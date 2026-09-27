Gece girdikleri dükkandan çaldıkları şey 'yok artık' dedirtti! Tam 15 kilo

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Sivas'ın Zara ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler, Reşitpaşa ve İsmetpaşa caddelerinde bulunan 13 iş yerinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

65 BİN LİRA VE 15 KİLO ÇİĞ KÖFTE ÇALDILAR

İş yerlerinde yapılan incelemelerde, toplam 65 bin lira ve 15 kilogram dondurulmuş çiğ köfte çalındığını belirleyen ekipler, kamera kayıtlarından kimliklerini tespit ettikleri 3 şüpheliyi il dışında operasyonla yakaladı.

Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hırsızlık yapılan iş yerlerinden birinin işletmecisi Enes Can Albayrak, gece iş yerini kapatıp eve gittiğini söyledi.

Sabah iş yerine geldiğini ve anahtarla kapıyı açtığını belirten Albayrak, "Hiçbir sıkıntı yoktu. Normal geldik işimizi yaptık, etrafı düzenledik. Biz her zaman kasaya siftah parası atıyoruz. Kasayı açtığımız zaman 5 lirayı gördük. Diğer bozuk paralar yoktu. Sonradan tedirgin olduk. Tekrardan dolaba baktık. Baktığımızda 8 kilo da paket olarak çiğ köftemiz yoktu. Bu şekilde polislere başvuru yaptık." diye konuştu.

Öte yandan, hırsızlık anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA