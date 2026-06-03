Ak Parti teşkilat yapısında kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine gidildiği yönündeki değerlendirmelerin ardından, bazı illerde önemli görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Parti Genel Merkezi tarafından alınan karar doğrultusunda Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları ile il yönetim kurulları görevden alındı. Peki, Ömer İleri kimdir? AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İleri neden görevden alındı? Detaylar haberimizde.

ÖMER İLERİ KİMDİR?

1970 yılında Diyarbakır’da doğan Ömer İleri, eğitim ve dini görev geçmişiyle bilinen bir isimdir. Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan İleri, yaklaşık 20 yıl boyunca Tillo Bölgesi’nde medrese eğitimi almıştır.

1997 yılından itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imam hatip olarak görev yapmaya başlamış, bu süreçte farklı görev alanlarında hizmet vermiştir. Son 14 yıldır Diyarbakır Sur Merkez İlçesi’nde bulunan Nebi Camii’nde görevini sürdürmektedir.

Mesleki faaliyetlerinin yanı sıra toplumsal barış çalışmalarında da yer alan Ömer İleri, 2008 yılından bu yana Barıştırma Derneği bünyesinde din görevlisi olarak görev yapmaktadır. Bu kapsamda Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kan davalarının çözümüne ve toplumsal huzurun sağlanmasına yönelik çalışmalarda bulunduğu belirtilmektedir.

Evli ve dört çocuk babası olan Ömer İleri’nin mesleki kariyeri ağırlıklı olarak dini hizmetler ve toplumsal arabuluculuk faaliyetleri üzerine şekillenmiştir.

Ömer İleri’nin eğitim süreci İlahiyat Fakültesi ile akademik bir temel üzerine kurulurken, uzun yıllara yayılan medrese eğitimi dini ilimlerde derinleşmesini sağlamıştır.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imam hatip olarak görev yapması, onun uzun yıllar kamusal dini hizmetlerde aktif rol aldığını göstermektedir. Nebi Camii’nde sürdürdüğü görev, bu sürecin devamı niteliğindedir.

AK PARTİ DİYARBAKIR İL BAŞKANI ÖMER İLERİ NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

AK Parti teşkilatlarında kapsamlı bir yenilenme sürecine gidileceğine dair iddiaların ardından, parti genel merkezi tarafından bazı illerde görev değişiklikleri yapıldığı açıklandı. Bu kapsamda Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları ile birlikte ilgili il yönetimlerinin görevlerine son verildi.

Parti teşkilat yapısında yapılan bu değişikliklerin, genel bir değerlendirme süreci sonucunda gerçekleştirildiği ve şehirlerdeki siyasi organizasyonun yeniden yapılandırılmasının amaçlandığı ifade edildi.

TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ak Parti Teşkilat Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Partimizin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 4 ilde görev değişikliğine gidilmiştir.

"KISA SÜREDE GÖREVLERİNE BAŞLAYACAKLAR"

Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt illerimizde yeni il başkanları yönetimleriyle birlikte kısa sürede görevlerine başlayacaktır. Ak Parti sadece bir siyasi parti değil. Dünya mazlumlarına umut olacak medeniyet yürüyüşümüzün temsilcisidir. Teşkilat çalışmalarımızı bu şuurla ve kendi içimizdeki değişim süreçlerini bu yüksek sorumlulukla yürütmekteyiz.