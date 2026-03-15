Araç içi teknolojilerin hızla yaygınlaşmasıyla birlikte trafik mevzuatı da güncellenmeye devam ediyor. Son dönemde özellikle sürücülerin görüş alanında bulunan multimedya ekranları ve standart dışı APP plakalarla ilgili uygulanan cezalar kamuoyunda geniş tartışmalara yol açtı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklama ise bu tartışmaların merkezinde yer alan yaptırımlar hakkında önemli bir değişikliğe işaret ediyor. Peki, Multimedya cezaları iptal mi edildi? Multimedya ekran yasağı kalktı mı? Detaylar...

MULTİMEDYA CEZALARI İPTAL Mİ EDİLDİ?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre multimedya cihazları nedeniyle kesilen cezalar iptal edildi.

27 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe giren 7574 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, sürücünün görüş alanı içinde bulunan görüntü cihazlarının kullanılması veya bulundurulması bir ihlal olarak tanımlanmış ve bu durum için idari para cezası uygulanması öngörülmüştü. Ancak uygulamanın tüm araçlar için aynı şekilde değerlendirilmesinde yaşanan belirsizlikler nedeniyle bakanlık yeni bir adım attı.

Bakanlık açıklamasında şu iki önemli noktaya dikkat çekildi:

Sürücünün görüş alanında yer alan görüntü cihazlarına ilişkin yeni bir yönetmelik hazırlanacak.

Bu yönetmelik yürürlüğe girene kadar ilgili cezai yaptırımlar uygulanmayacak.

Bu kapsamda 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren kesilen tüm multimedya cezalarının iptal edildiği duyuruldu. Böylece söz konusu düzenlemenin uygulamasında ortaya çıkan tartışmalar geçici olarak sona erdirilmiş oldu.

MULTİMEDYA EKRAN YASAĞI KALKTI MI?

Multimedya ekranlarına yönelik cezaların iptal edilmesi, kamuoyunda "multimedya ekran yasağı tamamen kaldırıldı mı?" sorusunu da beraberinde getirdi.

Bakanlığın açıklamasına göre burada söz konusu olan durum yasağın kaldırılması değil, cezai yaptırımların geçici olarak durdurulması. Yani ilgili hüküm tamamen ortadan kaldırılmış değil. Yeni hazırlanacak yönetmelikle birlikte uygulamanın daha açık ve tutarlı hale getirilmesi hedefleniyor.

Bu süreç tamamlanıncaya kadar sürücüler için uygulanacak sistem şu şekilde olacak:

Multimedya ve görüntü cihazlarıyla ilgili cezai yaptırım uygulanmayacak

Daha önce kesilen cezalar iptal edilmiş sayılacak

Yeni yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra uygulama yeniden netleşecek

Öte yandan araçlara sonradan takılan müzik sistemleri ve ses düzenekleri ile ilgili denetimler tamamen kaldırılmış değil. İçişleri Bakanlığı bu konuda ayrı bir değerlendirme yaptı.

Buna göre:

Denetimler 1 Nisan 2026 tarihine kadar rehberlik ve bilgilendirme amacıyla yapılacak.

Bu tarihten sonra ise ilgili kanun çerçevesinde normal denetim uygulamalarına yeniden başlanacak.

Bu yaklaşımın amacı sürücülere uyum süreci tanımak ve uygulamaların daha sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmesini sağlamak olarak ifade ediliyor.

APP PLAKA CEZALARI DA İPTAL EDİLDİ Mİ?

Multimedya cihazlarına ilişkin cezaların iptal edilmesiyle birlikte kamuoyunda en çok merak edilen bir diğer konu ise APP plaka cezaları oldu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatı doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda, APP plaka denetimleri kapsamında 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren kesilen idari para cezalarının da iptal edildiği açıklandı.

Bu düzenlemenin arka planında yine Karayolları Trafik Kanunu'nun 23. maddesinde yer alan plaka düzenlemeleri bulunuyor. Söz konusu maddede:

"Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takmak"

fiili bir ihlal olarak kabul ediliyor ve torba kanun kapsamında bu ihlal için öngörülen ceza miktarı artırılmıştı.

Ancak uygulamanın başlamasının ardından Türkiye genelinde plaka değişim işlemlerinde ciddi yoğunluk yaşandı. Plaka değiştirmek isteyen sürücüler uzun kuyruklarla karşı karşıya kalınca İçişleri Bakanlığı yeni bir geçiş süreci başlattı.

Bu kapsamda alınan kararlar şöyle:

27 Şubat 2026'dan itibaren kesilen APP plaka cezaları iptal edildi

Denetimler 1 Nisan 2026 tarihine kadar bilgilendirme amacıyla yapılacak

Bu süre boyunca sürücülere uyum süreci tanınacak

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre TŞOF onaylı ve mühürlü APP plakalar için ceza uygulaması sona erdi.

Yeni düzenlemeye göre 4 bin liralık idari para cezası yalnızca plaka üzerinde sonradan değişiklik yapan sürücülere uygulanacak. Yani plakanın ölçülerini, yazı karakterini veya görünümünü değiştiren kişiler cezai yaptırımla karşılaşacak.

Trafik Mevzuatında Geçiş Süreci

İçişleri Bakanlığı'nın aldığı bu kararlar, trafik mevzuatında yeni düzenlemelerin uygulanması sırasında geçiş süreci yönetiminin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Multimedya cihazları ve APP plakalarla ilgili yaptırımlar tamamen kaldırılmış değil; ancak uygulamada ortaya çıkan belirsizlikler nedeniyle geçici bir durdurma ve yeniden düzenleme süreci başlatılmış durumda.

Yeni yönetmeliklerin hazırlanmasının ardından hem multimedya ekranlarının kullanımına hem de plaka standartlarına ilişkin uygulamaların daha net bir çerçeveye kavuşması bekleniyor. Bu nedenle sürücülerin yapılacak resmi açıklamaları ve yeni mevzuat düzenlemelerini takip etmeleri önem taşıyor.