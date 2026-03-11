Türk sineması, özellikle Yeşilçam döneminde iz bırakan birçok oyuncuya ev sahipliği yaptı. Bu isimlerden biri de güçlü ekran duruşu, farklı kariyer yolculuğu ve yaşamındaki dramatik dönüm noktalarıyla dikkat çeken Şehnaz Dilan oldu. Peki, Şehnaz Dilan kimdir? Şehnaz Dilan kaç yaşında, nereli? Detaylar...

ŞEHNAZ DİLAN KİMDİR?

Şehnaz Dilan, Türk sinema ve televizyon dünyasında özellikle 1980'li yıllarda adını duyurmuş bir oyuncudur. 1960 yılında İzmir'de doğan Dilan, aslında Şehnaz Vreskala adıyla dünyaya geldi. Yugoslavya kökenli bir ailenin kızı olan sanatçı, gençlik yıllarında farklı alanlarda yeteneğini ortaya koydu.

1970'lerin sonlarında sporla yakından ilgilenen Dilan, 1979 yılında İzmir'de faaliyet gösteren kadın futbol kulüplerinden Filizspor'da futbol oynamaya başladı. Kısa sürede takımın önemli isimlerinden biri haline gelen Dilan, sahadaki performansıyla dikkat çekti ve takım kaptanlığına kadar yükseldi.

Futbol kariyerinin yanında fotomodellik de yapan Dilan, bu süreçte sinema dünyasının da dikkatini çekmeye başladı. 1981 yılında kaptanlığını yaptığı Filizspor ile şampiyonluk yaşayan oyuncu, bir süre sonra kariyer yönünü tamamen değiştirmeye karar verdi.

1982 yılında İstanbul'a taşınan Şehnaz Dilan, profesyonel anlamda oyunculuk kariyerine odaklandı. Bu karar, onun Yeşilçam'ın dikkat çeken isimlerinden biri olmasının önünü açtı.

ŞEHNAZ DİLAN KAÇ YAŞINDA?

1960 doğumlu olan Şehnaz Dilan, yıllar içinde hem sinema hem de televizyon projelerinde yer alarak kariyerini uzun süre sürdürdü. Yeşilçam döneminde genç yaşta sinema dünyasına adım atan oyuncu, özellikle 1980'li yıllarda birçok projede rol aldı.

ŞEHNAZ DİLAN NERELİ?

Şehnaz Dilan, İzmir doğumludur. Yugoslavya kökenli bir aileden gelen oyuncu, çocukluk ve gençlik yıllarını İzmir'de geçirdi.

ŞEHNAZ DİLAN EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Şehnaz Dilan'ın özel hayatı zaman zaman gündeme gelse de oyuncu daha çok kariyeri ve yaşamındaki zorlu süreçlerle konuşuldu. Özellikle oğlu lösemi tedavisi görürken yaşadığı dönem, Dilan'ın hayatında derin izler bıraktı.

Ünlü oyuncu, gazeteci Samet Aday'a yaptığı açıklamada oğlu hastanede tedavi görürken yaşadığı maddi ve manevi zorlukları açık bir şekilde anlattı. O dönem yaklaşık 8 ay boyunca LÖSANTE'de kaldıklarını belirten Dilan, devlet desteğinin yalnızca üç ay sürdüğünü ve sonrasında büyük bir mücadele verdiğini dile getirdi.

Zor günlerinde yaşadığı çaresizliği anlatan oyuncu, sağlık sorunlarının da aynı dönemde arttığını ifade etti. Çıkış yolu bulamadığı bir anda ise eski dostu İbrahim Tatlıses'i aradığını söyledi.

Dilan'ın anlattığına göre Tatlıses, yardım çağrısına hemen karşılık verdi ve arabasını göndererek kendisini yanına aldırdı. Ünlü sanatçıya yaşadığı durumu anlatan Dilan, maddi destek teklifine karşılık senet yapmak istediğini ancak Tatlıses'in bunu kabul etmediğini söyledi.

Bu olaydan söz ederken duygusal anlar yaşayan oyuncu, "O gün bana adeta Hızır gibi yetişti" sözleriyle Tatlıses'e duyduğu minnettarlığı dile getirdi.