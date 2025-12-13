SON DEPREMLER! 13 Aralık deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Sabah saatlerinde farklı bölgelerden paylaşılan "sarsıntı hissettik" ifadeleri, kamuoyunda "Deprem mi oldu?" sorusunu yeniden gündeme getirdi. Türkiye genelindeki son sismik durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık deprem verilerine yönelirken, olası bir depremin zamanı, büyüklüğü ve merkez üssüne dair resmî açıklamalar yakından takip ediliyor. Ayrıntılar haberimizin devamında…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 13 Aralık itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği kesintisiz şekilde izlemeye devam ediyor. Ülkenin farklı noktalarına yerleştirilen yüksek hassasiyetli sensörler sayesinde en küçük yer hareketleri dahi saniyeler içinde tespit edilerek analiz ediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş ölçüm altyapısı ile kayda alınan mikro titreşimler ayrıntılı raporlar hâline getirilirken, hem Kandilli hem de AFAD tarafından düzenli olarak güncellenen "Son Depremler" sayfaları vatandaşların hızlı, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlıyor. Bu veriler aynı zamanda uzmanların yaptığı sismik değerlendirmelerde önemli bir referans olarak kullanılıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı 13 Aralık tarihli güncel deprem listelerinde; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme zamanı açık ve detaylı biçimde yer alıyor. Yıl boyunca 7/24 sürdürülen izleme çalışmalarıyla doğrulanmış veriler kamuoyuna sunulurken, bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu sayede sosyal medyada dolaşıma giren teyitsiz iddiaların etkisi azaltılıyor.

13 ARALIK 2025 CUMARTESİ HİSSEDİLEN SARSINTI

13 Aralık 2025 Cumartesi sabah saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinden "hafif bir sarsıntı hissedildi" yönünde yapılan paylaşımlar dikkat çekti. Özellikle yüksek katlarda yaşayan vatandaşların dile getirdiği kısa süreli titreşimler, "Az önce deprem mi oldu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Sarsıntı hissettiğini belirten vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin kaynağına dair net bilgiye ulaşmak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmî verilerini yakından takip etmeye başladı. Merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerinin güncellenmesiyle durum daha netleşirken, yetkililer her zaman olduğu gibi yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmesi gerektiğini vurguladı.

AFAD ve Kandilli'nin anlık olarak güncellenen "Son Depremler" ekranları, 13 Aralık'ta da İstanbul ve Türkiye genelindeki sismik hareketliliği takip etmek isteyen vatandaşlar için en güvenilir bilgi kaynağı olmayı sürdürüyor.