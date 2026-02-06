SON DEPREMLER! 6 Şubat deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

6 Şubat'ta kayda geçtiği iddia edilen sarsıntılar, deprem endişesini yeniden gündeme taşıdı. Gün içerisinde farklı bölgelerde hissedildiği öne sürülen hareketlerin ardından vatandaşlar, depremin ne zaman meydana geldiğini, büyüklüğünü ve merkez üssünü öğrenmek için güncel deprem verilerine yöneldi. Gelişmelere ilişkin ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), 6 Şubat 2026 Cuma itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izlemeye devam ediyor. Ülke genelinde yer alan yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri bile saniyeler içinde tespit edilerek analiz ediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli Rasathanesi'nin gelişmiş izleme altyapısı sayesinde düşük şiddetli ve mikro ölçekli sarsıntılar da düzenli raporlar hâline getiriliyor. Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan güncel "Son Depremler" listeleri, hem vatandaşlar hem de uzmanlar için güvenilir bir referans kaynağı olmayı sürdürüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 6 Şubat 2026 tarihli güncel deprem tablolarında, meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği saat gibi ayrıntılı bilgiler yer alıyor.

7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında deprem verileri düzenli olarak güncellenirken, yetkililer sosyal medyada dolaşıma giren doğrulanmamış paylaşımların paniğe yol açabileceğine dikkat çekiyor. Vatandaşların yalnızca resmî kurumlardan yapılan açıklamaları dikkate almaları gerektiği vurgulanıyor.

6 ŞUBAT 2026 CUMA HİSSEDİLEN SARSINTI

6 Şubat Cuma günü bazı bölgelerde hissedildiği öne sürülen ani sarsıntılar, vatandaşlar arasında kısa süreli endişeye neden oldu. Özellikle yüksek katlı binalarda bulunan kişiler, hissettikleri titreşimlerin ardından "deprem mi oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Sarsıntıyı hissettiklerini belirten vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan güncel deprem kayıtlarını inceleyerek merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerine ulaşmaya çalıştı. Yetkililer ise resmî açıklamalar dışında yer alan bilgilerin doğruluğunun teyit edilemeyeceğini hatırlatarak, güvenilir kaynakların takip edilmesi gerektiğini bir kez daha dile getirdi.