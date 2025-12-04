Spotify'da en çok dinlenen şarkılar ve şarkıcılar listesi 2025! Dünya genelinde ve Türkiye'de Spotify'da en çok hangi şarkılar ve şarkıcılar dinlendi?
Spotify, 2025 yılına ait en çok dinlenen şarkılar ve şarkıcılar listesini yayınladı. Dünya genelinde ve Türkiye'deki kullanıcıların en çok tercih ettiği müzikler ve sanatçılar hakkında detaylı bilgiler içeren liste, müzik severlerin merakla beklediği bir kaynak oldu. Peki, Dünya genelinde Spotify'da en çok hangi şarkılar ve şarkıcılar dinlendi? Türkiye'de Spotify'da en çok hangi şarkılar ve şarkıcılar dinlendi? 2025 Spotify'da en çok dinlenen şarkılar ve şarkıcılar listesi haberimizde!
2025 yılı Spotify verileri, dünya genelinde ve Türkiye'de müzik trendlerinin nasıl şekillendiğini gözler önüne seriyor. Bu yılın en çok dinlenen şarkıları ve sanatçıları, hem global sahnede hem de Türkiye'de dijital müzik tüketim alışkanlıklarını belirledi. Peki, Dünya genelinde ve Türkiye'de Spotify'da en çok hangi şarkılar ve şarkıcılar dinlendi? Spotify'da en çok dinlenen şarkılar ve şarkıcılar listesi 2025! Detaylar...
SPOTIFY'DA EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR VE ŞARKICILAR LİSTESİ 2025!
2025 yılı, müzik dünyasında global değişimlerin yaşandığı ve coğrafi sınırların neredeyse anlamını yitirdiği bir yıl oldu. Spotify'ın "Wrapped 2025" verileri, dünya genelinde milyonlarca dinleyicinin tercihlerini gözler önüne seriyor. Hem dünya genelinde hem de Türkiye'de öne çıkan şarkılar ve sanatçılar, bu yılın trendlerini net bir şekilde ortaya koyuyor.
DÜNYA GENELİNDE SPOTIFY'DA EN ÇOK HANGİ ŞARKICILAR DİNLENDİ?
2025'in dünya genelinde en çok dinlenen sanatçıları şunlar oldu:
Bad Bunny, yılın en çok dinlenen global sanatçısı olarak zirveye yerleşti.
Taylor Swift ikinci sırada yer alırken, The Weeknd, Drake ve Billie Eilish de ilk beşte kendine yer buldu.
İlk 10'da ayrıca Kendrick Lamar, Bruno Mars, Ariana Grande, Arijit Singh ve Fuerza Regida yer aldı.
Bu liste, farklı müzik türleri ve dillerin — özellikle Latin, pop ve hip-hop — global ölçekte ne kadar güçlü bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor.
DÜNYA GENELİNDE SPOTIFY'DA EN ÇOK HANGİ ŞARKILAR DİNLENDİ?
2025'te dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar:
Die With A Smile — Lady Gaga & Bruno Mars
BIRDS OF A FEATHER — Billie Eilish
APT. — ROSÉ & Bruno Mars
Ordinary — Alex Warren
DtMF — Bad Bunny
back to friends — sombr
Golden — HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast
luther (with sza) — Kendrick Lamar & SZA
That's So True — Gracie Abrams
WILDFLOWER — Billie Eilish
Bu liste, hem global pop yıldızlarının hem de alternatif/indie, Latin ve K-pop gibi farklı türlerin geniş bir dinleyici kitlesine ulaştığını gösteriyor.
TÜRKİYE'DE SPOTIFY'DA EN ÇOK HANGİ ŞARKILAR VE ŞARKICILAR DİNLENDİ?
Türkiye'de 2025'te Spotify verileri, özellikle rap ve yerli pop müziğin hakimiyetini ortaya koydu:
En çok dinlenen sanatçı: BLOK3
Onu takip edenler: Ati242, Semicenk, Era7capone, Lvbel C5
Türkiye'de en çok dinlenen kadın sanatçı: Sezen Aksu
2025'in Türkiye'de en çok dinlenen şarkısı: SEVMEYİ DENEMEDİN — BLOK3
Diğer popüler şarkılar:
Sen Kaldın — Semicenk
Keşke — BLOK3 & Ati242
SONBAHAR — Era7capone, Poizi, SNOW
Sana Güvenmiyorum - Dedub Sessions — Dedublüman, Aleyna Tilki
ÇIKAR BİRİ KARŞIMA — Poizi, Era7capone, SNOW
Gözlerinden Gözlerine — Semicenk
git — BLOK3
Italy Forma — Ati242
napıyosun mesela ? — BLOK3
Spotify Türkiye verilerine göre, en çok dinlenen ilk 100 şarkının büyük çoğunluğu yerli, bu da Türkiye'de yerli müzik dinleme oranının yüksek olduğunu gösteriyor.