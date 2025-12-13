Haberler

SON DEPREMLER! 13 Aralık deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

SON DEPREMLER! 13 Aralık deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

13 Aralık sabahı İstanbul ve çevre illerin çeşitli noktalarından gelen "sarsıntı hissettik" paylaşımları, vatandaşların aklında aynı sorunun yeniden belirmesine neden oldu: "Deprem mi oldu?" Kısa sürede sosyal medyada yayılan bu iddialar geniş yankı uyandırırken, kamuoyu doğru ve teyitli bilgiye ulaşmak için AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem verilerini takip etmeye başladı. Peki, 13 Aralık deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Sabah saatlerinde farklı bölgelerden paylaşılan "sarsıntı hissettik" ifadeleri, kamuoyunda "Deprem mi oldu?" sorusunu yeniden gündeme getirdi. Türkiye genelindeki son sismik durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık deprem verilerine yönelirken, olası bir depremin zamanı, büyüklüğü ve merkez üssüne dair resmî açıklamalar yakından takip ediliyor. Ayrıntılar haberimizin devamında…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 13 Aralık itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği kesintisiz şekilde izlemeye devam ediyor. Ülkenin farklı noktalarına yerleştirilen yüksek hassasiyetli sensörler sayesinde en küçük yer hareketleri dahi saniyeler içinde tespit edilerek analiz ediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş ölçüm altyapısı ile kayda alınan mikro titreşimler ayrıntılı raporlar hâline getirilirken, hem Kandilli hem de AFAD tarafından düzenli olarak güncellenen "Son Depremler" sayfaları vatandaşların hızlı, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlıyor. Bu veriler aynı zamanda uzmanların yaptığı sismik değerlendirmelerde önemli bir referans olarak kullanılıyor.

SON DEPREMLER! 13 Aralık deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı 13 Aralık tarihli güncel deprem listelerinde; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme zamanı açık ve detaylı biçimde yer alıyor. Yıl boyunca 7/24 sürdürülen izleme çalışmalarıyla doğrulanmış veriler kamuoyuna sunulurken, bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu sayede sosyal medyada dolaşıma giren teyitsiz iddiaların etkisi azaltılıyor.

SON DEPREMLER! 13 Aralık deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

13 ARALIK 2025 CUMARTESİ HİSSEDİLEN SARSINTI

13 Aralık 2025 Cumartesi sabah saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinden "hafif bir sarsıntı hissedildi" yönünde yapılan paylaşımlar dikkat çekti. Özellikle yüksek katlarda yaşayan vatandaşların dile getirdiği kısa süreli titreşimler, "Az önce deprem mi oldu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Sarsıntı hissettiğini belirten vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin kaynağına dair net bilgiye ulaşmak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmî verilerini yakından takip etmeye başladı. Merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerinin güncellenmesiyle durum daha netleşirken, yetkililer her zaman olduğu gibi yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmesi gerektiğini vurguladı.

AFAD ve Kandilli'nin anlık olarak güncellenen "Son Depremler" ekranları, 13 Aralık'ta da İstanbul ve Türkiye genelindeki sismik hareketliliği takip etmek isteyen vatandaşlar için en güvenilir bilgi kaynağı olmayı sürdürüyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver

Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver
TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
Üvey çocuğuna işkence edip ölümüne neden olan anne idam edildi

İşkenceci üvey anne idam edildi
Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları: Yüz ifadesi şekilden şekile girdi

Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları
Tuğyan Ülkem Gülter'in annesinin cezazesindeki görüntüleri yeniden gündem oldu

Cenazedeki Oscarlık performansı yeniden gündem oldu
Hande Erçel'den aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…

Aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…
Arda Güler, Türk futbol tarihine geçti

Yok artık Arda! Adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırdı
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takıma şok üstüne şok

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takıma şok üstüne şok
Özgür Özel'den canlı yayında İmamoğlu gafı: Bizim adayımız belli...

Cumhurbaşkanı adayını açıklarken dili fena sürçtü! İmamoğlu gafı
Masaj salonunda iğrenç tuzak! Kadınlar bağırıp koridora çıkınca çete harekete geçiyordu

Masaj salonunda iğrenç tuzak! Kadınlar bağırınca harekete geçiyorlardı
title