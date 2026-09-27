Haberler

Datça'da rahatsızlanan Cengiz Coşkuner, Bodrum'a sevk edilip yoğun bakıma alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cengiz Coşkuner, tatil için geldiği Muğla'nın Datça ilçesinde aniden solunum sıkıntısı yaşadı. İlk müdahalesi Datça Devlet Hastanesi'nde yapılan 76 yaşındaki Coşkuner, önce Marmaris'e, ardından Bodrum'daki hastaneye sevk edildi; yoğun bakımda entübe tedavisi sürüyor.

Türk müziğinin önemli gitarist, besteci ve aranjörlerinden Cengiz Coşkuner, tatil için geldiği Muğla'nın Datça ilçesinde rahatsızlanmasının ardından yoğun bakıma alındı.

Datça'da tatil yapan 76 yaşındaki Coşkuner, aniden solunum sıkıntısı yaşadı.

İlk müdahalesi Datça Devlet Hastanesi'nde yapılan Coşkuner, sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine önce Marmaris'e, ardından Bodrum'daki özel hastaneye sevk edildi.

Yoğun bakıma alınan Coşkuner'in tedavisinin entübe olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

Ünlü sanatçılarla çalıştı

Elektrogitarı kendine özgü tarzıyla icra eden Coşkuner, kariyeri boyunca Orhan Gencebay, Zeki Müren, Bülent Ersoy, Selami Şahin, Coşkun Sabah ve Neşe Karaböcek gibi çok sayıda sanatçıyla çalıştı.

Cengiz Kurtoğlu'nun seslendirdiği "Duvardaki Resim", "Gelin" ve "Unutulan" gibi eserlerin bestelerini yapan Coşkuner, 1986'dan itibaren yayımladığı çok sayıda enstrümantal albümle tanınıyor.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Aziz Yıldırım büyük müjdeyi duyurdu: Cumhurbaşkanımız da ''Hemen yapın'' talimatını verdi

Büyük müjdeyi ''Cumhurbaşkanımız da talimatını verdi'' deyip duyurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de genel kurula sunulan 9 dev projeye onay verildi

Fenerbahçe yüzyılını başlatacak 9 tarihi projeye onay çıktı
Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli sağanak uyarısı! Bu bölgelere dikkat

Çok sayıda il için kuvvetli sağanak uyarısı! Bu bölgelere dikkat
Küba'da sokakta tanıştı, Yalova'da evlendi! Düğün davetiyesindeki not dikkat çekti

Küba'da sokakta tanıştı, Yalova'da evlendi! Davetiyedeki o rica
Eğlence için atılan havai fişek faciaya yol açtı

Eğlence için atılan havai fişek faciaya yol açtı
Sahte senetten 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı, aynı senedin fotokopisiyle yeniden icraya verdi! 3,27 milyon dolar istendi

Sahte senetten ceza aldı, fotokopisini yine icraya koydu
Evden çıktı, bir daha dönmedi! 84 yaşındaki kadın kuyuda bulundu

Her yerde aranıyordu! Yaşlı kadının cansız bedeni kuyuda bulundu
Johnny Depp poz verirken süs bitkilerini ısırdı

Ne yaptığını görenler anlam veremedi! Ünlü yıldızın ilginç anları