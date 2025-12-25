Regaib Kandili orucu ne zaman tutulur 2025?

Rahmet ve bereketle özdeşleşen Regaib Kandili'nde Kur'ân-ı Kerim okumaya ayrı bir hassasiyet gösterilmesi tavsiye ediliyor. Tilavet sırasında okunan ayetlerin huşû içinde dinlenmesi, camilerde ve uygun mekânlarda Kur'ân merkezli manevi etkinlikler düzenlenerek gecenin anlam ve feyzinin birlikte idrak edilmesi öneriliyor.

REGAİB KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Regaib Kandili, Müslümanlar için manevi anlamı yüksek olan müstesna gecelerden biridir. Bu özel zaman diliminde oruç tutulup tutulamayacağı da sıkça gündeme gelen konular arasında yer alır. İslamî rivayetlerde, bazı mübarek gecelerin ibadetle değerlendirilmesinin ve bu gecelerin gündüzlerinde oruç tutulmasının faziletine işaret eden bilgiler bulunmaktadır.

Hz. Muhammed'in (s.a.s.) hayatına bakıldığında, belirli günlerde düzenli olarak oruç tuttuğu, özellikle pazartesi ve perşembe günlerine ayrı bir önem atfettiği görülür. Bunun yanı sıra aşure günü, arefe günü ve çeşitli mübarek vakitlerde de oruç ibadetini yerine getirdiği rivayet edilmektedir. Bu uygulamalardan hareketle birçok İslam âlimi, değerli kabul edilen gecelerin gündüzlerinde tutulan oruçların nafile ibadet kapsamında sevap kazandırabileceğini ifade etmiştir.

Bu doğrultuda Regaib Kandili'nin gündüzünde oruç tutmak dinen zorunlu olmamakla birlikte, gönüllü bir ibadet olarak değerlendirilmektedir.

REGAİB KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Kamerî takvime göre aylar her yıl yaklaşık 10 gün geriye geldiği için Regaip Kandili'nin tarihi de her sene değişiklik göstermektedir. Bu durum, Recep ayının bazı yıllarda iki farklı miladi yıl içine yayılmasına neden olur. Nitekim Recep ayı 2025 yılı içinde başlamış, 2026 yılına sarkarak devam etmiştir. Bu takvime göre 2026 yılında Regaip Kandili, Recep ayının beşinci gününe denk gelmekte olup 25 Aralık 2025 Perşembe gününe rastlamaktadır. Perşembe gününü Cuma'ya bağlayan gece Regaip Kandili olarak idrak edilirken, kandil orucu ise gündüz vakti, yani Perşembe günü tutulmaktadır.

REGAİB KANDİLİ'NDE NELER YAPILMALI?

1. Kur'ân-ı Kerim okunmalı, okunan ayetler saygı ve huşû içinde dinlenmeli; camilerde veya uygun ortamlarda Kur'ân merkezli manevi buluşmalar gerçekleştirilmelidir.

2. Peygamber Efendimiz'e salât ve selam getirilerek, ümmet bilinci ve manevi bağlılık güçlendirilmelidir.

3. Nafile namazlara ağırlık verilmeli, varsa kaza namazları eda edilerek kandil gecesi ibadet şuuruyla değerlendirilmelidir.

4. Kişi, kendi hayatını ve varoluş amacını düşünmeli; sorumluluklarını, geçmişini ve geleceğini tefekkür etmelidir.

5. Geçmişte yapılanlar gözden geçirilmeli, bugünün muhasebesi yapılmalı ve yarınlar için samimi niyetler oluşturulmalıdır.

6. Günahlardan içtenlikle tövbe edilmeli, bu gece manevi bir arınma vesilesi olarak görülmelidir.

7. Zikir, tesbih ve dualarla kalp huzuru artırılmalıdır.

8. İnsanlarla helalleşilmeli, kırılan gönüller onarılmaya çalışılmalıdır.

9. Dargınlık ve küskünlükler sona erdirilerek sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duyguları pekiştirilmelidir.

10. Kişi, hem kendisi hem de tüm Müslümanlar için samimi dualarda bulunmalıdır.

11. Üzerimizde hakkı bulunan kişiler hatırlanmalı, vefa ve kadirşinaslık gösterilmelidir.

12. İhtiyaç sahiplerine, yetimlere, yaşlılara ve hastalara maddi ya da manevi destek sunulmalıdır.

13. Kandil gecesinin anlamını yansıtan ayet ve hadisler okunmalı, içerikleri üzerinde düşünülmelidir.

14. Dini sohbetler ve bilgilendirici programlarla ilim ve irfan paylaşımı artırılmalıdır.

15. Akşam, yatsı ve sabah namazları mümkün olduğunca cemaatle ve camilerde kılınmalıdır.

16. Vefat eden yakınların kabirleri ziyaret edilerek dualar edilmeli, ahiret bilinci tazelenmelidir.

17. Anne-baba, büyükler ve dostların kandili yüz yüze ya da iletişim araçlarıyla tebrik edilmelidir.

18. Kandil gecesini takip eden gündüzlerde imkân varsa oruç tutularak ibadetler tamamlanmalıdır.