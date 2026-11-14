Murat Karayalçın kaç yaşında? YENİ Parti kurultayını yöneten Murat Karayalçın kimdir?

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Murat Karayalçın 83 yaşında. 26 Ekim 1943'te Samsun'da doğan eski SHP Genel Başkanı, 14 Kasım 2026'da YENİ Parti'nin ilk olağan kurultayında divan başkanı seçildi.

Ankara Arena'da toplanan kurultayda Karayalçın'ın adını delegeler önerdi, öneri oylanarak kabul edildi. Karayalçın, partinin kuruluş kurultayını yönetmenin ömrü boyunca taşıyacağı bir onur olduğunu söyleyip delegelere teşekkür etti. Genel başkanlık seçiminde tek aday Özgür Özel'di: kayıtlı 1.202 delegeden 1.157'si oy kullandı, Özel 1.154 geçerli oyun tamamını aldı.

MURAT KARAYALÇIN KAÇ YAŞINDA?

Murat Karayalçın, 26 Ekim 1943 doğumlu olduğu için 83 yaşında. Kurultayı yöneten Karayalçın, 1989'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinde 45 yaşındaydı.

MURAT KARAYALÇIN KİMDİR?

Murat Karayalçın, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, eski SHP Genel Başkanı ve 1990'ların ortasında Başbakan Yardımcılığı ile Dışişleri Bakanlığı yapmış bir sosyal demokrat siyasetçi. Siyasete girmeden önce Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzman olarak çalıştı, 1978-1979'da Köy İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı oldu. Batıkent'i kuran kooperatif birliği Kent-Koop'un kurucuları arasında yer aldı ve 1981-1991 arasında birliğin genel başkanlığını yaptı.

26 Mart 1989 yerel seçimlerinde SHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve bu görevi 1993'e kadar sürdürdü.

MURAT KARAYALÇIN HANGİ PARTİDE?

Murat Karayalçın bugün YENİ Parti üyesi. Ekim 2026'da CHP'den istifa etti ve Özgür Özel'in genel başkanı olduğu YENİ Parti'ye katıldı; üyeliği 16 Ekim'de TBMM'de, partinin milletvekilleriyle birlikte yapılan törenle tamamlandı. İstifadan önce CHP'deki mutlak butlan kararına tepki göstermiş ve partide kurultay yapılmasını istemişti.

MURAT KARAYALÇIN ASLEN NERELİ?

Murat Karayalçın aslen Rizeli. Samsun'da doğan siyasetçinin ailesi Hemşinli; aile Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Şenyuva köyünden.

MURAT KARAYALÇIN NE MEZUNU?

Murat Karayalçın, 1968'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat-Maliye Bölümü'nden mezun oldu. İlk ve ortaokulu Ankara'daki Mimar Kemal'de, liseyi Gazi Lisesi'nde okudu; 1963-1964'te ODTÜ'de İngilizce hazırlık gördü. Daha sonra İngiltere'de East Anglia Üniversitesi'nde kalkınma ekonomisi eğitimi aldı.

MURAT KARAYALÇIN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Murat Karayalçın 1993'te SHP Genel Başkanı seçildi ve Tansu Çiller'in kurduğu koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı oldu. 12 Aralık 1994-27 Mart 1995 arasında Dışişleri Bakanlığını da yürüttü. SHP, 1995'te CHP ile birleşince genel başkanlığı sona erdi. Aynı yıl Samsun milletvekili seçildi, TBMM Dışişleri Komisyonu'na başkanlık etti.

2001'de CHP'den ayrıldı, 2002'de SHP'yi yeniden kurdu ve 2008'e kadar partinin genel başkanı oldu. 1999, 2004 ve 2009'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarıştı, üçünde de kazanamadı. Aralık 2008'de CHP'ye döndü; 2014-2015 arasında CHP İstanbul İl Başkanlığı yaptı, Ocak 2016'daki 35. Olağan Kurultay'da divan başkanıydı. 2017-2020 arasında İş Bankası Yönetim Kurulu'nda CHP'nin temsilcisi olarak görev aldı.

MURAT KARAYALÇIN EVLİ Mİ?

Murat Karayalçın evli. Eşi Neşe Karayalçın ile bir oğulları var.