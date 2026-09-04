Hindistan'daki en işlek havalimanını su bastı! 400'den fazla uçuş gecikti

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de havalimanını etkisi altına alan şiddetli yağış uçuş trafiğini altüst etti. Yeni Delhi'deki Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda yüzlerce uçuş aksarken bazı uçaklar başka kentlere yönlendirildi.

TERMİNALLERİN ÖNÜNÜ SU BASTI

Şiddetli yağmur cuma öğleden sonra Yeni Delhi'de etkisini artırdı. Yağışın ardından Gandhi Uluslararası Havalimanı'nın 2 ve 3 numaralı terminallerine ulaşımı sağlayan giriş yollarında ve ön alanlarında su birikti. Havalimanını işleten Delhi Uluslararası Havalimanı Ltd. (DIAL), öğleden sonra "yoğun yağış" görüldüğünü, bunun sonucunda yaklaşım yolu ve ön alanlarda su biriktiğini belirtti.

400'DEN FAZLA UÇUŞ GECİKTİ

Yağış yalnızca havalimanı çevresinde su baskınına yol açmadı, uçuş programında da büyük aksamaya neden oldu. Uçuş takip sitesi Flightradar24'ün verilerine göre cuma günü Delhi Havalimanı'nda 400'den fazla uçuş gecikti. Gandhi Uluslararası Havalimanı, Hindistan'ın en işlek havalimanı konumunda bulunuyor ve günde 1.300'den fazla uçuşa ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle yaşanan aksaklık çok sayıda yolcuyu etkiledi.

Kaynak: Haberler.com