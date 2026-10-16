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CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun kararıyla partiden ihraç edilen 48 isim arasında Selin Sayek Böke'nin de yer alması gündeme damga vurdu. Gelişmenin ardından Selin Sayek Böke'nin hayatı, siyasi kariyeri ve milletvekilliği dönemi merak konusu oldu. Peki, Selin Sayek Böke kimdir, milletvekili mi? Selin Sayek Böke kaç yaşında, nereli, eşi kim, babası kim? Detaylar...

SELİN SAYEK BÖKE KİMDİR?

CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından alınan kararla 48 kişinin partiden ihraç edilmesi gündeme gelirken, ihraç edilen isimler arasında Selin Sayek Böke de yer aldı. Daha önce CHP'de farklı görevler üstlenen ve milletvekilliği yapan Böke'nin hayatı, siyasi kariyeri ve özel yaşamına ilişkin bilgiler yeniden araştırılmaya başlandı.

Selin Sayek Böke; akademisyen, ekonomist ve siyasetçi kimliğiyle tanınan bir isimdir. 24 Ağustos 1972 tarihinde Buffalo, New York'ta dünyaya gelen Böke, eğitim hayatının ardından akademik çalışmalarını ekonomi alanında sürdürdü. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasi görevler üstlenen Böke, 2015 ve 2018 seçim dönemlerinde CHP İzmir milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yaptı. TBMM kayıtlarında Böke'nin 25, 26 ve 27. dönemlerde İzmir milletvekili olarak yer aldığı görülüyor.

SELİN SAYEK BÖKE MİLLETVEKİLİ Mİ?

Selin Sayek Böke daha önce milletvekilliği yaptı ancak günümüzde milletvekili değildir. CHP'nin İzmir milletvekili olarak 25, 26 ve 27. dönemlerde TBMM'de görev yapan Böke'nin son milletvekilliği dönemi 14 Mayıs 2023 tarihinde sona erdi. TBMM'nin resmi kayıtlarında Böke, 27. Dönem CHP İzmir Milletvekili olarak yer alıyor ve dönemin bitiş tarihi 14 Mayıs 2023 olarak gösteriliyor.

Böke, milletvekilliği döneminde Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği yaptı. Siyasi kariyerinde CHP Parti Meclisi üyeliğinin yanı sıra Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve parti sözcülüğü gibi görevler de üstlendi.

Milletvekilliğinin ardından CHP içerisindeki görevlerini sürdüren Böke, 2020 yılında gerçekleştirilen kurultayın ardından CHP Genel Sekreteri olarak görev yaptı. CHP'nin 2025 ve 2026 tarihli resmi içeriklerinde de Selin Sayek Böke, CHP Genel Sekreteri olarak yer alıyor.

SELİN SAYEK BÖKE KAÇ YAŞINDA?

Selin Sayek Böke, 24 Ağustos 1972 doğumludur. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 54 yaşındadır.

SELİN SAYEK BÖKE NERELİ?

Selin Sayek Böke, 24 Ağustos 1972 tarihinde Buffalo, New York'ta doğdu.

Annesi Füsun Sayek'in ailesinin Niğde, babası İskender Sayek'in ailesinin ise Hatay'ın Arsuz ilçesi kökenli olduğu bilgisi yer alıyor. Böke'nin eğitim hayatı ise Ankara'da başladı. Çankaya İlkokulu'nun ardından 1989 yılında TED Ankara Koleji'nden mezun oldu.

Daha sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü'nde eğitim gören Böke, 1993 yılında buradan mezun oldu. İktisat alanındaki lisansüstü eğitimini ise Duke Üniversitesi'nde tamamladı. TBMM'nin resmi özgeçmişinde de Böke'nin ODTÜ İktisat Bölümü mezunu olduğu ve yüksek lisans ile doktorasını Duke Üniversitesi'nde tamamladığı belirtiliyor.

AKADEMİK KARİYERİ

Selin Sayek Böke'nin akademik kariyeri ekonomi alanında şekillendi. 2003 yılında Bilkent Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı ve 2010 yılında doçent oldu.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde öğretim üyeliğinin yanı sıra bölüm başkanlığı ve İktisadi ve İdari Sosyal Bilimler Fakültesi dekan yardımcılığı görevlerini de yürüttü. TBMM kayıtlarında ayrıca Bentley Üniversitesi Ekonomi Bölümü ve Georgetown Üniversitesi'ndeki akademik çalışmalarına ilişkin bilgiler bulunuyor.

SELİN SAYEK BÖKE EŞİ KİM?

Selin Sayek Böke, 2002 yılında inşaat mühendisi Mert Böke ile evlendi. Bu evlilikten Can ve Aksel adlarında iki oğlu oldu.

SELİN SAYEK BÖKE BABASI KİM?

Selin Sayek Böke'nin babası İskender Sayek'tir. Annesi ise Füsun Sayek'tir. TBMM'nin resmi özgeçmiş kaydında da Selin Sayek Böke'nin anne ve baba bilgileri Füsun ve İskender Sayek olarak yer alıyor.

İskender Sayek, tıp profesörüdür. Selin Sayek Böke'nin annesi Füsun Sayek de hekimdir. Ailesinin eğitim ve sağlık alanıyla bağlantısı, Böke'nin hayat hikâyesinde yer alan bilgiler arasındadır.

SELİN SAYEK BÖKE'NİN SİYASİ KARİYERİ

Selin Sayek Böke'nin CHP içerisindeki siyasi kariyeri 2014 yılında Parti Meclisi'ne seçilmesiyle öne çıktı. 2015 genel seçimlerinde CHP'nin İzmir 1. bölge milletvekili adayı oldu ve TBMM'ye girdi. Aynı yıl yapılan erken genel seçimlerde yeniden İzmir'den milletvekili seçildi.

Böke, siyasi kariyeri boyunca CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve parti sözcülüğü görevlerini üstlendi. 6 Mayıs 2017 tarihinde bu iki görevinden istifa etti.

2020 yılında yapılan CHP kurultayının ardından ise CHP Genel Sekreteri görevine getirildi. CHP'nin resmi internet sitesinde 2025 ve 2026 yıllarında yayımlanan içeriklerde de Böke, CHP Genel Sekreteri olarak yer almaktadır.

Böke'nin siyasi görevleri yalnızca Türkiye'deki parti çalışmalarıyla sınırlı kalmadı. 2019 yılında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu'nun başkan vekili olarak seçildi.

Selin Sayek Böke, milletvekilliği döneminin ardından da CHP içerisindeki siyasi çalışmalarını sürdürdü. 2026 tarihli CHP içeriklerinde Genel Sekreter sıfatıyla yer aldığı görülüyor.

SELİN SAYEK BÖKE NEDEN İHRAÇ EDİLDİ?

Selin Sayek Böke, CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından alınan kararla partiden ihraç edilen 48 isim arasında yer alması nedeniyle gündeme geldi.

İhraç edilenler arasında Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner ve Gül Çiftçi'nin yanı sıra Selin Sayek Böke'nin de bulunduğu belirtildi. Bu gelişmenin ardından Selin Sayek Böke'nin kim olduğu, daha önce milletvekilliği yapıp yapmadığı, kaç yaşında olduğu, nereli olduğu, eşinin ve babasının kim olduğu yönündeki aramalar yeniden gündeme geldi.