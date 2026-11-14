Mustafa Şen nereli, nerenin milletvekili? Mustafa Şen kimdir, emekliler için ne dedi?

Mustafa Şen Trabzonlu. 1966'da Trabzon'un Akçaabat ilçesinde doğan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, 2023'ten bu yana da memleketi Trabzon'un milletvekili.

Şen bugün Muğla'daydı. AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi ve emekli maaşları ile asgari ücret hakkında konuştu.

MUSTAFA ŞEN NERELİ?

Mustafa Şen, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 1966'da doğdu. Liseyi Trabzon Fatih Lisesi'nde okudu, üniversite için İstanbul'a gitti.

MUSTAFA ŞEN NERENİN MİLLETVEKİLİ?

Mustafa Şen, TBMM'nin 28. döneminde Trabzon milletvekili. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde AK Parti'nin Trabzon listesinde ikinci sıradan aday oldu ve Meclis'e girdi. TBMM Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun da üyesi.

MUSTAFA ŞEN KİMDİR?

Mustafa Şen, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda Ar-Ge ve Eğitim Başkanı unvanıyla yer alan bir siyasetçi ve araştırmacı. Siyasete girmeden önce GENAR Araştırma Merkezi'nin genel müdürlüğünü yaptı; adı uzun yıllar bu şirketin seçim anketleriyle anıldı. 2016'da Başbakanlık başdanışmanı olarak görevlendirildi, bir dönem de Cihannüma Derneği'nin başkanlığını yürüttü. Yedi kitabı var.

MUSTAFA ŞEN EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRET İÇİN NE DEDİ?

Mustafa Şen, bazı emeklilerin maaşını, asgari ücretlilerin de bir kısmının ücretini yetersiz bulduğunu söyleyerek "Ben onlara katılıyorum, haklılar" dedi. Ankara'da bu rakamları yükseltmek için çalışıldığını anlatan Şen, emeklilerin gelirinin daha memnun olacakları bir seviyeye çıkacağını, asgari ücretliler için de daha uygun bir ücret belirleneceğini söyledi. Açıklamada bir oran ya da tarih yer almadı.

Şen aynı buluşmada yaklaşık 50 yıllık terör sorununda sona yaklaşıldığını, bu süreçte 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve ekonomik kaybın 3 trilyon doları aştığını söyledi. Genel seçimlerin 2028 baharında yapılacağını, yerel seçimlerin bir yıl sonra geleceğini belirtti. Yeni ve sivil bir anayasaya ihtiyaç olduğunu da yineledi.

MUSTAFA ŞEN NE MEZUNU?

Mustafa Şen, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu. Üniversiteye Felsefe Bölümü'nde başladı, sonra Tarih Bölümü'ne geçti ve 1995'te mezun oldu. Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Boğaziçi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında doktora çalışması da var.

MUSTAFA ŞEN NE ZAMAN AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI OLDU?

Mustafa Şen, Mart 2021'deki 7. Olağan Büyük Kongre'nin ardından ilk kez AK Parti'nin yönetimine girdi. 24 Mart 2021'de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na seçildi, ardından Ar-Ge ve Eğitim Başkanı olarak Merkez Yürütme Kurulu'nda görev aldı. Partinin 8. Olağan Büyük Kongresi'nden sonra da aynı göreve devam etti. 2015'te İstanbul 1. Bölge'den milletvekili aday adayı olmuş, ancak aday gösterilmemişti.

MUSTAFA ŞEN EVLİ Mİ?

Mustafa Şen evli ve üç çocuk babası. İyi derecede İngilizce biliyor.