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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, fon soruşturması kapsamında eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni vermesiyle Kavcıoğlu yeniden gündeme geldi. Bankacılık ve ekonomi alanında üst düzey görevlerde bulunan Kavcıoğlu'nun hayatı, eğitim geçmişi ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Şahap Kavcıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi görevlerde bulundu ve ne zaman BDDK Başkanı oldu?

ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?

Şahap Kavcıoğlu, 23 Mayıs 1967 tarihinde Bayburt'ta dünyaya geldi. Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlayan Kavcıoğlu, İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsü'nde denetim uzmanlığı eğitimi aldı. İngiltere'de Hastings College'ta işletmecilik üzerine eğitim gördü.

Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde tamamlayan Kavcıoğlu, bankacılık, akademi ve kamu yönetimi alanlarında çeşitli görevler üstlendi.

ŞAHAP KAVCIOĞLU KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

23 Mayıs 1967 doğumlu olan Şahap Kavcıoğlu, 2026 yılı itibarıyla 59 yaşındadır. Bayburt doğumlu olan Kavcıoğlu, eğitim hayatının ardından bankacılık sektöründe çalışmaya başladı.

ŞAHAP KAVCIOĞLU HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Şahap Kavcıoğlu, meslek hayatına Esbank'ta müfettiş yardımcısı olarak başladı. Aynı kurumda müfettişlik, şube müdürlüğü ve genel müdür yardımcılığı görevlerini yürüttü.

Daha sonra Halkbank bünyesinde çalışmaya başlayan Kavcıoğlu, İstanbul Bölge Koordinatörlüğü görevinde bulundu. Bankanın farklı birimlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak da görev yaptı.

Akademik çalışmalarını da sürdüren Kavcıoğlu, makro iktisat alanında 2014 yılında doçent, 2019 yılında profesör unvanını aldı. Bankacılık ve finans alanlarında kitapları ve bilimsel makaleleri bulunuyor.

ŞAHAP KAVCIOĞLU MİLLETVEKİLİ OLDU MU?

Şahap Kavcıoğlu, siyasi kariyerinde de görev aldı. Kasım 2015 genel seçimlerinde AK Parti'den Bayburt milletvekili seçilen Kavcıoğlu, 26. Dönem'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yaptı.

Milletvekilliği döneminin ardından Ağustos 2018'de VakıfBank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine atandı.

ŞAHAP KAVCIOĞLU NE ZAMAN MERKEZ BANKASI BAŞKANI OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 20 Mart 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine getirilen Şahap Kavcıoğlu, bu görevini 9 Haziran 2023 tarihine kadar sürdürdü.

ŞAHAP KAVCIOĞLU NE ZAMAN BDDK BAŞKANI OLDU?

Şahap Kavcıoğlu, 9 Haziran 2023 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı olarak atandı. Kavcıoğlu, 11 Kasım 2026 tarihinde görevinden affını talep ederek başkanlık görevinden ayrıldı.

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