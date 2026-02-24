SON DEPREMLER! 24 Şubat deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

24 Şubat'ta meydana geldiği belirtilen kısa süreli sarsıntı, İstanbul'da deprem kaygısını yeniden artırdı. Bazı bölgelerde hissedildiği aktarılan hareketlilik sonrası çok sayıda kişi "Deprem mi oldu?" sorusuna yanıt bulmak için resmi kurumların verilerini kontrol etmeye başladı. Son deprem kayıtları araştırılırken, yetkililerden yapılacak açıklamalar merakla bekleniyor. Ayrıntılar haberimizin devamında…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ (24 ŞUBAT 2026)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 24 Şubat 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak takip etmeyi sürdürüyor.

Türkiye genelinde kurulu yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi kısa sürede tespit edilerek analiz ediliyor ve kamuoyuna duyuruluyor. Kandilli ve AFAD'ın güncel "Son Depremler" listeleri, hem vatandaşlar hem de uzmanlar için güvenilir bilgi kaynakları arasında yer almaya devam ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (24 ŞUBAT 2026)

AFAD'ın 24 Şubat 2026 tarihli güncel deprem tablolarında; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi ayrıntılı veriler paylaşılmaktadır.

7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında veriler düzenli olarak güncellenirken, yetkililer sosyal medyada yer alan doğrulanmamış paylaşımların paniğe neden olabileceği konusunda uyarılarını yineliyor. Vatandaşların yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate alması gerektiği özellikle vurgulanıyor.

24 ŞUBAT 2026 HİSSEDİLEN SARSINTI

24 Şubat günü bazı bölgelerde hissedildiği belirtilen kısa süreli sarsıntı, yer yer tedirginliğe yol açtı. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar, hissettikleri titreşim sonrası "Deprem mi oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Sarsıntıyı hissettiklerini ifade edenler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın yayımladığı son deprem kayıtlarını inceleyerek merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerine ulaşmaya çalıştı. Yetkililer ise resmî açıklamalar dışında yer alan bilgilerin teyit edilmeden paylaşılmaması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.