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Melih Gökçek ifade vermeye sakız çiğneyerek geldi

Melih Gökçek ifade vermeye sakız çiğneyerek geldi Haber Videosunu İzle
Melih Gökçek ifade vermeye sakız çiğneyerek geldi
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade vermek için Ankara Adliyesi'ne geldi. Gökçek'in adliyeye sakız çiğneyerek girmesi dikkatlerden kaçmadı.

  • Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddialarına ilişkin soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifade verdi.
  • Gazeteci Murat Ağırel, Gökçek'in eşi Hülya Gökçek ve oğlu Ahmet Gökçek'e ait Almanya merkezli 'Hamag' şirketinin sıfır ciroyla kurulup milyonlarca euroluk AVM ve gayrimenkul alımı girişiminde bulunduğunu öne sürmüştü.
  • Melih Gökçek, hakkındaki iddiaları reddederek gerekli bilgileri savcılığa vereceğini ve kendini Türk adaletine teslim ettiğini açıkladı.

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine geçen hafta re'sen başlattığı soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek için adliyeye geldi. Adliye önünde basın ordusu tarafından karşılanan Gökçek'in sakız çiğneyerek içeri girmesi dikkatlerden kaçmadı. 

AĞIREL TANIK SIFATIYLA DİNLENMİŞTİ

İddiaları gündeme getiren Gazeteci Murat Ağırel pazartesi günü tanık sıfatıyla savcılığa ifade vermişti. Ağırel, haberlerinde Melih Gökçek’in eşi Hülya Gökçek ve oğlu Ahmet Gökçek’e ait Almanya Düsseldorf merkezli "Hamag" isimli bir şirketin bulunduğunu, sıfır ciro ve çalışanla kurulan bu şirketin kısa sürede milyonlarca euroluk AVM ve gayrimenkul alımı girişiminde bulunduğunu öne sürmüştü.

GÖKÇEK: VEREMEYECEĞİM HESABIM YOKTUR

Hakkındaki iddiaları daha önce kesin bir dille reddeden Melih Gökçek, "Allah’ın izniyle veremeyeceğim hesabım yoktur. Gerekli bilgileri savcılığa vereceğim. Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum" açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıORHAN GÜVEN:

Utanma duygusu yokki....

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Haber YorumlarıFLOZOF:

Yargının ceza vermeyeceğini bilme rahatlığı demek ki.

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Haber YorumlarıŞahin Yılmaz:

bişi olmaz biraz gaz alma operasyonu

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Haber Yorumlarıgunaydın Türkiye:

mide bulandırıcı olaylar

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Haber YorumlarıŞahin Yılmaz:

bunların normal hayat yaşantısı para olsun yeter

yanıt1
yanıt0

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