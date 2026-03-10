Mustafa Berat Kasımoğlu kimdir, evli mi? Ardahan Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu kaç yaşında, nereli?
ARDAHAN VALİ YARDIMCISI MUSTAFA BERAT KASIMOĞLU KİMDİR?
Mustafa Berat Kasımoğlu, kamu yönetimi alanındaki başarılı kariyeri ve çeşitli ilçelerde yürüttüğü kaymakamlık görevleri ile tanınmaktadır. Eminönü semtinde doğan Kasımoğlu, erken yaşlardan itibaren eğitim ve kamu hizmetine yönelik kararlılığıyla öne çıkmıştır. İlk ve ortaokul eğitimini Eyüp Topçular İlköğretim Okulu'nda tamamladıktan sonra lise hayatına Gaziosmanpaşa Plevne Lisesi'nde devam etmiştir.
Üniversite eğitimine Kocaeli Üniversitesi'nde başlayan Kasımoğlu, ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden 2014 yılında mezun olmuştur. Bu akademik temel, ilerleyen yıllarda onu Türkiye'nin farklı illerinde kamu yönetimi alanında önemli görevler üstlenmeye hazırlamıştır.
2016 yılında girdiği 105. dönem kaymakamlık sınavını kazanarak, Temmuz 2017'de Kahramanmaraş il stajına başlayan Kasımoğlu, kısa süre sonra Kırklareli Babaeski ve Trabzon Of ilçelerinde kaymakam refikliği görevlerini yürütmüştür. Sonrasında Giresun'un Dereli ilçesinde vekalet görevini üstlenmiştir.
Yurtdışı deneyimi olarak İngiltere'nin Liverpool kentinde sekiz aylık bir staj programına katılan Kasımoğlu, Liverpool Üniversitesi'nde dil eğitimini tamamlamış ve İngilizceyi iyi derecede öğrenmiştir. İçişleri Bakanlığı'nın 2019 tarihli kararnamesiyle İkizce Kaymakamlığına atanarak bu görevine başlamış, 2021 kararnamesi ile Hakkari Vali Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Günümüzde ise Mustafa Berat Kasımoğlu, Ardahan'da vali yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
MUSTAFA BERAT KASIMOĞLU KAÇ YAŞINDA?
Mustafa Berat Kasımoğlu, 16 Ocak 1990 doğumlu olup, 2026 yılı itibarıyla 36 yaşındadır.
MUSTAFA BERAT KASIMOĞLU NERELİ?
Mustafa Berat Kasımoğlu, İstanbul'un tarihi semti Eminönü'nde dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatının büyük kısmını İstanbul'da tamamlayan Kasımoğlu, Türkiye'nin farklı bölgelerinde edindiği mesleki deneyimlerle köklü bir kamu yönetimi birikimine sahiptir.
MUSTAFA BERAT KASIMOĞLU EVLİ Mİ?
Mustafa Berat Kasımoğlu, evlidir. Ailesi ve özel hayatı, yoğun kamu görevleri arasında Kasımoğlu'nun dengeli bir yaşam sürmesini destekleyen önemli bir unsurdur.
ARDAHAN VALİ YARDIMCISI MUSTAFA BERAT KASIMOĞLU'NUN GÖREV ALANLARI
Ardahan Valiliği bünyesinde Mustafa Berat Kasımoğlu, birçok bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların koordinasyonunu yürütmektedir. Görev alanları şunlardır:
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KURULUŞLARI
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı
Ardahan AB ve Dış İlişkiler Bürosu
AB Daimi Temas Noktası
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI KURULUŞLARI
Hudut Tugay Komutanlığı iş ve işlemleri
Askerlik Şubesi Başkanlığı
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
SAĞLIK BAKANLIĞI
İl Sağlık Müdürlüğü
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
BOTAŞ Genel Müdürlüğü
ARAS Elektrik Dağıtım A.Ş. İl Koordinatörlüğü
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Türk Telekom İl Müdürlüğü
Ardahan PTT Müdürlüğü
Karayolları 183. Şube Şefliği
TİCARET BAKANLIĞI
Ticaret İl Müdürlüğü
İLÇE KAYMAKAMLIKLARI
Hanak İlçesi
DİĞER GÖREVLER
Kurum ve kuruluşların kurul ve komisyon başkanlıkları ve ilgili iş ve işlemler
İlgili dilekçe havaleleri
Valilik makamınca verilecek diğer görevler
Mustafa Berat Kasımoğlu, Ardahan Valiliği'nde yürüttüğü bu görevlerle hem yerel hem de ulusal ölçekte kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamaktadır.