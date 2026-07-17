Deprem döneminde Ahbap Derneği ile yürüttüğü yardım çalışmaları nedeniyle kamuoyunda sıkça gündeme gelen Babala TV'nin kurucusu ve içerik üreticisi Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 7 kişi, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Peki, Oğuzhan Uğur Haluk Levent olayı nedir? Oğuzhan Uğur Haluk Levent açıklamasında ne dedi? Detaylar haberimizde.

OĞUZHAN UĞUR HALUK LEVENT OLAYI NEDİR?

Uğur, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı dün açıklamada, süreci yakından takip edeceklerini belirterek hem kamuoyuna yansıyan iddialara hem de kendisi ve Babala TV hakkında yapılan yorumlara yanıt vermişti.

Oğuzhan Uğur, "Haluk Levent hakkında kamuoyuna yansıyan ciddi iddialar var. Süreci an be an takip edeceğiz elbette. Zira o dönemde her birimizin emeği, çabası ve mücadelesi vardı. Gerçek neyse ortaya çıkmalı, kuruş kuruş hesabı verilmelidir. Biz de herkes gibi izliyoruz şimdilik. Gelişmeler oldukça net yorumumuz da olacaktır muhakkak" demişti.

OĞUZHAN UĞUR HALUK LEVENT AÇIKLAMASINDA NE DEDİ?

Uğur'un dünkü açıklaması sosyal medyada bazı kesimler tarafından açıklayıcı ve yeterli bulunmadı. Ünlü isimden bugün yeni bir açıklama daha geldi.

Eleştirilere tepki gösteren Uğur, " Bana açıkça söven bir ekip var. Eleştiri yapan değil, direkt söven. Baya baya Ahbap’ı destekledikleri tivitlerini silmeyi unutmuşlar. Silin bence. Sonra söversiniz. Zira hiçbir hakaret yaşadığım aldatılma hissinin üzerine çıkamaz" dedi.

Oğuzhan Uğur’un yeni açıklaması şu şekilde:

"Daha net bir açıklama isteniyor anladığım kadarıyla. “Uzatma” diyorlar. O zaman kısa ve net söyleyeyim; Ahbap soruşturmasında duruşumuz nettir. Ortada bir yanlış varsa, bu yanlış herkese olduğu gibi bana ve ekip arkadaşlarıma da yapılmıştır. Eğer o dönemki mücadelemiz, fayda sağlamak için attığımız adımlar ve yardım çabalarımız suistimal edilmişse amasız fakatsız bunun hesabını sormak için biz de en ön safta yer alacağız ve kendi adımıza hukuki süreçleri başlatacağız. Elbette benden çok bana güvenen insanların hakkı için mücadele edeceğim. Devlet onaylı bir kurumun hem o onayı hem beni hem de bana güvenen insanları PARA için aldatması söz konusuysa, yaşayacağım duygusal yıkımı ve hayal kırıklığını da göz ardı edip tüm imkanlarımla doğrunun peşinden gideceğim. Hakkımda yapılan yanlış haberler ve acımasız hedef göstermeler ortada… Bana bu sözleri söyleyenler, bu ithamları atanlar dün de vardı yarın da olacak. Ancak bu defa öfkem, şahsıma laf atanlara değil atılmasına sebep olanlar için harlanacak.

Ben de o dönem hem Ahbap’a hem de AFAD’a bağış yaptım. Devlet kurumumuz AFAD için de, yetkili kurumların izni ile faaliyet gösteren AHBAP için de çağrı yaptım. Alın terimizin tek kuruşuna halel gelmişse miktara bakılmaz “hak” denir mücadele edilir. Edeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın.

Son olarak. Bana açıkça söven bir ekip var. Eleştiri yapan değil, direkt söven. Baya baya Ahbap’ı destekledikleri tivitlerini silmeyi unutmuşlar. Silin bence. Sonra söversiniz. Zira hiçbir hakaret yaşadığım aldatılma hissinin üzerine çıkamaz."