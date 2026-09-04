Tarım dışı istihdam verisi açıklandı mı, ABD Ağustos tarım dışı istihdam verisi yüzde kaç oldu?

Tarım dışı istihdam verisi açıklandı mı, Ağustos tarım dışı istihdam verisi yüzde kaç oldu? soruları, verinin açıklanmasıyla birlikte ekonomi gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Ağustos ayında istihdamdaki artış 162 bin olurken, işsizlik oranı ise yüzde 4,1 seviyesinde gerçekleşti. Açıklanan rakamlar, Fed’in faiz politikası ve küresel piyasaların yönü açısından yakından takip ediliyor.

ABD'DE TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ AÇIKLANDI: AĞUSTOS AYINDA 162 BİN ARTIŞ

ABD ekonomisinin görünümüne ilişkin önemli göstergeler arasında yer alan Ağustos ayı tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Piyasaların yakından takip ettiği veriye göre ABD'de tarım dışı istihdam, ağustos ayında 162 bin kişi arttı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi ise istihdamın 55 bin kişi artması yönündeydi. Böylece açıklanan veri, beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşerek piyasalarda dikkat çekti.

Tarım dışı istihdam verisi açıklandı mı, Ağustos tarım dışı istihdam verisi kaç oldu? sorularının yanıtı belli oldu. ABD'de istihdam piyasasının güçlü seyrini koruduğuna işaret eden verinin ardından gözler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarına çevrildi. Güçlü istihdam rakamları, faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin yeniden değerlendirilmesine neden olurken başta altın ve kripto para piyasaları olmak üzere finansal varlıklarda hareketlilik yaşandı.

AĞUSTOS AYI TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ NE KADAR OLDU?

ABD'de tarım dışı istihdam ağustos ayında 162 bin kişi arttı. Piyasa beklentisinin 55 bin seviyesinde bulunduğu dönemde açıklanan rakam, beklentilerin yaklaşık üç katına ulaştı. Söz konusu veri, ABD iş gücü piyasasının beklentilerin üzerinde bir performans gösterdiğini ortaya koydu.

Öte yandan temmuz ayına ilişkin ilk açıklanan 23 bin kişilik istihdam kaybı da revize edildi. Temmuz ayı verisi, 21 bin kişilik istihdam artışı olarak güncellendi. Böylece ağustos itibarıyla iki aylık toplam istihdam revizyonunun 55 bin olduğu belirtildi.

ABD'DE İŞSİZLİK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

İstihdam verisinin yanı sıra ABD'nin ağustos ayı işsizlik oranı da belli oldu. Buna göre ülkede işsizlik oranı yüzde 4,1 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu oran, piyasa beklentileriyle paralel geldi.

İşsizlik oranındaki görünüm, ABD iş gücü piyasasının genel seyrinin değerlendirilmesi açısından önem taşırken tarım dışı istihdamdaki güçlü artış, ekonomik aktivitenin dirençli olduğuna yönelik sinyaller verdi.

ORTALAMA SAATLİK KAZANÇLARDA ARTIŞ

Enflasyon görünümü ve Fed'in para politikası açısından kritik göstergelerden biri olan ortalama saatlik kazançlarda da ağustos ayı verileri açıklandı. Ortalama saatlik kazançlar ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı.

Ücretlerde yıllık artış ise yüzde 3,1 olarak kaydedildi. Ücret artışlarının enflasyon üzerindeki olası etkisi nedeniyle söz konusu rakamlar, Fed'in faiz kararları açısından da yakından takip ediliyor.

İMALAT VE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM ARTTI

Ağustos ayındaki istihdam artışında imalat ve inşaat sektörlerindeki gelişmeler de öne çıktı. İmalat sektöründe istihdamın 2023 yılından bu yana en güçlü artışını kaydettiği belirtildi.

İnşaat şirketlerinde ise ocak ayından bu yana en yüksek istihdam artışı görüldü. Özellikle veri merkezi yatırımlarındaki ivmelenmenin, inşaat sektöründeki iş gücü talebinin önemli kaynaklarından biri olduğu değerlendiriliyor.

EĞİTİM SEKTÖRÜNDE 42 BİNLİK İSTİHDAM ARTIŞI

Yerel yönetimlere bağlı eğitim sektöründe de ağustos ayında dikkat çekici bir istihdam artışı yaşandı. Temmuz ayında görülen olağan dışı düşüşün ardından eğitim sektöründe yaklaşık 42 bin kişilik istihdam artışı gerçekleşti.

Okulların yeniden açılmasıyla öğretmenlerin görevlerine dönmesi, eğitim sektöründeki istihdam rakamlarının yaz aylarında dalgalanmasına neden olabiliyor.

TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ FED KARARINI NASIL ETKİLEYECEK?

Ağustos ayı tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin oldukça üzerinde gelmesi, Fed'in önümüzdeki dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin beklentileri de etkiledi. Güçlü istihdam rakamları, ABD ekonomisinin yüksek faiz ortamına rağmen dirençli kaldığını gösterirken piyasaların Fed'in faiz indirim sürecine ilişkin beklentilerini yeniden değerlendirmesine neden oldu.

Verinin ardından altın ve kripto para gibi faiz hassasiyeti yüksek varlıklarda baskı öne çıkarken, yatırımcıların odağı Fed'in gelecek dönemde vereceği mesajlara çevrildi. İstihdam, enflasyon ve ücret artışlarına ilişkin gelecek veriler, para politikasının yönü açısından belirleyici olmaya devam edecek.