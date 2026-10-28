Szoboszlai, Wirtz, Ekitike ve Frimpong Fenerbahçe maçında oynayacak mı, Liverpool’un sakatları Fenerbahçe maçına yetişiyor mu?

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Liverpool’da Florian Wirtz ve Dominik Szoboszlai’nin dönüş süreci devam ederken, iki yıldızın Fenerbahçe maçına yetişip yetişmeyeceği netlik kazanmadı. Jeremie Frimpong, Hugo Ekitike, Conor Bradley ve Giovanni Leoni’nin ise Kadıköy’deki karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. İşte Liverpool’un sakatlık listesi ve oyuncuların Fenerbahçe maçındaki durumu.

FLORIAN WIRTZ FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Florian Wirtz, Brighton karşısında ikinci yarıda ayak bileğini burktu. Alman yıldız, sakatlanmadan önce maçta gol atmış ve takımının oyununa yön vermişti. Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, sakatlığın ciddi görünmediğini açıkladı. Wirtz’in Chelsea maçında dönüşü mümkün görünürken, Arsenal karşılaşması daha güvenli bir hedef olarak gösteriliyor. Bu nedenle Wirtz’in Fenerbahçe maçına yetişme ihtimali bulunuyor; ancak oyuncunun forma giyip giymeyeceği maç öncesindeki son durumuna göre belli olacak.

SZOBOSZLAI FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Dominik Szoboszlai, hamstring sorunu nedeniyle dört maçı kaçırdı. Macar orta saha, Brentford karşısında sahalara dönmüş ancak yalnızca yarım saat oynayabildikten sonra sakatlığı yeniden nüksetmişti. Szoboszlai şu anda bireysel olarak antrenman yapıyor ve takımla çalışmaya başlaması bekleniyor. Oyuncu için gerçekçi dönüş hedefi Arsenal maçı olarak gösterilirken, Chelsea maçı ise erken bulunuyor. Szoboszlai’nin Fenerbahçe maçında forma giyip giymeyeceği, iyileşme sürecindeki gelişmelere bağlı olarak netleşecek.

FRIMPONG FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Jeremie Frimpong, son maçın ilk dakikalarında yeni bir hamstring sakatlığı yaşadı. Teknik direktör Iraola, Hollandalı oyuncunun kasım ayındaki milli aradan önce dönmeyeceğini doğruladı. Frimpong için ilk gerçekçi dönüş tarihi 22 Kasım’daki Manchester United maçı olarak gösteriliyor. Bu nedenle Frimpong’un Fenerbahçe maçında forma giymesi beklenmiyor.

EKİTİKE FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Hugo Ekitike, nisan ayında yaşadığı Aşil tendonu yırtığından iyileşiyor. Fransız golcünün tedavi süreci olumlu ilerlese de maçlara dönmeden önce takım antrenmanlarına katılması gerekiyor. Ekitike’nin dönüşü için kasım ya da aralık ayı öngörülüyor. Bu nedenle oyuncunun Fenerbahçe maçında forma giymesi beklenmiyor.

DİĞER SAKATLAR

Victor Muñoz, Brentford maçında dizinden darbe aldı. Sorunun yapısal bir hasar olmadığı belirtilirken, oyuncunun Chelsea maçına dönmesi olası, Arsenal maçına ise daha yüksek ihtimalle hazır olacağı ifade ediliyor. Muñoz’un Fenerbahçe maçına yetişme ihtimali bulunuyor.

Conor Bradley, ocak ayında Arsenal karşısında yaşadığı ciddi diz sakatlığı nedeniyle bu sezon henüz forma giymedi. Bradley için 22 Kasım’daki Manchester United maçı makul bir dönüş hedefi olarak gösteriliyor. Bu nedenle oyuncunun Fenerbahçe maçında oynaması beklenmiyor.

Giovanni Leoni ise Liverpool formasıyla çıktığı ilk maçta ön çapraz bağını yırttı. İyileşme süreci beklenenden yaklaşık bir ay uzun süren İtalyan savunmacının milli aranın ardından takım antrenmanlarına dönmesi, resmi maçlarda ise aralık ayında forma giymesi bekleniyor.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında 4 Kasım 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 20.45’te Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Liverpool, Fenerbahçe maçı öncesinde bu akşam İngiltere Lig Kupası’nda Chelsea ile karşılaşacak.