Mustafa Berat Kasımoğlu kimdir, evli mi? Ardahan Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu kaç yaşında, nereli?

ARDAHAN VALİ YARDIMCISI MUSTAFA BERAT KASIMOĞLU KİMDİR?

Mustafa Berat Kasımoğlu, kamu yönetimi alanındaki başarılı kariyeri ve çeşitli ilçelerde yürüttüğü kaymakamlık görevleri ile tanınmaktadır. Eminönü semtinde doğan Kasımoğlu, erken yaşlardan itibaren eğitim ve kamu hizmetine yönelik kararlılığıyla öne çıkmıştır. İlk ve ortaokul eğitimini Eyüp Topçular İlköğretim Okulu'nda tamamladıktan sonra lise hayatına Gaziosmanpaşa Plevne Lisesi'nde devam etmiştir.

Üniversite eğitimine Kocaeli Üniversitesi'nde başlayan Kasımoğlu, ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden 2014 yılında mezun olmuştur. Bu akademik temel, ilerleyen yıllarda onu Türkiye'nin farklı illerinde kamu yönetimi alanında önemli görevler üstlenmeye hazırlamıştır.

2016 yılında girdiği 105. dönem kaymakamlık sınavını kazanarak, Temmuz 2017'de Kahramanmaraş il stajına başlayan Kasımoğlu, kısa süre sonra Kırklareli Babaeski ve Trabzon Of ilçelerinde kaymakam refikliği görevlerini yürütmüştür. Sonrasında Giresun'un Dereli ilçesinde vekalet görevini üstlenmiştir.

Yurtdışı deneyimi olarak İngiltere'nin Liverpool kentinde sekiz aylık bir staj programına katılan Kasımoğlu, Liverpool Üniversitesi'nde dil eğitimini tamamlamış ve İngilizceyi iyi derecede öğrenmiştir. İçişleri Bakanlığı'nın 2019 tarihli kararnamesiyle İkizce Kaymakamlığına atanarak bu görevine başlamış, 2021 kararnamesi ile Hakkari Vali Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Günümüzde ise Mustafa Berat Kasımoğlu, Ardahan'da vali yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

MUSTAFA BERAT KASIMOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Mustafa Berat Kasımoğlu, 16 Ocak 1990 doğumlu olup, 2026 yılı itibarıyla 36 yaşındadır.

MUSTAFA BERAT KASIMOĞLU NERELİ?

Mustafa Berat Kasımoğlu, İstanbul'un tarihi semti Eminönü'nde dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatının büyük kısmını İstanbul'da tamamlayan Kasımoğlu, Türkiye'nin farklı bölgelerinde edindiği mesleki deneyimlerle köklü bir kamu yönetimi birikimine sahiptir.

MUSTAFA BERAT KASIMOĞLU EVLİ Mİ?

Mustafa Berat Kasımoğlu, evlidir. Ailesi ve özel hayatı, yoğun kamu görevleri arasında Kasımoğlu'nun dengeli bir yaşam sürmesini destekleyen önemli bir unsurdur.

ARDAHAN VALİ YARDIMCISI MUSTAFA BERAT KASIMOĞLU'NUN GÖREV ALANLARI

Ardahan Valiliği bünyesinde Mustafa Berat Kasımoğlu, birçok bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların koordinasyonunu yürütmektedir. Görev alanları şunlardır:

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KURULUŞLARI

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı

Ardahan AB ve Dış İlişkiler Bürosu

AB Daimi Temas Noktası

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI KURULUŞLARI

Hudut Tugay Komutanlığı iş ve işlemleri

Askerlik Şubesi Başkanlığı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

SAĞLIK BAKANLIĞI

İl Sağlık Müdürlüğü

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

BOTAŞ Genel Müdürlüğü

ARAS Elektrik Dağıtım A.Ş. İl Koordinatörlüğü

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

Türk Telekom İl Müdürlüğü

Ardahan PTT Müdürlüğü

Karayolları 183. Şube Şefliği

TİCARET BAKANLIĞI

Ticaret İl Müdürlüğü

İLÇE KAYMAKAMLIKLARI

Hanak İlçesi

DİĞER GÖREVLER

Kurum ve kuruluşların kurul ve komisyon başkanlıkları ve ilgili iş ve işlemler

İlgili dilekçe havaleleri

Valilik makamınca verilecek diğer görevler

Mustafa Berat Kasımoğlu, Ardahan Valiliği'nde yürüttüğü bu görevlerle hem yerel hem de ulusal ölçekte kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamaktadır.