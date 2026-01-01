SON DEPREMLER! 1 Ocak deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Gün içinde farklı noktalardan yapılan "sallandık" paylaşımları, deprem endişesini bir kez daha gündeme taşıdı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan iddiaların ardından vatandaşlar, Türkiye genelinde yaşanan son sismik hareketliliğe dair AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı resmî verileri kontrol etmeye başladı. Yaşanan gelişmelere ilişkin ayrıntılar netlik kazandıkça kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 1 Ocak Perşembe itibarıyla Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz biçimde izlemeyi sürdürüyor. Yurt çapına yayılmış yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi saniyeler içinde tespit edilerek analiz ediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş izleme altyapısı aracılığıyla kayda alınan mikro ölçekli titreşimler ayrıntılı raporlar hâline getirilirken, hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD tarafından düzenli olarak güncellenen "Son Depremler" sayfaları vatandaşlara hızlı, doğru ve güvenilir bilgi sunuyor. Bu veriler, uzmanların yaptığı sismik değerlendirmelerde de önemli bir referans niteliği taşıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan 1 Ocak Perşembe tarihli güncel deprem listelerinde; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saatine ilişkin bilgiler ayrıntılı şekilde yer alıyor. Yılın her günü 7/24 esasına göre sürdürülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında elde edilen veriler anlık olarak kamuoyunun erişimine açılıyor. Bu sayede sosyal medyada dolaşıma giren teyitsiz iddiaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

1 OCAK 2026 PERŞEMBE HİSSEDİLEN SARSINTI

1 Ocak Perşembe sabah saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinden gelen "kısa süreli sarsıntı hissedildi" paylaşımları dikkat çekti. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşların dile getirdiği hafif titreşimler, "Deprem mi oldu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Sarsıntıyı hissettiğini belirten vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin kaynağına dair net bilgiye ulaşabilmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan resmî kayıtları yakından takip etti. Merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerinin güncellenmesiyle tablo netleşirken, yetkililer her zaman olduğu gibi yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.