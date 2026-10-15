Sakarya okullar tatil mi? 15 Ekim Perşembe Sakarya'da okul var mı yok mu (SAKARYA VALİLİĞİ)?

15 Ekim Perşembe Sakarya'da okul var mı sorusunun yanıtı netlik kazandı. Sakarya genelinde tüm okulları kapsayan bir tatil kararı bulunmazken, Karasu Kaymakamlığı yalnızca Şehit Oktay Demirci İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitime bir gün ara verdi. Adapazarı ve Serdivan'da okullar açık mı? Tüm detaylar haberimizde…

SAKARYA OKULLAR TATİL Mİ?

Sakarya'da 15 Ekim 2026 Perşembe günü il genelindeki tüm okulları kapsayan bir tatil kararı bulunmuyor. Sakarya Valiliği, 14 Ekim Çarşamba akşamı itibarıyla il genelinde eğitim öğretime ara verildiğine dair bir duyuru paylaşmadı. Karasu ilçesinde yalnızca tek bir okulda eğitime ara verildi; bu okul dışında Sakarya'daki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitimin normal şekilde devam etmesi bekleniyor.

15 EKİM PERŞEMBE SAKARYA'DA OKUL VAR MI?

Mevcut bilgilere göre Sakarya'da 15 Ekim Perşembe günü okullar açık olacak. Hava koşullarının seyrine bağlı olarak Valilik'in gece saatlerinde ya da sabah erken saatlerde yeni bir değerlendirme yapma ihtimali bulunsa da şu an için eğitime ara verilmesi yönünde açıklanmış bir karar yok.

SAKARYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Sakarya Valiliği, il genelinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak beklendiğini duyurdu. Uyarının 14 Ekim Çarşamba saat 06.00 ile 15 Ekim Perşembe saat 23.59 arasında geçerli olduğu bildirildi. Ancak Valilik'in duyurusunda il genelindeki okulların tatil edildiğine ilişkin bir karar yer almadı.

KARASU'DA HANGİ OKUL TATİL EDİLDİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın uyarılarının ardından Karasu Kaymakamlığı, ilçenin Darıçayırı Mahallesi'nde bulunan Şehit Oktay Demirci İlkokulu ve Ortaokulu'nda 15 Ekim Perşembe günü eğitime bir gün ara verilmesine karar verdi. Bu karar yalnızca söz konusu okulu kapsıyor; Karasu'daki diğer okullarda ve Sakarya genelinde eğitim normal şekilde devam edecek.

SAKARYA İLÇELERİNDE OKULLAR TATİL Mİ?

Sakarya'da Adapazarı, Serdivan, Erenler ve Akyazı başta olmak üzere ilçeler için 15 Ekim Perşembe gününe yönelik açıklanmış genel bir okul tatili kararı bulunmuyor. Karasu'da ise yalnızca tek bir okulda eğitime ara verildi. Olası yeni bir karar Sakarya Valiliği tarafından ayrıca duyurulacak.

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü İstanbul, Kocaeli ve Yalova valilikleri il genelindeki okullarda eğitime bir gün ara verdi. Ancak bu kararlar Sakarya'yı kapsamıyor; Sakarya genelinde okulların tatil edilebilmesi için Sakarya Valiliği'nin ayrı bir karar alması gerekiyor.

SAKARYA OKUL TATİLİ AÇIKLAMASI NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Olası bir tatil kararı, Sakarya Valiliği'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak. Öğrenci ve veliler ayrıca Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açıklamalarını ve okul yönetimlerinden gelecek bilgilendirmeleri takip edebilir. Sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış tatil iddialarına itibar edilmemesi önem taşıyor.