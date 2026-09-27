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Diyarbakır Kayapınar'da havai fişek ağacı yaktı, yangın evlere sıçramadan söndürüldü

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Diyarbakır Kayapınar'da havai fişek ağacı yaktı, yangın evlere sıçramadan söndürüldü
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde gece saatlerinde atılan havai fişek, Diclekent mevkiindeki site içinde bir ağaca isabet ederek yangına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın evlere sıçramadan söndürüldü, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde atılan havai fişekler site içerisindeki ağaca isabet edip yanmasına neden oldu. Yangın ekiplerin müdahalesi ile evlere sıçramadan söndürüldü.

Olay Kayapınar ilçesi Diclekent mevkiinde meydana geldi. Gece saatlerinde atılan havai fişek, site içerisindeki bir ağaca isabet edip alev almasına neden oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, sitedeki evlere sıçramadan ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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