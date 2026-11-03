SON DAKİKA İstanbul Valiliği tatil duyurusu yaptı mı, yarın İstanbul'da okullar tatil mi? 4 Kasım Çarşamba okul var mı?

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İstanbul Valiliği'nden 4 Kasım 2026 Çarşamba günü için okulları tatil eden bir karar henüz açıklanmadı. Bu nedenle mevcut duruma göre yarın İstanbul genelinde eğitim-öğretimin normal programla devam etmesi bekleniyor. Ancak meteorolojik gelişmelere bağlı olarak gece saatlerinde ya da sabah erken saatlerde yeni bir karar alınma ihtimali de göz ardı edilmiyor. İşte İstanbul'da yarın okulların durumuna, Akom'un uyarısına, yağış miktarına ve tatil kararının nasıl alındığına dair tüm ayrıntılar.

İSTANBUL VALİLİĞİ TATİL DUYURUSU YAPTI MI?

İstanbul Valiliği, 4 Kasım Çarşamba günü için herhangi bir tatil duyurusu yapmadı. Valilik'in resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında, olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiğine dair bir açıklama bulunmuyor. Valilik'ten yapılacak olası bir açıklamanın, önceki örneklerde olduğu gibi akşam ya da gece saatlerinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Yarın, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü İstanbul'da okullar açık olacak. Mevcut duruma göre öğrenciler derslerine normal programda devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim-öğretim yılı takviminde de bu tarihte planlanmış bir tatil bulunmuyor.

Bununla birlikte, kuvvetli yağışın sabah saatlerinde etkisini artırması beklendiği için öğrenci ve velilerin, gece saatlerinde ve sabah erken saatlerde Valilik'ten gelebilecek olası bir açıklamayı yakından takip etmeleri öneriliyor.

4 KASIM ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA OKUL VAR MI?

Evet, 4 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da okul var. İstanbul Valiliği'nden aksi yönde bir karar açıklanmadığı sürece resmi ve özel tüm okullarda, anaokullarından liselere kadar eğitim-öğretim normal şekilde sürecek.

AKOM'DAN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, kent genelinde etkili olacak yağışlara karşı uyarıda bulundu. Akom'un açıklamasına göre İstanbul'da bugün, 3 Kasım Salı günü saat 16.00 ile 22.00 arasında yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması öngörülüyor. Kentin farklı bölgelerinde toplamda metrekareye 30 ile 60 kilogram arasında yağış düşebileceği belirtiliyor. Akom, vatandaşları ani sel, su baskını, yollarda su birikintisi ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

SİBİRYA KÖKENLİ SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

Akom'un tahminlerine göre yarın itibarıyla Sibirya kökenli soğuk hava dalgası Marmara Bölgesi'nde etkili olmaya başlayacak. Bu nedenle İstanbul'da hafta boyunca aralıklarla sağanak yağış görülecek.

Son günlerde 18 ile 20 derece civarında bahar havasını aratmayan değerlerde seyreden sıcaklıkların, yarın itibarıyla 12 ile 14 derece aralığına gerileyerek mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Özellikle sabah saatlerinde okula gidecek öğrencilerin kalın giyinmeleri ve yağmura karşı önlem almaları önem taşıyor.

İSTANBUL'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Tahminlere göre İstanbul'da yarın, 4 Kasım Çarşamba günü yağış ihtimali yüzde 75 seviyesinde. Hava sıcaklığının en yüksek 16, en düşük 12 derece civarında olması bekleniyor. Gün boyunca aralıklarla sağanak yağış etkili olacak.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu şöyle:

4 Kasım Çarşamba: Yağmurlu, en yüksek 16, en düşük 12 derece

5 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu, en yüksek 13, en düşük 10 derece

6 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu, en yüksek 13, en düşük 9 derece

7 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu, en yüksek 12, en düşük 8 derece

8 Kasım Pazar: Güneşli, en yüksek 14, en düşük 7 derece

OKULLARIN TATİL KARARI NASIL ALINIYOR?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesine ilişkin kararlar, il bazında valilikler tarafından alınıyor. Valilikler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları, AKOM gibi yerel afet koordinasyon merkezlerinin değerlendirmeleri ve il afet ve acil durum kurullarının toplantıları sonucunda karar veriyor.

Kuvvetli yağış, kar, fırtına ya da sel riski gibi durumlarda öğrencilerin can güvenliğinin tehlikeye girebileceği değerlendirilirse valilik, yüz yüze eğitime bir ya da birkaç gün ara verebiliyor. Bu kararlar genellikle bir önceki günün akşam saatlerinde ya da gece açıklanıyor.

İSTANBUL'DA DAHA ÖNCE OKULLAR TATİL EDİLMİŞTİ

İstanbul Valiliği, geçmişte de olumsuz hava koşulları nedeniyle okulları tatil etmişti. Valilik, en son 12 Ocak 2026 Pazartesi günü olumsuz hava koşulları beklentisiyle yüz yüze eğitime bir gün ara verilmesine karar vermişti. Bu kararla resmi ve özel okulların yanı sıra halk eğitim merkezleri, meslek ve sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile destek ve yetiştirme kursları da tatil edilmişti.

Aynı kararla kamu kurumlarında görev yapan gaziler, engelliler, hamile kadınlar ve 8 yaşından küçük çocuğu olan kadın personel de idari izinli sayılmıştı.

TATİL KARARI ÇIKARSA NEREDEN ÖĞRENİLİR?

İstanbul'da okulların tatil edilmesine ilişkin olası bir karar, İstanbul Valiliği'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak. Karar ayrıca İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi kanallarından da paylaşılacak. Öğrenci ve velilerin, doğrulanmamış sosyal medya paylaşımlarına itibar etmeyerek yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları takip etmeleri öneriliyor.

VELİLER VE ÖĞRENCİLER NELERE DİKKAT ETMELİ?

Yarın sabah saatlerinde yağışın etkisini artırması beklendiği için okula gidecek öğrenci ve velilerin bazı önlemler alması önem taşıyor. Yağmurluk ve şemsiye gibi yağışa karşı koruyucu eşyalar yanına alınmalı. Sıcaklıkların düşmesi nedeniyle öğrencilerin kalın giyinmesine dikkat edilmeli. Sabah trafiğinin yağış nedeniyle yoğunlaşabileceği göz önünde bulundurularak evden daha erken çıkılmalı. Su birikintilerinin oluştuğu alt geçitlerden ve yollardan uzak durulmalı.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇINDA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da yarın akşam Fenerbahçe ile Liverpool arasında UEFA Şampiyonlar Ligi maçı oynanacak. Saat 20.45'te Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nda başlayacak karşılaşmada yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Maça gidecek taraftarların yağmura karşı hazırlıklı olmaları ve toplu taşımayı tercih etmeleri öneriliyor.

ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim-öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, ara tatilin ardından 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

ANTALYA'DA COP31 NEDENİYLE UZAKTAN EĞİTİM

Antalya'da ise COP31 İklim Zirvesi nedeniyle 11 ve 12 Kasım tarihlerinde 7 ilçede uzaktan eğitime geçilmesi için hazırlık yapıldığı açıklandı. Uygulamanın Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu, Döşemealtı, Serik ve Manavgat ilçelerinde hayata geçirilmesi planlanıyor.