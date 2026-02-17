Türkiye'nin medya ve siyaset dünyasında adından sıkça söz ettiren isimlerden biri olan Şebnem Bursalı, hem gazetecilik kariyeri hem de siyaset alanındaki aktif çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Peki, Şebnem Bursalı kimdir? AK Parti Milletvekili Şebnem Bursalı kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

ŞEBNEM BURSALI KİMDİR?

Türkiye siyaset ve medya dünyasının güçlü isimlerinden biri olan Şebnem Bursalı, hem gazetecilik kariyeri hem de siyaset alanındaki çalışmalarıyla öne çıkıyor. 1972 yılında Aydın'da dünyaya gelen Bursalı, eğitim hayatının ilk adımlarını da burada attı. İlk, orta ve lise öğrenimini Aydın'da tamamlayan Bursalı, üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tamamladı ve ardından işletme alanında yüksek lisans yaptı. Dil eğitimini ise Washington'daki Mentora College'da alarak uluslararası deneyimini pekiştirdi.

Gazetecilik kariyerine 1993 yılında TRT'de başlayan Bursalı, "Reha Muhtar ile Ateş Hattı" programında çalıştı. 1994'ten itibaren Sabah Grubu bünyesinde Gün gazetesinde muhabir ve röportaj yazarı olarak görev aldı. Ardından Yeni Asır gazetesinde köşe yazarlığı ve Ankara temsilciliği yaptı. Ayrıca haftalık siyasi dergi Aktüel'de siyasi analiz yazıları yazdı. ATV'de yayınlanan "İktidar Oyunu" programının yapım ekibinde görev alarak medya kariyerini genişletti.

1996-2002 yılları arasında Takvim Gazetesi'nde Ankara temsilcisi ve köşe yazarı olarak görev alan Bursalı, 2008 yılında Türkiye'nin en köklü gazetelerinden Yeni Asır'ın ilk kadın genel yayın yönetmeni oldu ve bu görevi 2017 yılına kadar sürdürdü. 2017'den sonra ATV Ankara temsilcisi olarak medya kariyerine devam eden Bursalı, Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yaparken A Haber'de siyaset yorumculuğunu sürdürdü.

Gazetecilik alanındaki başarıları ile dikkat çeken Bursalı, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nde (RTGD) Genel Sekreterlik, Başkan Vekilliği ve Başkanlık görevlerinde bulundu. Ayrıca İletişim Başkanlığı Basın Kartı Komisyonu Başkan Vekilliği görevini de yürüttü. Siyasi ve sosyal hayatta aktif rol almasının yanı sıra Beşiktaş Kongre Üyesi olarak spora ilgisini de gösterdi.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ŞEBNEM BURSALI KAÇ YAŞINDA?

1972 doğumlu olan Şebnem Bursalı, 2026 yılı itibarıyla 54 yaşındadır. Uzun yıllar süren gazetecilik deneyimi ve yönetimsel görevleri ile tanınan Bursalı, bu tecrübelerini siyasete taşıyarak AK Parti bünyesinde aktif bir rol üstlenmiştir.

ŞEBNEM BURSALI NERELİ?

Şebnem Bursalı, Aydın doğumludur. Eğitim hayatının tamamını da bu şehirde sürdüren Bursalı, köklü bir yerel bağa sahip olmasının yanı sıra ulusal ve uluslararası medya çalışmalarında da etkili bir profil sergilemiştir.

ŞEBNEM BURSALI KİMİNLE EVLENDİ?

Siyaset ve medya dünyasının yoğun temposuna rağmen özel hayatında da mutluluğu bulan Bursalı, iş insanı Ahmet Aksoy ile hayatını birleştirdi. Nikâhları sade bir şekilde Menemen Belediyesi'nde gerçekleşti. Bu evlilik, Bursalı'nın hem profesyonel hem de özel hayatındaki istikrarını yansıtan önemli bir adım olarak kaydedildi.