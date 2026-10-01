Pervin Buldan, İzleme Kurulunun en kısa sürede kurulması çağrısında bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un 28. Dönem 5. Yasama Yılı dolayısıyla Meclis Tören Salonu'nda verdiği resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“ZAMAN KAYBEDİLMEDEN EN KISA SÜREDE KURULMASI LAZIM"

"Terörsüz Türkiye" sürecinde Meclis'te oluşturulması planlanan İzleme Kurulu'na ilişkin de değerlendirmede bulunan Buldan, "İzleme Kurulu kurulduğu zaman biz de parti olarak üye vereceğiz. Zaman kaybedilmeden en kısa sürede İzleme Kurulunun kurulması lazım" ifadelerini kullandı.

Can Atalay'a ilişkin de konuşan Buldan, "Can Atalay bu Meclis'in bir üyesi. Bir an önce serbest kalması gerekiyor. Bugün parti olarak fotoğrafını kürsülere koyduk. Bu karardan bir an önce vazgeçilmesi gerekiyor" dedi.

Kaynak: ANKA