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SON DEPREMLER! 14 Ağustos deprem mi oldu, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

SON DEPREMLER! 14 Ağustos deprem mi oldu, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?
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14 Ağustos 2026 Cuma günü hissedildiği öne sürülen sarsıntılar, vatandaşlar arasında kısa sürede merak konusu oldu. Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımların ardından "Az önce deprem mi oldu?" sorusu yeniden gündeme gelirken, yaşanan hareketliliğin deprem kaynaklı olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Sarsıntı iddialarının ardından gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan güncel son deprem verilerine çevrildi. Peki, deprem mi oldu, kaç büyüklüğündeydi?

14 Ağustos 2026 Cuma günü bazı bölgelerde hissedildiği belirtilen sarsıntılar, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Vatandaşların hissettikleri hareketlilikle ilgili yaptığı paylaşımlar sonrasında sarsıntının deprem kaynaklı olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Yaşanan gelişmelerin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel son deprem kayıtları araştırılıyor. İşte 14 Ağustos 2026 Cuma günü meydana gelen son depremlere ilişkin merak edilen ayrıntılar...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 14 Ağustos 2026 Cuma günü Türkiye ve çevresinde meydana gelen sismik hareketleri anlık olarak takip etmeyi sürdürüyor. Gözlem istasyonlarından alınan veriler doğrultusunda kaydedilen depremler düzenli olarak güncellenirken, sarsıntıların büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi bilgiler paylaşılıyor. Hissedildiği belirtilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, Kandilli'nin güncel son depremler listesini yakından takip ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, 14 Ağustos 2026 Cuma tarihine ait güncel deprem verilerini resmi kanalları üzerinden paylaşmayı sürdürüyor. Son Depremler ekranında yer alan bilgiler sayesinde vatandaşlar, meydana gelen sarsıntıların büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve gerçekleşme saatine ilişkin ayrıntılara ulaşabiliyor. Türkiye genelindeki sismik hareketlilik AFAD tarafından düzenli olarak izlenirken, hissedildiği belirtilen sarsıntıların ardından güncel kayıtlar vatandaşlar tarafından yakından inceleniyor.

14 AĞUSTOS 2026'DA HİSSEDİLEN SARSINTI

14 Ağustos 2026 Cuma günü bazı bölgelerde hissedildiği belirtilen sarsıntılar, kısa sürede vatandaşların gündemine geldi. Sosyal medya kullanıcılarının yaptığı paylaşımların ardından çok sayıda kişi, yaşanan hareketliliğin deprem kaynaklı olup olmadığını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verilerini kontrol etmeye başladı. Depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliğine ilişkin resmi bilgiler, yetkili kurumların yayımladığı son deprem kayıtları üzerinden takip edilirken, konuya ilişkin yeni açıklamalar geldikçe haber güncellenecektir.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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