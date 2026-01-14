Özellikle ortaokul ve lise öğrencileri, yıl sonu not ortalamalarına göre belge alıp alamayacaklarını araştırıyor. "Takdir teşekkür kaç puanla alınıyor?", "Ortalama kaç olmalı?", "Davranış notu belgeyi etkiler mi?" gibi sorular her dönem gündeme geliyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mevzuatına göre güncel takdir ve teşekkür puanları…

TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ NEDİR?

Takdir ve teşekkür belgeleri, öğrencilerin akademik başarılarını teşvik etmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen resmi başarı belgeleridir. Bu belgeler yalnızca ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler için geçerlidir. İlkokulda takdir veya teşekkür belgesi uygulaması bulunmamaktadır.

Belge sistemi, öğrencilerin yıl boyunca gösterdiği akademik performansı ödüllendirmeyi ve ders başarısını artırmayı hedefler.

TAKDİR TEŞEKKÜR KAÇ PUANLA ALINIYOR?

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre takdir ve teşekkür belgeleri, öğrencinin yıl sonu başarı puanı esas alınarak verilir.

• Teşekkür belgesi: Yıl sonu not ortalaması 70,00 ile 84,99 arasında olan öğrencilere verilir. • Takdir belgesi: Yıl sonu not ortalaması 85,00 ve üzeri olan öğrencilere verilir.

Bu puanlar hem ortaokul hem de lise öğrencileri için geçerlidir. Hesaplama yapılırken öğrencinin tüm derslerden aldığı yıl sonu puanları dikkate alınır.

TAKDİR VE TEŞEKKÜR HANGİ SINIFLARDA VERİLİR?

Takdir ve teşekkür belgeleri 5. sınıftan itibaren verilmeye başlanır. Belgeler şu kademelerde geçerlidir:

• Ortaokul (5, 6, 7 ve 8. sınıflar)

• Lise (9, 10, 11 ve 12. sınıflar)

İlkokul öğrencileri (1, 2, 3 ve 4. sınıflar) bu belge sistemine dahil değildir.

YIL SONU NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

Takdir ve teşekkür hesaplamasında yıl sonu not ortalaması esas alınır. Ortalama şu şekilde hesaplanır:

1. Öğrencinin her dersten aldığı yıl sonu puanı belirlenir.

2. Tüm derslerin puanları toplanır.

3. Toplam puan, ders sayısına bölünür.

Ortaya çıkan sayı, öğrencinin yıl sonu başarı puanıdır. Bu puan virgülden sonra iki basamak üzerinden değerlendirilir.

Örneğin; yıl sonu ortalaması 84,99 olan bir öğrenci teşekkür belgesi alırken, 85,00 olan bir öğrenci takdir belgesi almaya hak kazanır.

DAVRANIŞ NOTU TAKDİR VE TEŞEKKÜRÜ ETKİLER Mİ?

Evet, öğrencinin davranış notu belge alımında önemli bir kriterdir. Disiplin cezası alan veya davranış notu olumsuz olan öğrenciler, yıl sonu not ortalaması yeterli olsa bile takdir veya teşekkür belgesi alamaz.

Bu nedenle sadece akademik başarı değil, okul kurallarına uyum ve olumlu davranışlar da belge alabilmek için gereklidir.

ZAYIF DERSLE TAKDİR VE TEŞEKKÜR ALINIR MI?

MEB mevzuatına göre öğrencinin takdir veya teşekkür belgesi alabilmesi için başarısız dersi bulunmaması gerekir. Yani yıl sonunda herhangi bir dersten zayıf (50'nin altında) notu olan öğrenciler, ortalamaları yüksek olsa bile belge alamaz.

Bu kural, ortaokul ve lise kademelerinin tamamı için geçerlidir.

TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGELERİ NE ZAMAN VERİLİR?

Takdir ve teşekkür belgeleri, eğitim öğretim yılının sonunda karne ile birlikte öğrencilere verilir. Belgeler e-Okul sistemine işlenir ve resmi geçerliliğe sahiptir.

Veliler, öğrencinin belge durumunu e-Okul üzerinden de kontrol edebilir.

VELİ VE ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Uzmanlar, takdir ve teşekkür belgelerinin önemli bir motivasyon aracı olduğunu ancak tek başarı ölçütü olarak görülmemesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle sınav odaklı baskı yerine öğrencinin gelişimini ve öğrenme sürecini desteklemek, uzun vadede daha sağlıklı sonuçlar doğurur.

Sonuç olarak; teşekkür belgesi için en az 70,00, takdir belgesi için ise en az 85,00 yıl sonu not ortalaması gerekmektedir. Bunun yanında disiplin cezası veya zayıf ders bulunmaması şartı da unutulmamalıdır.