATIŞI 2026 kapsamında, toplam 737 arsa açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak.

Satışa çıkarılacak arsaların;

Muhammen bedeli 18 milyar 724 milyon 303 bin 30 lira,

Toplam büyüklüğü ise 2 milyon 777 bin 954 metrekare olarak açıklandı.

Açık artırmaya çıkarılacak arsalar şu illerde bulunuyor:

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli, Van, Yalova ve Zonguldak.

Satışa sunulacak taşınmazlar arasında;

Konut,

Ticaret,

Turizm,

Tarım,

Sanayi,

Spor,

Özel eğitim,

Kentsel çalışma,

Plansız alan,

Rekreasyon alanı,

Akaryakıt tesis alanı,

Ağaçlandırılacak alan niteliğindeki arsalar yer alıyor.

TOKİ ARSA SATIŞI NE ZAMAN?

TOKİ arsa satışı ne zaman sorusunun yanıtı da resmi takvimle birlikte belli oldu.

TOKİ tarafından yapılan duyuruya göre açık artırmalar;

12 Ağustos 2026

13 Ağustos 2026

14 Ağustos 2026

Açık artırmalar her gün saat 10.30'da başlayacak.

Müzayedeler;

Ankara Bilkent Otel'de,

TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda

eş zamanlı olarak düzenlenecek.

Ayrıca katılımcılar, internet üzerinden de muzayede.emlakyonetim.com.tr adresi aracılığıyla teklif verebilecek.

Detaylı bilgiye ise;

www.toki.gov.tr

muzayede.emlakyonetim.com.tr

internet adreslerinden ve 444 84 34 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

TOKİ ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?

TOKİ arsa satışı ödeme planı nasıl? sorusuna ilişkin ayrıntılar da satış duyurusunda yer aldı.

Buna göre alıcılar;

Yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade,

Yüzde 30 peşinat ve 48 ay vade

seçeneklerinden yararlanabilecek.

Bu ödeme planı;

Konut,

Ticaret,

Turizm,

Tarım,

Sanayi,

Spor,

Özel eğitim,

Kentsel çalışma,

Plansız alan,

Rekreasyon alanı,

Akaryakıt tesis alanı,

Ağaçlandırılacak alan niteliğindeki arsalar için uygulanacak.

Bunun yanı sıra, bazı taşınmazlar peşin bedelle satışa sunulacak.

Peşin alım yapılması halinde ise yüzde 15 indirim uygulanacağı açıklandı. Bu kapsamda ödeme seçenekleri, TOKİ tarafından ilan edilen resmi satış koşulları doğrultusunda uygulanacak.