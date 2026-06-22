Ankara siyasetinde son günlerde gündeme gelen parti değişikliği iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Özellikle Ankara’da gerçekleştirilecek AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısı öncesinde bazı belediye başkanlarının AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialar dikkat çekti. İddialarda adı geçen isimlerden biri de Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör oldu. Peki, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör kimdir, hangi partiden? Ertunç Güngör AK Parti'ye mi katılıyor? Detaylar...

ERTUNÇ GÜNGÖR KİMDİR?

1974 yılında Ankara’nın Nallıhan ilçesinde dünyaya gelen Ertunç Güngör, ilk ve ortaöğretim eğitimini Nallıhan’da tamamladı. Lise eğitimine Ankara Mimar Kemal Lisesi’nde devam eden Güngör, eğitim hayatını başarıyla sürdürdü.

Küçük yaşlardan itibaren toplumsal sorumluluk bilinciyle yetişen Güngör, yükseköğrenimini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tamamladı. 1998 yılında Girne International American University İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olarak inşaat mühendisi unvanını aldı.

Mesleki kariyerinin ardından yerel yönetimlerde görev almaya başlayan Güngör, 2024 Yerel Seçimleri sonrasında Nallıhan Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Evli ve üç çocuk babası olan Ertunç Güngör, görevini sürdürmektedir.

ERTUNÇ GÜNGÖR HANGİ PARTİDEN?

Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, 2024 Yerel Seçimleri sonrasında belediye başkanlığı görevine seçilen isimler arasında yer aldı.

CHP rozetiyle seçimi kazanan Mesut Özarslan, geçtiğimiz aylarda partisinden istifa etmişti.

ERTUNÇ GÜNGÖR AK PARTİ'YE Mİ KATILIYOR?

Ankara’da yarın gerçekleştirilecek AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında bazı belediye başkanlarının AK Parti rozeti takarak partiye katılacağı yönünde çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Söz konusu iddialarda daha önce CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın yanı sıra Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör gibi isimlerin de yer aldığı öne sürüldü.

Ancak Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AK Parti’ye geçeceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Güngör, hakkında ortaya atılan iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu belirterek siyasi duruşunda herhangi bir değişiklik olmadığını vurguladı.

GÜNGÖR’DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Ertunç Güngör, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda yalnızca iddiaları yalanlamakla kalmadı, aynı zamanda siyasi duruşuna ilişkin net mesajlar da verdi.

Açıklamasında şu ifadelere yer verdi: