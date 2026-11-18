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Otoyol geçiş borçlarının icra yoluyla tahsil edilmesi ve düşük tutarlı borçların katlanarak artması kamuoyunda tartışma konusu oldu. Bir sürücünün 1.045 TL’lik otoyol geçiş borcu için 12.072 TL tahsil edildiği öne sürülürken, icra takiplerini yürüten avukatlık bürolarından birinin eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun oğlu Halit Buğra Kavcıoğlu’na ait olduğu aktarıldı. Peki, Halit Buğra Kavcıoğlu kimdir, ne iş yapıyor? Şahap Kavcıoğlu’nun oğlu Halit Buğra Kavcıoğlu neden gündeme geldi? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar.

HALİT BUĞRA KAVCIOĞLU KİMDİR?

Halit Buğra Kavcıoğlu, eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun oğludur. Avukat olduğu belirtilen Kavcıoğlu, otoyol geçiş borçlarına ilişkin icra takiplerini yürüten avukatlık bürolarından birinin sahibi olarak gündeme geldi.

HALİT BUĞRA KAVCIOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Halit Buğra Kavcıoğlu avukatlık yapıyor. Otoyol geçiş borçlarının icra yoluyla tahsil edilmesiyle ilgili tartışmaların ardından, Kavcıoğlu’na ait olduğu belirtilen avukatlık bürosunun da bu takipleri yürüten bürolar arasında yer aldığı aktarıldı.

HALİT BUĞRA KAVCIOĞLU NEDEN GÜNDEME GELDİ?

Halit Buğra Kavcıoğlu, otoyol geçiş borçları nedeniyle başlatılan icra takiplerini yürüten avukatlık bürolarından birinin kendisine ait olduğunun aktarılması üzerine gündeme geldi. Bir sürücünün 1.045 TL’lik borcu için 12.072 TL tahsil edildiği bilgisi kamuoyunda tepki çekerken, söz konusu bürolardan birinin Şahap Kavcıoğlu’nun oğluna ait olduğu belirtildi.

Otoyol geçiş borçlarının takibine ilişkin tartışmalarda, Ekim 2026'dan bu yana yapılan sistem değişikliği de öne çıktı. Bu değişiklikle plakayla borç sorgulama imkânının kaldırıldığı, binlerce sürücünün benzer mağduriyetler yaşadığını dile getirdiği aktarıldı.

Sürücüler, HGS üzerinden yapılan kesintili geçişlerin borç sisteminde görünmediğini ve borçlarından ancak icra tebligatı ulaştığında haberdar olduklarını söylüyor. Trafik cezalarında olduğu gibi borcun sorgulanarak kredi kartıyla anında ödenebileceği bir imkân bulunmadığını belirten vatandaşlar, borçların icra aşamasına gelene kadar görünür olmamasına tepki gösteriyor.