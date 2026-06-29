Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi kapsamında geniş kapsamlı güvenlik ve trafik tedbirlerine hazırlanıyor. Ankara Valiliği tarafından açıklanan önlemler doğrultusunda kent genelinde ulaşım, kamu kurumlarının çalışma düzeni ve çeşitli etkinliklere ilişkin önemli uygulamalar hayata geçirilecek. Peki, NATO yasakları ne zaman başlıyor? NATO Zirvesi yollar ne zaman kapanacak? Detaylar...

NATO YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ankara Valiliği tarafından alınan tedbirler kapsamında, 28 Haziran Pazar günü saat 00.00 ile 10 Temmuz Cuma günü saat 23.59 arasında zirvenin düzenleneceği alanlara, delegasyonların konaklayacağı noktalara, geçiş güzergahlarına ve belirlenen hassas bölgelere yetkisiz araç ve şahısların girişine izin verilmeyecek.

Ayrıca zirve süresince uygulanacak güvenlik önlemleri kapsamında açık ve kapalı alanlarda çeşitli yasaklar yürürlüğe girecek.

Bu kapsamda;

Toplanma, toplantı ve gösteri yürüyüşleri,

Basın açıklamaları,

Açlık grevleri,

Oturma eylemleri,

Protesto gösterileri,

Mitingler,

Stant açılması,

Çadır kurulması,

El ilanı, bildiri ve broşür dağıtılması,

Afiş ve pankart asılması gibi tüm benzeri etkinlikler yasak kapsamında olacak.

Bununla birlikte Ankara hava sahasında da Valilik izni dışında her türlü insansız hava aracının (İHA/drone) uçuşuna izin verilmeyecek.

Öte yandan 6-12 Temmuz tarihleri arasında sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence ve kutlama gibi organizasyonlar da gerçekleştirilemeyecek.

Zirve güvenliğinin sağlanması amacıyla uygulanacak "Kırmızı Alan" uygulaması kapsamında belirlenen bölgelere araç ve yaya girişleri tamamen kontrollü şekilde gerçekleştirilecek.

NATO ZİRVESİ YOLLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Ankara Valiliği'nin açıklamasına göre zirve toplantılarının gerçekleştirileceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde 7 Temmuz Salı günü saat 07.00'den 8 Temmuz Çarşamba günü saat 23.59'a kadar çok sayıda yol araç trafiğine kapatılacak.

Konuk heyetlerin konaklayacağı bölgelerde ise bazı cadde ve sokaklarda 6 Temmuz Pazartesi günü saat 07.00'den itibaren 8 Temmuz Çarşamba günü saat 23.59'a kadar trafik tedbirleri uygulanacak.

Kapalı güzergahlarda araç park edilmesine izin verilmeyecek, park halindeki araçlar kaldırılacak veya çekilecek.

NATO ZİRVESİNDE HANGİ YOLLAR KAPATILACAK?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde tamamen kapatılacak yollar

7 Temmuz saat 07.00 ile 8 Temmuz saat 23.59 arasında şu güzergahlar araç trafiğine kapatılacak:

Cumhurbaşkanlığı Bulvarı tamamı

Cumhurbaşkanlığı Caddesi tamamı

Alparslan Türkeş Caddesi tamamı

Beştepe Caddesi tamamı

Söğütözü Caddesi tamamı

Bahriye Üçok Caddesi tamamı

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'nin İsmail Karakaya Caddesi ile Söğütözü Caddesi arasında kalan bölümü

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin Dumlupınar Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasındaki bölümü

Sakıp Sabancı Bulvarı'nın Beştepe Caddesi ile AŞTİ arasında kalan bölümü

Konvoy geçişleri sırasında geçici olarak kapatılacak yollar

Yenimahalle ilçesinde;

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 350. Sokak

Çamlıca Mahallesi 147. Sokak

145. Sokak

Selçuk Ecza Deposu'nun Anadolu Bulvarı giriş kapısı tarafındaki yol

Macun Mahallesi 171., 172. ve 173. caddeler

Beştepe Mahallesi Yaşam Caddesi

Adalet Sokak

1., 3., 4. ve 5. sokaklar

Nergiz Sokak

Çankaya ilçesinde;

Kişinev Caddesi

Jose Marti Caddesi

ve 721. sokaklar

Tahran Caddesi

Billur Sokak

Bülten Sokak

Güniz Sokak

Arjantin Caddesi

İran Caddesi

Polonya Caddesi

Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sokak

Boğaz Sokak

Atatürk Bulvarı'nın John F. Kennedy Caddesi ile Esat Caddesi arasındaki bölümü

Gülözü Sokak

Ufuk Üniversitesi Caddesi

1653. ve 1452. sokaklar

Oğuzlar Mahallesi 1377., 1380. ve 1381. sokaklar

Söğütözü Mahallesi 2168., 2169. ve 2170. sokaklar

İhtiyaç halinde Bilkent Kampüsü içerisindeki tüm cadde ve sokaklar

İhsan Doğramacı Bulvarı

1613. Cadde

Konuk heyetlerin kullanacağı güzergahlar

Konvoy geçişleri sırasında aşağıdaki ana arterlerde de geçici trafik kısıtlamaları uygulanacak:

Ankara Çevre Yolu'nun Ortaköy Bağlantısı ile Yuvaköy Yolu arasındaki bölümü

Özal Bulvarı

İsmet İnönü Bulvarı

Ankara Bulvarı

Anadolu Bulvarı

Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Köprü ile Çankaya Caddesi arasındaki bölümü

Mevlana Bulvarı'nın Kepekli Kavşak ile Akköprü arasındaki bölümü

Dumlupınar Bulvarı'nın İsmet İnönü Bulvarı ile 1596 Cadde arasındaki bölümü

1071 Malazgirt Bulvarı'nın Dumlupınar Bulvarı ile Mevlana Bulvarı arasındaki bölümü

Türk Kızılayı Caddesi

Cinnah Caddesi

Çankaya Caddesi

Simon Bolivar Caddesi

Rabindranath Tagore Caddesi

John F. Kennedy Caddesi

2453. Sokak

Bu güzergahlarda da araç park edilmesine izin verilmeyecek ve park halindeki araçlar çekilecek.

Alternatif güzergahlar

Valilik tarafından açıklanan alternatif güzergahlar ise şöyle:

Mevlana Bulvarı yerine Turan Güneş Bulvarı, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı ve Dikmen Caddesi

Akköprü yönünden Mevlana Bulvarı yerine Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve İstanbul Caddesi

Anadolu Bulvarı yerine Melih Gökçek Bulvarı, Şaşmaz Bulvarı, İvedik Caddesi ve Serhat Caddesi

Atatürk Bulvarı yerine Necatibey Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi

Ankara Bulvarı yerine Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Başkent Bulvarı ve Bağdat Caddesi

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına seyahat planlarını alternatif güzergahlara göre yapmaları ve trafik işaretleri ile yönlendirme levhalarına uymaları istendi.

Kapalı yollar ve alternatif güzergahlara ilişkin ayrıntılı bilgilere Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından oluşturulan harita üzerinden ulaşılabilecek.

ANKARA NATO ZİRVESİ NE ZAMAN?

36. NATO Zirvesi, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Zirve kapsamında güvenlik tedbirleri 28 Haziran'da başlarken, kamu kurumlarına yönelik idari izin uygulaması 6-12 Temmuz 2026 haftasını kapsayacak.

Bu doğrultuda, kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinin devamını sağlayacak şekilde zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için gerekli personel bulundurulması şartıyla;

Altındağ

Çankaya

Etimesgut

Gölbaşı

Keçiören

Mamak

Pursaklar

Sincan

Yenimahalle

ilçelerinde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel, 6-12 Temmuz 2026 haftasında idari izinli sayılacak.