Melih Gökçek ifade vermeye sakız çiğneyerek geldi

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine geçen hafta re'sen başlattığı soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek için adliyeye geldi. Adliye önünde basın ordusu tarafından karşılanan Gökçek'in sakız çiğneyerek içeri girmesi dikkatlerden kaçmadı.

AĞIREL TANIK SIFATIYLA DİNLENMİŞTİ

İddiaları gündeme getiren Gazeteci Murat Ağırel pazartesi günü tanık sıfatıyla savcılığa ifade vermişti. Ağırel, haberlerinde Melih Gökçek’in eşi Hülya Gökçek ve oğlu Ahmet Gökçek’e ait Almanya Düsseldorf merkezli "Hamag" isimli bir şirketin bulunduğunu, sıfır ciro ve çalışanla kurulan bu şirketin kısa sürede milyonlarca euroluk AVM ve gayrimenkul alımı girişiminde bulunduğunu öne sürmüştü.

GÖKÇEK: VEREMEYECEĞİM HESABIM YOKTUR

Hakkındaki iddiaları daha önce kesin bir dille reddeden Melih Gökçek, "Allah’ın izniyle veremeyeceğim hesabım yoktur. Gerekli bilgileri savcılığa vereceğim. Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum" açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: Haberler.com