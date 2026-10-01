Muhtemel Aşk 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı, Muhtemel Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Muhtemel Aşk 17. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin ilk bölümünün ardından izleyiciler yeni bölüm tanıtımını merakla beklerken, fragmanın Show TV’nin resmi kanalları ve dijital platformları üzerinden paylaşılması bekleniyor.

• Ekin Koç (Kadir)

• Feyyaz Şerifoğlu (Tolga)

• Ayça Ayşin Turan (Defne)

• Melis Minkari (Zeynep)

• Hayal Köseoğlu (Melis)

• Evrim Doğan (Mine)

• Selen Domaç (Suzan Poyraz)

• Özgür Berber (Oğuz Derin)

• Tugay Erdoğan (Yavuz)

• Ege Erkal (Yiğit)

• Melisa Berberoğlu (Leyla Emindağ)

• Müge Bayramoğlu (Özlem Baktıner)

• Bahtiyar Memili (Selim Kartal)

MUHTEMEL AŞK OYUNCULARI

Kadrosunda birbirinden başarılı isimleri buluşturan Muhtemel Aşk dizisi, geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Melis Minkari, Selen Domaç, Melisa Berberoğlu, Tugay Erdoğan ve Özgür Berber gibi oyuncular yer alıyor. Yapım, güçlü kadrosuyla sezonun iddialı projeleri arasında gösteriliyor.

MUHTEMEL AŞK NEREDE ÇEKİLİYOR?

Muhtemel Aşk dizisinin çekimleri İstanbul’un farklı noktalarında gerçekleştiriliyor. Modern şehir yaşamını yansıtan mekanların tercih edildiği yapımda, hikâyenin atmosferi görsel açıdan güçlendirilerek izleyiciye aktarılıyor.

MUHTEMEL AŞK KONUSU NEDİR?

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Muhtemel Aşk dizisi, ailesinin sorumluluğunu tek başına üstlenen başarılı avukat Defne Derin’in hayat mücadelesini konu alıyor. İş ve özel hayat arasında sıkışan Defne, yaşanan beklenmedik bir kriz sonrası kendisini büyük bir çıkmazın içinde bulur.

Çaresizlikle aldığı bir karar onu Bartıner Holding’in varisi olan eski bir okul arkadaşından yardım istemeye götürür. Bu adım, Defne’yi ait olmadığını düşündüğü seçkin bir davete sürükler ve hayatının yönünü tamamen değiştirir. O gece karşılaştığı Tolga Erez ve Kadir Emindağ, onun hem kalbini hem de hayatını etkileyecek olayların başlangıcını oluşturur. Attığı tek bir karar, geri dönüşü olmayan bir sürecin kapısını aralar.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?ç

Kadir ve Defne, Ali’yi koruyabilmek için aynı çatı altında yaşamaya devam ederken, aralarındaki gerilim giderek büyür. Doktor Tamer’in Defne’nin hayatında olması Kadir’in kıskançlığını açığa çıkarırken, Güliz’in ikinci değerlendirmesi ikilinin kurduğu göstermelik evliliği daha da zor bir sınava sokar. Öte yandan Tolga, Ali’nin geçmişine dair beklenmedik bir iz bulur ve Kader’in peşine düşer. Özlem’in sakladığı gerçek ise ortaya çıkmaya her zamankinden daha yakındır. DMY’nin altıncı yıl kutlamasında Kadir ile Defne arasında yaşanacak yüzleşme, ikisinin de bastırdığı duyguları yeniden açığa çıkarırken, gecenin sonunda Ali’nin başına gelecek olan beklenmedik olay herkesin hayatını bir anda değiştirecektir.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yayınlanan tanıtımda Defne, Kadir’in yaşattıklarını unutamayarak onu evinden kovuyor. Ancak Defne’den vazgeçmeyen Kadir, bu kez bahçesine kurduğu iglo ile karşısına çıkıyor. Defne’nin evin satıldığını öğrenmesiyle şaşkınlığı doruğa çıkarken, geçmişten gelen bağlar ve beklenmedik yüzleşmeler ikili arasındaki duygusal gerilimi daha da tırmandırıyor. Kadir’in “Benim en büyük zaafım sensin” sözleriyle duyguların yoğunluğu artarken, yeni bölümde yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.