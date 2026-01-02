SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ 2026: Sağlık Bakanlığı il dışı tayin başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı, 2026 yılına ilişkin iller arası yer değiştirme sürecine dair merak edilen detayları kamuoyuyla paylaştı. Binlerce sağlık çalışanını yakından ilgilendiren bu süreçte; başvuru yöntemi, tercih sayısı, münhal kadrolar ve kura tarihi gibi kritik başlıklar netlik kazandı. Dijital başvuru altyapısı ve noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle süreç, şeffaf ve denetlenebilir şekilde yürütülecek. Peki, Sağlık Bakanlığı il dışı tayin başvurusu nereden, nasıl yapılır? Detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ 2026

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, iller arası yer değiştirme kura çekimi 30 Ocak 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Kura işlemi, noter huzurunda ve bilgisayar ortamında yapılacak olup, herhangi bir müdahaleye kapalı şekilde yürütülecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından, sonuçların aynı gün içerisinde Sağlık Bakanlığı'nın resmi iletişim kanalları üzerinden ilan edilmesi bekleniyor. Böylece adaylar, yer değişikliği taleplerinin sonucunu gecikme yaşamadan öğrenebilecek.

MÜNHAL KADROLAR NASIL GÖRÜNTÜLENECEK?

Başvuru yapacak personel, kendi unvanı ve branşı doğrultusunda açılan münhal kadroları EKİP sistemi üzerinden detaylı şekilde inceleyebilecek. Kadrolar, başvuru ekranında güncel ve resmi haliyle yer alacak.

Unvan Bazlı T ercih Kısıtları

Stratejik personel (Uzman Tabip, Uzman Diş Tabibi, Tabip, Diş Tabibi ve Eczacı), yalnızca halen görev yaptıkları kadro unvanı ve branşta açılan münhal kadrolardan tercih yapabilecek.

Diğer sağlık personeli ise Ek-1 tabloda belirtilen karşılıklar doğrultusunda, kendi unvan ve branşlarına uygun kadrolar arasından tercih işlemini gerçekleştirecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İL DIŞI TAYİN BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

İl dışı tayin başvuruları, tamamen dijital ortamda ve merkezi bir sistem üzerinden alınacak. Fiziki evrak teslimi veya manuel başvuru yöntemi uygulanmayacak.

Başvuru Kanalı

Başvurular, Sağlık Bakanlığı'na ait Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden yapılacak. Adaylar, https://ekip.saglik.gov.tr adresi aracılığıyla sisteme giriş yaparak başvuru sürecini başlatabilecek.

Tercih Hakkı ve Sınırlar

Personel, ilan edilen münhal kadrolar arasından en fazla 10 tercih yapma hakkına sahip olacak. Tercihlerin sıralaması, kura sonuçları açısından doğrudan önem taşıyor.

Başvuru Adımları

EKİP sistemine giriş yapılması

Dijital başvuru formunun eksiksiz doldurulması

Tercihlerin sisteme kaydedilmesi

Kesinleştirme işleminin tamamlanması

Bu adımların herhangi birinin eksik bırakılması durumunda başvuru geçerli sayılmayacak.

KESİNLEŞTİRME İŞLEMİNE DİKKAT

Sağlık Bakanlığı, başvuruda bulunacak personeli özellikle kesinleştirme aşaması konusunda uyardı:

Kesinleştirme yapıldıktan sonra hiçbir değişiklik mümkün olmayacak.

Kesinleştirme yapılmayan başvurular, sistem tarafından otomatik olarak geçersiz sayılacak.

Geçersiz başvurular, kura torbasına dahil edilmeyecek.

BAŞVURU TAKVİMİ VE RESMİ DUYURULAR

Başvuru başlangıç ve bitiş tarihlerini içeren detaylı kura takvimi, ilan metninin ekinde personele resmi olarak duyuruldu. Adayların yalnızca Bakanlık tarafından yayımlanan resmi duyuruları esas alması, bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi açısından kritik önem taşıyor.