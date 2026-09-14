REYTİNG SONUÇLARI: 13 Eylül Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? Daha 17, MasterChef Türkiye

13 Eylül Pazar reyting sıralamasında hangi yapımın zirvede yer aldığı merak konusu olurken, Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki sonuçlar araştırılıyor. Dün akşam ekrana gelen yapımların reyting performansı belli olurken, Daha 17 ve MasterChef Türkiye'nin sıralamadaki yeri de dikkat çekiyor. İşte 13 Eylül 2026 Pazar reyting sonuçları...

13 EYLÜL 2026 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

13 Eylül 2026 Pazar gününün reyting sonuçları belli oldu. Televizyon ekranlarında yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları açıklanırken, günün zirvesinde Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17 yer aldı. Dizi, Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında birinci sıraya yerleşti.

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye ise ABC1 ve Total kategorilerinde üçüncü, AB grubunda ikinci oldu. Günün reyting sıralamasında haber programları da üst sıralarda yer alırken, NOW Ana Haber Hafta Sonu, Show Ana Haber ve Kanal D Ana Haber dikkat çeken yapımlar arasında bulundu.

13 EYLÜL 2026 PAZAR ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

ABC1 kategorisinde ilk sırada Daha 17 yer aldı. Kanal D'nin dizisi, aynı zamanda özet bölümüyle de ikinci sırada yer alırken, MasterChef Türkiye üçüncü oldu.

Daha 17 — Kanal D

Daha 17 (Özet) — Kanal D

MasterChef Türkiye — TV8

Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu — NOW

Show Ana Haber — Show TV

Kanal D Ana Haber — Kanal D

Haber Önü — Show TV

Sıcak Gelişme — Kanal D

Star Haber — Star TV

Stadyum — TRT Spor

13 EYLÜL 2026 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

AB kategorisinde de zirvenin sahibi değişmedi. Daha 17 birinci olurken, MasterChef Türkiye ikinci sırada yer aldı. Daha 17'nin özet bölümü ise üçüncü sıraya yerleşti.

Daha 17 — Kanal D

MasterChef Türkiye — TV8

Daha 17 (Özet) — Kanal D

Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu — NOW

Show Ana Haber — Show TV

Haber Önü — Show TV

Kanal D Ana Haber — Kanal D

Mukadderat (T.S) — NOW

Sevdan Bir Ateş (Tkr) — Show TV

Star Haber — Star TV

13 EYLÜL 2026 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Total kategorisinde de Daha 17 ilk sıradaki yerini aldı. Dizinin özet bölümü ikinci olurken, MasterChef Türkiye üçüncü sırada yer aldı. Haber programları ve diğer dizi tekrarları da ilk 10 içerisinde kendisine yer buldu.

Daha 17 — Kanal D

Daha 17 (Özet) — Kanal D

MasterChef Türkiye — TV8

Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu — NOW

Kanal D Ana Haber — Kanal D

Show Ana Haber — Show TV

A.B.İ. (Tkr) — ATV

Sıcak Gelişme — Kanal D

Mukadderat (T.S) — NOW

Haber Önü — Show TV

DAHA 17 REYTİNG SONUÇLARINDA ZİRVEDE

13 Eylül Pazar günü açıklanan sonuçlara göre Daha 17, üç ana reyting kategorisinde de birinci olarak günün en çok izlenen yapımı oldu. MasterChef Türkiye ise üç kategoride de ilk üç içerisinde yer alarak dikkat çekti. Günün sıralamasında haber programlarının yanı sıra dizi tekrarları da üst sıralarda yer aldı.