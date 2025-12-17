SON DEPREMLER! 17 Aralık deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Güne yayılan "sarsıntı oldu" paylaşımları, deprem endişesini bir kez daha gündeme taşıdı. Sosyal medyada hızla yayılan iddialar sonrası vatandaşlar, Türkiye genelinde kayda geçen son sismik hareketliliği öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem verilerine yöneldi. Olası bir depremin zamanı, büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin resmî açıklamalar merakla beklenirken, konuya dair tüm ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 17 Aralık Çarşamba itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği kesintisiz olarak izlemeyi sürdürüyor. Ülkenin farklı bölgelerine konumlandırılan yüksek hassasiyetli sensörler sayesinde en küçük yer hareketleri dahi saniyeler içinde tespit edilerek analiz ediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş ölçüm altyapısıyla kayda alınan mikro titreşimler detaylı raporlar hâline getirilirken, hem Kandilli hem de AFAD tarafından düzenli olarak güncellenen "Son Depremler" sayfaları vatandaşların hızlı, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasına imkân tanıyor. Bu veriler, uzmanların yaptığı sismik değerlendirmelerde de önemli bir referans noktası olmayı sürdürüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı 17 Aralık Çarşamba tarihli güncel deprem listelerinde; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme zamanı açık ve ayrıntılı biçimde yer alıyor. Yıl boyunca 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme çalışmalarıyla doğrulanan veriler kamuoyuna sunulurken, bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Böylece sosyal medyada dolaşıma giren teyitsiz iddiaların etkisi azaltılıyor.

17 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA HİSSEDİLEN SARSINTI

17 Aralık 2025 Çarşamba sabah saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinden gelen "hafif bir sarsıntı hissettik" paylaşımları dikkat çekti. Özellikle yüksek katlarda yaşayan vatandaşların dile getirdiği kısa süreli titreşimler, "Az önce deprem mi oldu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Sarsıntı hissettiğini belirten vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin kaynağına dair net bilgiye ulaşmak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmî verilerini yakından takip etmeye başladı. Merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerinin güncellenmesiyle tablo netleşirken, yetkililer her zaman olduğu gibi yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

AFAD ve Kandilli'nin anlık olarak güncellenen "Son Depremler" ekranları, 17 Aralık Çarşamba günü de İstanbul ve Türkiye genelindeki sismik hareketliliği izlemek isteyen vatandaşlar için en güvenilir başvuru kaynağı olmayı sürdürdü.