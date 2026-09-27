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Uluslar Ligi'nde günün en dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan Sırbistan - Hollanda karşılaşması için geri sayım sürüyor. Dragan Stojkovic yönetimindeki Sırbistan, grubun güçlü ekiplerinden Hollanda karşısında puan hesapları yapıyor. "Sırbistan Hollanda maçı hangi kanalda, Sırbistan Hollanda nereden CANLI izlenir?" diye merak edenler için mücadele bugün saat 19.00'da A Spor'dan ekrana gelecek. Maçı internet üzerinden takip etmek isteyenler ise A Spor'un dijital yayın seçeneklerini tercih edebilecek.

SIRBİSTAN - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan bugün de sürüyor. A Ligi 2. Grup'ta Sırbistan, sahasında Hollanda'yı konuk edecek. Almanya ve Yunanistan'ın da yer aldığı grupta iki güçlü ekibin karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde futbolseverler "Sırbistan Hollanda maçı hangi kanalda, Sırbistan Hollanda nereden CANLI izlenir?" sorularına yanıt arıyor. Karşılaşmanın tarihi, saati, stadyumu ve yayın bilgileri haberimizde.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup kapsamında oynanacak Sırbistan - Hollanda karşılaşması, bugün 27 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Maç takviminde yaşanabilecek olası değişikliklere karşı resmi duyuruların takip edilmesi öneriliyor.

SIRBİSTAN - HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?

Dragan Stojkovic yönetimindeki Sırbistan ile Hollanda arasındaki mücadele, Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Aynı saatte Uluslar Ligi'nde Danimarka - Galler, Avusturya - Kosova ve Cebelitarık - Andorra karşılaşmaları da oynanacak.

SIRBİSTAN - HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Sırbistan - Hollanda karşılaşması, Türkiye'de A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. A Spor'a televizyon platformlarında şu kanal numaralarından ulaşılabiliyor:

• Digiturk: 88

• D-Smart: 80

• Kablo TV: 142

• Tivibu: 381

• Turkcell TV+: 72

Kanal ayrıca Türksat uydusu üzerinden de izlenebiliyor. Platformlardaki kanal numaralarının zaman zaman değişebileceği göz önüne alınarak, izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi faydalı olacak.

SIRBİSTAN HOLLANDA NEREDEN CANLI İZLENİR?

Maçı televizyon başında takip edemeyecek futbolseverler için internet seçeneği de bulunuyor. Karşılaşma, A Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümü üzerinden de izlenebilecek. Ancak resmi sitelerden yapılan yayınlarda zaman zaman kesinti yaşanabileceği hatırlatılıyor.

SIRBİSTAN - HOLLANDA MAÇI YURT DIŞINDA HANGİ KANALDA?

Mücadele, Azerbaycan'ın spor kanalı CBC Sport'tan da canlı olarak yayınlanacak. CBC Sport'a Azerspace 46E uydusu ve kanalın resmi internet sitesi üzerinden erişilebiliyor.

SIRBİSTAN - HOLLANDA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşma, A Spor'dan yayınlanacağı için Türkiye'de şifresiz olarak izlenebilecek.

SIRBİSTAN - HOLLANDA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Uluslar Ligi'ndeki bu kritik mücadele, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Stadion Rajko Mitic'te oynanacak. 51 bini aşkın seyirci kapasitesiyle ülkenin en büyük stadyumlarından biri olan Rajko Mitic, Sırbistan Milli Takımı'nın iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor.

SIRBİSTAN - HOLLANDA MAÇ BİLGİLERİ

• Maç: Sırbistan - Hollanda

• Organizasyon: UEFA Uluslar Ligi, A Ligi 2. Grup

• Tarih: 27 Eylül 2026 Pazar

• Saat: 19.00 (TSİ)

• Stadyum: Stadion Rajko Mitic, Belgrad

• Yayın: A Spor, CBC Sport