SON DEPREMLER! 23 Aralık deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Gün boyunca art arda paylaşılan 'sarsıntı hissettik' mesajları, deprem endişesini tekrar gündemin üst sıralarına taşıdı. Sosyal medyada yayılan iddiaların ardından vatandaşlar, Türkiye genelindeki son sismik hareketliliği gösteren AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem kayıtlarını yakından takip etmeye başladı. Detaylar haberin devamında…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 23 Aralık Salı itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz şekilde izlemeye devam ediyor. Ülke genelinde konumlandırılan yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi saniyeler içinde tespit edilerek analiz ediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş izleme altyapısıyla kayda alınan mikro titreşimler detaylı raporlara dönüştürülürken, hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD tarafından düzenli olarak güncellenen "Son Depremler" sayfaları vatandaşlara hızlı, doğru ve güvenilir bilgi sunuyor. Bu veriler, uzmanların yaptığı sismik değerlendirmelerde de önemli bir referans kaynağı olmayı sürdürüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı 23 Aralık Salı tarihli güncel deprem listelerinde; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme zamanı ayrıntılı biçimde yer alıyor. Yılın her günü 7/24 esasına göre sürdürülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında elde edilen veriler anlık olarak kamuoyunun erişimine açılıyor. Bu sayede sosyal medyada dolaşıma giren teyitsiz bilgilerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

23 ARALIK 2025 SALI HİSSEDİLEN SARSINTI

23 Aralık 2025 Salı sabah saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinden gelen "kısa süreli sarsıntı hissettik" yönündeki paylaşımlar dikkat çekti. Özellikle yüksek katlarda yaşayan vatandaşların dile getirdiği hafif titreşimler, "Az önce deprem mi oldu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Sarsıntı hissettiğini belirten vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin kaynağına ilişkin net bilgiye ulaşmak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmî kayıtlarını yakından takip etmeye başladı. Merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerinin güncellenmesiyle tablo netleşirken, yetkililer her zaman olduğu gibi yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

AFAD ve Kandilli'nin anlık olarak güncellenen "Son Depremler" ekranları, 23 Aralık Salı günü de İstanbul ve Türkiye genelindeki sismik hareketliliği takip etmek isteyen vatandaşlar için en güvenilir başvuru kaynağı olmayı sürdürdü.