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Soma'da göçük yaşanan maden ocağından acı haber

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Soma'da göçük yaşanan maden ocağından acı haber
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Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında yaşanan göçükte kalan 5 işçiyi arama çalışmalarından acı haber geldi. Son durumu açıklayan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Göçükten kurtarılan 2 vatandaşımızın hastanemizde tedavileri sürmekte olup genel durumları iyidir. Ekiplerimiz bölgede teyakkuz halinde, süreci yakından takip etmektedir." dedi.

  • Manisa'nın Soma ilçesindeki İmbat maden işletmesinde saat 14.00 sıralarında göçük meydana geldi.
  • Göçükte mahsur kalan işçilerden Süleyman Şakrak ve İbrahim Çimen sağ olarak kurtarıldı; hayati tehlikeleri bulunmuyor.
  • Göçükte 1 işçi hayatını kaybetti; Halit Ersay, Ramazan İnce, İsa Olcay, Kerim Ören ve Ömer Karakaya'ya ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat maden işletmesinde bugün saat 14.00 sıralarında göçük meydana geldi. Göçüğün ardından bölgeye sevk edilen ekipler, mahsur kalan işçilere ulaşmak için çalışma başlattı.

SOMA'DA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK

Edinilen bilgilere göre, göçük altında olduğu değerlendirilen Halit Ersay, Ramazan İnce, İsa Olcay, Kerim Ören ve Ömer Karakaya'ya ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Göçükte mahsur kalan işçilerden Süleyman Şakrak ve İbrahim Çimen ise sağ olarak kurtarıldı. İki işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kurtarma çalışmaları sürerken Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu son durumu açıkladı. Bakan Memişoğlu 1 işçinin hayatını kaybettiğini söyledi: "Manisa’nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükten etkilenen vatandaşlarımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan göçükte maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Göçükten kurtarılan 2 vatandaşımızın hastanemizde tedavileri sürmekte olup genel durumları iyidir. Ekiplerimiz bölgede teyakkuz hâlinde, süreci yakından takip etmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan ve afetten muhafaza eylesin."

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBalcam:

12 sene önceye geri döndük

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Haber Yorumlarıwp57wg7cnj:

memlekette adaletin A sı yok biri çalar çırpar milyarları götürür ötekidegöçükmaltında kalır

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Haber YorumlarıAykut YILDIRIM:

Artık bakanlar haber spikerliği yapıyor, başka da bir işe yaramıyorlar.

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