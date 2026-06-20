Paraguay, doğal kaynakları, çok kültürlü yapısı, tarihi geçmişi ve stratejik konumuyla bölgenin dikkat çeken ülkeleri arasında yer alır. Deniz kıyısına sahip olmamasına rağmen kıtanın önemli ticaret güzergâhları üzerinde bulunan ülke, özellikle hidroelektrik enerji üretimindeki gücüyle tanınmaktadır. Peki, Paraguay nerede, hangi kıtada? Dünya Kupası’na katılan Paraguay nüfusu kaç, dini ne? Detaylar...

PARAGUAY NEREDE?

Paraguay, Güney Amerika kıtasının merkezine yakın bir konumda bulunan kara ile çevrili bir devlettir. Ülkenin kuzeybatısında Bolivya, doğu ve kuzeydoğusunda Brezilya, güney ve güneybatısında ise Arjantin yer almaktadır.

PARAGUAY HANGİ KITADA?

Paraguay, Güney Amerika kıtasında yer almaktadır. Kıtanın tam ortasına yakın bir bölgede bulunması nedeniyle zaman zaman “Güney Amerika’nın kalbi” olarak da tanımlanır.

PARAGUAY NÜFUSU KAÇ?

Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası verilerine göre Paraguay’ın nüfusu 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 6,9 ila 7 milyon kişi seviyesindedir.

PARAGUAY DİNİ NE?

Paraguay’da en yaygın din Hristiyanlıktır. Ülke nüfusunun büyük çoğunluğu Katolik inancına mensuptur. Bunun yanında Protestan topluluklar da bulunmaktadır. Paraguay Anayasası din ve vicdan özgürlüğünü güvence altına almaktadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

PARAGUAY BAŞKENTİ NERESİ?

Paraguay’ın başkenti Asunción’dur. Asunción, Güney Amerika’nın en eski yerleşim merkezlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Şehir 1537 yılında kurulmuş olup kıtanın önemli tarihi merkezleri arasında yer alır.

PARAGUAY PARA BİRİMİ

Paraguay’ın resmi para birimi Paraguay Guaranisi (PYG)’dir. Guarani, Güney Amerika’da günümüzde kullanımını sürdüren en eski para birimlerinden biri olarak bilinmektedir.

PARAGUAY YÜZÖLÇÜMÜ

406.752 kilometrekarelik yüzölçümüyle Paraguay, coğrafi açıdan oldukça farklı doğal alanlara sahiptir.

Ülkenin doğusunda verimli tarım arazileri, ormanlık alanlar ve nehir sistemleri bulunurken; batı kesimindeki Chaco Bölgesi daha kurak ve seyrek nüfuslu bir yapı göstermektedir.

Paraguay ve Paraná nehirleri ülkenin coğrafi yapısında belirleyici rol oynar. Özellikle Paraná Nehri üzerinde bulunan Itaipu Barajı, dünyanın en büyük hidroelektrik üretim tesislerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Geniş yüzölçümü ve doğal kaynakları sayesinde Paraguay, tarım ve enerji sektörlerinde Güney Amerika’nın önemli ülkelerinden biri olarak öne çıkmaktadır.

PARAGUAY'DA NEYİ MEŞHUR?

Paraguay, kültürel mirası, geleneksel mutfağı ve doğal kaynaklarıyla tanınmaktadır.

Ülkenin öne çıkan özellikleri arasında şunlar bulunmaktadır:

Guaraní Kültürü

Paraguay, yerli Guaraní kültürünün günlük yaşamda güçlü şekilde korunduğu ülkelerden biridir. Guaraní dili, İspanyolca ile birlikte resmi dil statüsüne sahiptir.

Yerba Mate ve Tereré

Paraguay’ın en bilinen geleneklerinden biri tereré tüketimidir. Yerba mate bitkisinden hazırlanan bu içecek, soğuk olarak servis edilir ve ülkenin ulusal kültürünün önemli bir parçasıdır.

Itaipu Barajı

Brezilya ile ortak işletilen Itaipu Hidroelektrik Santrali, dünyanın en büyük enerji üretim tesisleri arasında gösterilmektedir. Tesis, Paraguay ekonomisinde önemli bir yere sahiptir.

Geleneksel Paraguay Mutfağı

Paraguay mutfağında mısır, peynir ve manyok önemli yer tutar. Özellikle “Sopa Paraguaya” ve “Chipa” ülkenin en bilinen geleneksel yiyecekleri arasında bulunmaktadır.

El Sanatları

Ñandutí adı verilen geleneksel dantel işçiliği Paraguay’ın kültürel sembollerinden biri olarak kabul edilmektedir.

PARAGUAY TEHLİKELİ Mİ?

Paraguay, genel olarak Güney Amerika’daki birçok ülkeye benzer güvenlik koşullarına sahiptir. Ülkede suç oranları bölgelere göre farklılık gösterebilmektedir.

Başkent Asunción ve büyük şehirlerde hırsızlık, yankesicilik ve kapkaç gibi mülkiyet suçları görülebilmektedir. Bu nedenle turistlerin kalabalık alanlarda kişisel eşyalarına dikkat etmeleri tavsiye edilmektedir.

Birçok ülkenin dışişleri bakanlığı ve diplomatik temsilcilikleri, Paraguay’a yönelik seyahat uyarılarında temel güvenlik önlemlerine uyulmasını önermektedir. Ülkenin büyük bölümü düzenli turistik ve ticari faaliyetlerin sürdürüldüğü bölgelerden oluşmaktadır.

Güvenlik durumu zaman içinde değişebileceğinden, seyahat planı yapılmadan önce resmi dışişleri kurumlarının güncel duyurularının takip edilmesi önem taşımaktadır.