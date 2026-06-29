NATO yasakları ne zaman başlıyor? NATO Zirvesi yollar ne zaman kapanacak?
Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO Zirvesi için geniş kapsamlı güvenlik ve trafik tedbirleri uygulanacak. Zirve kapsamında bazı yollar belirli tarihlerde trafiğe kapatılırken, çeşitli etkinliklere yönelik yasaklar da yürürlüğe girecek. Peki, NATO yasakları ne zaman başlıyor? NATO Zirvesi yollar ne zaman kapanacak? İşte Ankara NATO Zirvesi nedeniyle uygulanacak yasaklar, kapalı yollar ve alınan tedbirlere ilişkin tüm detaylar…
Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi kapsamında geniş kapsamlı güvenlik ve trafik tedbirlerine hazırlanıyor. Ankara Valiliği tarafından açıklanan önlemler doğrultusunda kent genelinde ulaşım, kamu kurumlarının çalışma düzeni ve çeşitli etkinliklere ilişkin önemli uygulamalar hayata geçirilecek. Peki, NATO yasakları ne zaman başlıyor? NATO Zirvesi yollar ne zaman kapanacak? Detaylar...
NATO YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ankara Valiliği tarafından alınan tedbirler kapsamında, 28 Haziran Pazar günü saat 00.00 ile 10 Temmuz Cuma günü saat 23.59 arasında zirvenin düzenleneceği alanlara, delegasyonların konaklayacağı noktalara, geçiş güzergahlarına ve belirlenen hassas bölgelere yetkisiz araç ve şahısların girişine izin verilmeyecek.
Ayrıca zirve süresince uygulanacak güvenlik önlemleri kapsamında açık ve kapalı alanlarda çeşitli yasaklar yürürlüğe girecek.
Bu kapsamda;
Toplanma, toplantı ve gösteri yürüyüşleri,
Basın açıklamaları,
Açlık grevleri,
Oturma eylemleri,
Protesto gösterileri,
Mitingler,
Stant açılması,
Çadır kurulması,
El ilanı, bildiri ve broşür dağıtılması,
Afiş ve pankart asılması gibi tüm benzeri etkinlikler yasak kapsamında olacak.
Bununla birlikte Ankara hava sahasında da Valilik izni dışında her türlü insansız hava aracının (İHA/drone) uçuşuna izin verilmeyecek.
Öte yandan 6-12 Temmuz tarihleri arasında sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence ve kutlama gibi organizasyonlar da gerçekleştirilemeyecek.
Zirve güvenliğinin sağlanması amacıyla uygulanacak "Kırmızı Alan" uygulaması kapsamında belirlenen bölgelere araç ve yaya girişleri tamamen kontrollü şekilde gerçekleştirilecek.
NATO ZİRVESİ YOLLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Ankara Valiliği'nin açıklamasına göre zirve toplantılarının gerçekleştirileceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde 7 Temmuz Salı günü saat 07.00'den 8 Temmuz Çarşamba günü saat 23.59'a kadar çok sayıda yol araç trafiğine kapatılacak.
Konuk heyetlerin konaklayacağı bölgelerde ise bazı cadde ve sokaklarda 6 Temmuz Pazartesi günü saat 07.00'den itibaren 8 Temmuz Çarşamba günü saat 23.59'a kadar trafik tedbirleri uygulanacak.
Kapalı güzergahlarda araç park edilmesine izin verilmeyecek, park halindeki araçlar kaldırılacak veya çekilecek.
NATO ZİRVESİNDE HANGİ YOLLAR KAPATILACAK?
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde tamamen kapatılacak yollar
7 Temmuz saat 07.00 ile 8 Temmuz saat 23.59 arasında şu güzergahlar araç trafiğine kapatılacak:
Cumhurbaşkanlığı Bulvarı tamamı
Cumhurbaşkanlığı Caddesi tamamı
Alparslan Türkeş Caddesi tamamı
Beştepe Caddesi tamamı
Söğütözü Caddesi tamamı
Bahriye Üçok Caddesi tamamı
Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'nin İsmail Karakaya Caddesi ile Söğütözü Caddesi arasında kalan bölümü
Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin Dumlupınar Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasındaki bölümü
Sakıp Sabancı Bulvarı'nın Beştepe Caddesi ile AŞTİ arasında kalan bölümü
Konvoy geçişleri sırasında geçici olarak kapatılacak yollar
Yenimahalle ilçesinde;
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 350. Sokak
Çamlıca Mahallesi 147. Sokak
145. Sokak
Selçuk Ecza Deposu'nun Anadolu Bulvarı giriş kapısı tarafındaki yol
Macun Mahallesi 171., 172. ve 173. caddeler
Beştepe Mahallesi Yaşam Caddesi
Adalet Sokak
1., 3., 4. ve 5. sokaklar
Nergiz Sokak
Çankaya ilçesinde;
Kişinev Caddesi
Jose Marti Caddesi
ve 721. sokaklar
Tahran Caddesi
Billur Sokak
Bülten Sokak
Güniz Sokak
Arjantin Caddesi
İran Caddesi
Polonya Caddesi
Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sokak
Boğaz Sokak
Atatürk Bulvarı'nın John F. Kennedy Caddesi ile Esat Caddesi arasındaki bölümü
Gülözü Sokak
Ufuk Üniversitesi Caddesi
1653. ve 1452. sokaklar
Oğuzlar Mahallesi 1377., 1380. ve 1381. sokaklar
Söğütözü Mahallesi 2168., 2169. ve 2170. sokaklar
İhtiyaç halinde Bilkent Kampüsü içerisindeki tüm cadde ve sokaklar
İhsan Doğramacı Bulvarı
1613. Cadde
Konuk heyetlerin kullanacağı güzergahlar
Konvoy geçişleri sırasında aşağıdaki ana arterlerde de geçici trafik kısıtlamaları uygulanacak:
Ankara Çevre Yolu'nun Ortaköy Bağlantısı ile Yuvaköy Yolu arasındaki bölümü
Özal Bulvarı
İsmet İnönü Bulvarı
Ankara Bulvarı
Anadolu Bulvarı
Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Köprü ile Çankaya Caddesi arasındaki bölümü
Mevlana Bulvarı'nın Kepekli Kavşak ile Akköprü arasındaki bölümü
Dumlupınar Bulvarı'nın İsmet İnönü Bulvarı ile 1596 Cadde arasındaki bölümü
1071 Malazgirt Bulvarı'nın Dumlupınar Bulvarı ile Mevlana Bulvarı arasındaki bölümü
Türk Kızılayı Caddesi
Cinnah Caddesi
Çankaya Caddesi
Simon Bolivar Caddesi
Rabindranath Tagore Caddesi
John F. Kennedy Caddesi
2453. Sokak
Bu güzergahlarda da araç park edilmesine izin verilmeyecek ve park halindeki araçlar çekilecek.
Alternatif güzergahlar
Valilik tarafından açıklanan alternatif güzergahlar ise şöyle:
Mevlana Bulvarı yerine Turan Güneş Bulvarı, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı ve Dikmen Caddesi
Akköprü yönünden Mevlana Bulvarı yerine Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve İstanbul Caddesi
Anadolu Bulvarı yerine Melih Gökçek Bulvarı, Şaşmaz Bulvarı, İvedik Caddesi ve Serhat Caddesi
Atatürk Bulvarı yerine Necatibey Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi
Ankara Bulvarı yerine Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Başkent Bulvarı ve Bağdat Caddesi
Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına seyahat planlarını alternatif güzergahlara göre yapmaları ve trafik işaretleri ile yönlendirme levhalarına uymaları istendi.
Kapalı yollar ve alternatif güzergahlara ilişkin ayrıntılı bilgilere Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından oluşturulan harita üzerinden ulaşılabilecek.
ANKARA NATO ZİRVESİ NE ZAMAN?
36. NATO Zirvesi, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.
Zirve kapsamında güvenlik tedbirleri 28 Haziran'da başlarken, kamu kurumlarına yönelik idari izin uygulaması 6-12 Temmuz 2026 haftasını kapsayacak.
Bu doğrultuda, kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinin devamını sağlayacak şekilde zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için gerekli personel bulundurulması şartıyla;
Altındağ
Çankaya
Etimesgut
Gölbaşı
Keçiören
Mamak
Pursaklar
Sincan
Yenimahalle
ilçelerinde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel, 6-12 Temmuz 2026 haftasında idari izinli sayılacak.