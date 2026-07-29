Sinem Dedetaş kimdir? Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş kaç yaşında, nereli?

Mühendislik kariyerinden yerel yönetime uzanan çalışma hayatıyla dikkat çeken Sinem Dedetaş, denizcilik sektöründeki uzun yıllara dayanan deneyiminin ardından kamu yönetiminde üstlendiği görevlerle adından söz ettirdi. Peki, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş kimdir? Sinem Dedetaş kaç yaşında, Sinem Dedetaş nereli, Sinem Dedetaş eşi kim, Sinem Dedetaş ne zaman Üsküdar Belediye Başkanı oldu, yüzde kaç oy aldı? İşte biyografisi ve kariyerine ilişkin bilgiler…

SİNEM DEDETAŞ KİMDİR?

Sinem Dedetaş, 1981 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Akademik çalışmalarını aynı üniversitede sürdürerek İTÜ Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini bitirdi.

Meslek hayatına Delta Denizcilik firmasında yapısal analiz ve yapısal tasarım mühendisi olarak başlayan Dedetaş, daha sonra RINA (Registro Italiano Navale) bünyesinde plan onay mühendisi olarak görev yaptı.

Ardından Matesis Denizcilik ve Mühendislik firmasında genel müdür olarak çalışan Sinem Dedetaş, bu görev sürecinde ulusal ve uluslararası denizcilik faaliyetleri ile araştırma ve geliştirme projelerinde araştırmacı, program koordinatörü ve yönetici olarak görev aldı.

2014 yılında TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilen Dedetaş, bu görevini 2016 yılına kadar sürdürdü.

Özel sektörde görev yaptığı dönemde gemi inşaatı ve işletmeciliği, enerji verimliliği, optimizasyon, farklı malzemelerin gemi yapılarında kullanımı, yakın deniz taşımacılığı ve küçük tekneler üzerine çalışmalar gerçekleştirdi.

2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İstanbul Şehir Hatları AŞ'ye Genel Müdür olarak atandı. Görev yaptığı dönemde kadın istihdamını yüzde 295 oranında artırdı. Ayrıca tarihi Haliç Tersanesi'nin yeniden faaliyete geçirilmesi sürecinde görev aldı.

2023 yılında ise Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) Su Yolu Komitesi Başkanlığı görevine getirildi.

SİNEM DEDETAŞ KAÇ YAŞINDA?

Sinem Dedetaş, 1981 yılında doğdu. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 45 yaşındadır.

SİNEM DEDETAŞ NERELİ?

Sinem Dedetaş, Eskişehir doğumludur.

SİNEM DEDTAŞ EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Sinem Dedetaş evlidir. Eşi Barış Dedetaş'tır.

SİNEM DEDETAŞ NE ZAMAN ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI OLDU, YÜZDE KAÇ OY ALDI?

Sinem Dedetaş, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Üsküdar Belediye Başkan adayı olarak seçimlere katıldı.

Seçim sonucunda yüzde 49,9 oy alarak Üsküdar Belediye Başkanı seçildi. Böylece Üsküdar Belediye Başkanlığı görevine başladı.