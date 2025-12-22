Haberler

SON DEPREMLER! 22 Aralık deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

SON DEPREMLER! 22 Aralık deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?
Güncelleme:
22 Aralık sabah saatlerinde İstanbul ve çevre illerde hissedildiği iddia edilen sarsıntılar, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Sosyal medyada peş peşe yapılan paylaşımlar sonrası "Deprem mi oldu?" sorusu yeniden gündeme gelirken, yaşanan hareketliliğin kaynağına ilişkin gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verilerine çevrildi. Peki, 22 Aralık deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Gün içinde art arda yapılan "sarsıntı hissettik" paylaşımları, deprem endişesini yeniden gündemin ilk sıralarına taşıdı. Sosyal medyada yayılan iddiaların ardından vatandaşlar, Türkiye genelindeki son sismik hareketliliğe ilişkin AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem kayıtlarını yakından takip etmeye başladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 22 Aralık Pazartesi itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz şekilde izlemeyi sürdürüyor. Ülke genelinde konumlandırılan yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi saniyeler içinde tespit edilerek analiz ediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş izleme altyapısıyla kayda alınan mikro titreşimler detaylı raporlara dönüştürülürken, hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD tarafından düzenli olarak güncellenen "Son Depremler" sayfaları vatandaşlara hızlı, doğru ve güvenilir bilgi sunuyor. Bu veriler, uzmanların yaptığı sismik değerlendirmelerde de önemli bir referans kaynağı olmayı sürdürüyor.

SON DEPREMLER! 22 Aralık deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı 22 Aralık Pazartesi tarihli güncel deprem listelerinde; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme zamanı ayrıntılı biçimde yer alıyor. Yılın her günü 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında elde edilen veriler anlık olarak kamuoyunun erişimine açılıyor. Bu sayede sosyal medyada dolaşıma giren teyitsiz bilgilerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

SON DEPREMLER! 22 Aralık deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

22 ARALIK 2025 PAZARTESİ HİSSEDİLEN SARSINTI

22 Aralık 2025 Pazartesi sabah saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinden gelen "kısa süreli sarsıntı hissettik" yönündeki paylaşımlar dikkat çekti. Özellikle yüksek katlarda yaşayan vatandaşların dile getirdiği hafif titreşimler, "Az önce deprem mi oldu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Sarsıntı hissettiğini belirten vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin kaynağına ilişkin net bilgiye ulaşmak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmî kayıtlarını yakından takip etmeye başladı. Merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerinin güncellenmesiyle tablo netleşirken, yetkililer her zaman olduğu gibi yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

AFAD ve Kandilli'nin anlık olarak güncellenen "Son Depremler" ekranları, 22 Aralık Pazartesi günü de İstanbul ve Türkiye genelindeki sismik hareketliliği takip etmek isteyen vatandaşlar için en güvenilir başvuru kaynağı olmayı sürdürdü.

