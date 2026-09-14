REYTİNG SONUÇLARI: 13 Eylül Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? Daha 17, MasterChef Türkiye
13 Eylül 2026 Pazar günü televizyon ekranlarında yayınlanan yapımların reyting sonuçları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Özellikle Kanal D'nin sevilen dizisi Daha 17 ile TV8'de ekrana gelen MasterChef Türkiye'nin elde ettiği izlenme oranları merak edilirken, "13 Eylül Pazar reyting sonuçları açıklandı mı?", "Daha 17 reytinglerde kaçıncı oldu?" ve "MasterChef Türkiye reyting sonucu ne?" soruları gündeme geliyor.
13 Eylül Pazar reyting sıralamasında hangi yapımın zirvede yer aldığı merak konusu olurken, Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki sonuçlar araştırılıyor. Dün akşam ekrana gelen yapımların reyting performansı belli olurken, Daha 17 ve MasterChef Türkiye'nin sıralamadaki yeri de dikkat çekiyor. İşte 13 Eylül 2026 Pazar reyting sonuçları...
13 EYLÜL 2026 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI
13 Eylül 2026 Pazar gününün reyting sonuçları belli oldu. Televizyon ekranlarında yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları açıklanırken, günün zirvesinde Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17 yer aldı. Dizi, Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında birinci sıraya yerleşti.
TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye ise ABC1 ve Total kategorilerinde üçüncü, AB grubunda ikinci oldu. Günün reyting sıralamasında haber programları da üst sıralarda yer alırken, NOW Ana Haber Hafta Sonu, Show Ana Haber ve Kanal D Ana Haber dikkat çeken yapımlar arasında bulundu.
13 EYLÜL 2026 PAZAR ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
ABC1 kategorisinde ilk sırada Daha 17 yer aldı. Kanal D'nin dizisi, aynı zamanda özet bölümüyle de ikinci sırada yer alırken, MasterChef Türkiye üçüncü oldu.
- Daha 17 — Kanal D
- Daha 17 (Özet) — Kanal D
- MasterChef Türkiye — TV8
- Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu — NOW
- Show Ana Haber — Show TV
- Kanal D Ana Haber — Kanal D
- Haber Önü — Show TV
- Sıcak Gelişme — Kanal D
- Star Haber — Star TV
- Stadyum — TRT Spor
13 EYLÜL 2026 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI
AB kategorisinde de zirvenin sahibi değişmedi. Daha 17 birinci olurken, MasterChef Türkiye ikinci sırada yer aldı. Daha 17'nin özet bölümü ise üçüncü sıraya yerleşti.
- Daha 17 — Kanal D
- MasterChef Türkiye — TV8
- Daha 17 (Özet) — Kanal D
- Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu — NOW
- Show Ana Haber — Show TV
- Haber Önü — Show TV
- Kanal D Ana Haber — Kanal D
- Mukadderat (T.S) — NOW
- Sevdan Bir Ateş (Tkr) — Show TV
- Star Haber — Star TV
13 EYLÜL 2026 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Total kategorisinde de Daha 17 ilk sıradaki yerini aldı. Dizinin özet bölümü ikinci olurken, MasterChef Türkiye üçüncü sırada yer aldı. Haber programları ve diğer dizi tekrarları da ilk 10 içerisinde kendisine yer buldu.
- Daha 17 — Kanal D
- Daha 17 (Özet) — Kanal D
- MasterChef Türkiye — TV8
- Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu — NOW
- Kanal D Ana Haber — Kanal D
- Show Ana Haber — Show TV
- A.B.İ. (Tkr) — ATV
- Sıcak Gelişme — Kanal D
- Mukadderat (T.S) — NOW
- Haber Önü — Show TV
DAHA 17 REYTİNG SONUÇLARINDA ZİRVEDE
13 Eylül Pazar günü açıklanan sonuçlara göre Daha 17, üç ana reyting kategorisinde de birinci olarak günün en çok izlenen yapımı oldu. MasterChef Türkiye ise üç kategoride de ilk üç içerisinde yer alarak dikkat çekti. Günün sıralamasında haber programlarının yanı sıra dizi tekrarları da üst sıralarda yer aldı.