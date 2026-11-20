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Olivia Miles kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı ve Olivia Miles Galatasaray'a mı transfer oldu soruları, transfer açıklamasının ardından basketbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasına girdi. Galatasaray Çağdaş Faktoring, 2026-27 sezonu hedefleri doğrultusunda kadrosunu Olivia Miles ile güçlendirdiğini duyurdu ve yıldız oyuncunun sezonun son bölümünde takımla birlikte olacağını belirtti. 29 Ocak 2003 doğumlu Miles, 2026 WNBA Draftı'nda Minnesota Lynx tarafından ikinci sıradan seçildi. İlk profesyonel sezonunda 790 sayıyla WNBA tarihinde bir sezonda en çok sayı atan çaylak olan Miles, oyların tamamını alarak Yılın Çaylağı seçildi. All-Star maçına ilk beşte çıkan ve sezonun en iyi beşine giren yıldız oyuncu, MVP oylamasında ise Las Vegas Aces yıldızı A'ja Wilson'ın ardından ikinci oldu. İşte Galatasaray'ın yeni yıldızı Olivia Miles'ın hayatı ve kariyeri.

OLİVİA MİLES GALATASARAY'DA MI?

Evet. Galatasaray Çağdaş Faktoring, Olivia Miles ile anlaşmaya vardığını resmi olarak açıkladı. Kulübün açıklamasına göre Amerikalı oyun kurucu, Mart 2027'de sarı-kırmızılı takıma katılacak ve sezonun son bölümünde Galatasaray forması giyecek.

GALATASARAY'DAN OLİVİA MİLES AÇIKLAMASI

Galatasaray Çağdaş Faktoring, transferi resmi sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"2026/27 sezonu hedefleri doğrultusunda iddialı yürüyüşünü sürdüren Galatasaray Çağdaş Faktoring, kadrosunu Amerikalı yıldız oyun kurucu Olivia Miles ile güçlendirdi. Kulübümüz, başarılı oyuncu ile anlaşmaya vardı. 3x3 basketbol ligi Unrivaled maceranın ardından Mart 2027'de takımımıza katılacak ve sezonun son bölümünde bizimle olacak Olivia Miles'a büyük taraftarımızın önüne çıkacağı bu yeni serüvende başarılar diliyor, sarı-kırmızılı ailemize hoş geldin diyoruz."

Kulüp ayrıca, yüksek skor gücü, üst düzey oyun kuruculuk becerileri ve rekorlarla dolu kazanan kimliğiyle Miles'ın sezonun en kritik bölümünde şampiyonluk hedeflerine ulaşılmasında takımın en önemli güçlerinden biri olacağını vurguladı.

OLİVİA MİLES NE ZAMAN GALATASARAY'A KATILACAK?

Olivia Miles, Mart 2027'de Galatasaray Çağdaş Faktoring'e katılacak. Yıldız oyuncu, şu anda ABD'de 3x3 basketbol ligi Unrivaled'da Hive BC kadrosunda yer alıyor. Unrivaled'daki sezonun tamamlanmasının ardından Türkiye'ye gelecek olan Miles, sezonun son bölümünde sarı-kırmızılı formayı giyecek.

OLİVİA MİLES KİMDİR?

Olivia Miles, 29 Ocak 2003'te ABD'nin New Jersey eyaletinde doğdu. Lise eğitimini Blair Academy'de tamamlayan Miles, erken yaşlardan itibaren çok yönlü oyunu ve saha görüşüyle dikkat çekti. 1,78 metre boyundaki oyun kurucu, kolej kariyerinde NCAA'in köklü ekiplerinden Notre Dame ve ardından TCU formalarını giydi. Başarılı sporcu, basketbol kariyerinin yanı sıra Notre Dame Üniversitesi'nde siyaset bilimi lisans ve kâr amacı gütmeyen kuruluş yönetimi yüksek lisans eğitimi aldı.

OLİVİA MİLES KAÇ YAŞINDA?

Olivia Miles, 29 Ocak 2003 doğumlu. Amerikalı basketbolcu 23 yaşında.

OLİVİA MİLES NERELİ?

Olivia Miles, Amerikalı. ABD'nin New Jersey eyaletinde dünyaya geldi.

OLİVİA MİLES HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Olivia Miles'ın kariyerinde forma giydiği takımlar şunlar:

Notre Dame Üniversitesi (2021-2025)

TCU Üniversitesi (2025-2026)

Minnesota Lynx (2026)

Hive BC (Unrivaled, 2027)

Galatasaray Çağdaş Faktoring (Mart 2027'den itibaren)

OLİVİA MİLES'IN ÜNİVERSİTE KARİYERİ

Olivia Miles, üniversite kariyerine Notre Dame'da başladı. Notre Dame formasıyla en çok "triple-double" yapan oyuncu unvanını ele geçiren Miles, NCAA turnuvası tarihinde triple-double yapan ilk birinci sınıf oyuncu olarak adını tarihe yazdırdı. Notre Dame'da üç kez ACC'nin en iyi beşinde yer alan Miles, 2023-24 sezonunu ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle kaçırdı. Son kolej sezonunda TCU'ya transfer olan yıldız oyuncu, TCU formasıyla Big 12 Konferansı'nda Yılın Oyuncusu seçildi.

OLİVİA MİLES WNBA'DE HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Olivia Miles, 13 Nisan 2026'da yapılan WNBA Draftı'nda Minnesota Lynx tarafından ikinci sıradan seçildi. Lynx formasıyla ilk profesyonel sezonunu geçiren Miles, takımının normal sezonu 33 galibiyet ve 11 mağlubiyetle lider tamamlamasında önemli rol oynadı.

OLİVİA MİLES 2026 WNBA YILIN ÇAYLAĞI

Olivia Miles, 2026 WNBA normal sezonunda maç başına 19,8 sayı, 6 asist ve 4,7 ribauntluk ortalamalarla oynadı. Sahada yüzde 49,2 saha içi, yüzde 38,8 üçlük ve yüzde 87 serbest atış isabeti yakaladı. Miles, 28 Eylül 2026'da açıklanan oylamada 74 oyun tamamını alarak WNBA Yılın Çaylağı seçildi. Genç oyuncu, All-Star maçında ilk beşte forma giydi ve sezonun en iyi beşine (All-WNBA First Team) seçildi. Miles, 2026 WNBA MVP oylamasında da Las Vegas Aces yıldızı A'ja Wilson'ın ardından ikinci sırada yer aldı.

OLİVİA MİLES'IN KIRDIĞI REKORLAR

Olivia Miles, ilk WNBA sezonunda çok sayıda rekora imza attı:

790 sayıyla WNBA tarihinde bir çaylağın tek sezonda attığı en fazla sayı rekorunu kırdı. Önceki rekor, 2024'te 769 sayıyla Caitlin Clark'a aitti.

22 maçta 20 ve üzeri sayı atarak çaylak rekoru kırdı.

Golden State Valkyries karşısında attığı 8 üçlükle tek maçta en fazla üçlük atan çaylak oldu.

26 maçta 500 sayı ve 150 asiste ulaşarak WNBA tarihinde bu barajı en hızlı aşan oyuncu oldu.

OLİVİA MİLES MİLLİ TAKIMDA OYNADI MI?

Olivia Miles, ABD milli takımlarında da forma giydi. 2019'da ABD 16 Yaş Altı Milli Takımı'yla FIBA Amerika Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. A Milli Takım'daki ilk turnuvası olan 2025 FIBA Kadınlar AmeriCup'ta da altın madalyaya uzanan Miles, turnuvada takımının asist lideri oldu.