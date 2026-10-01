Saadet Partili Bülent Kaya'dan 'fon krizi' uyarısı

TBMM'de yeni yasama yılı başladı. Açılış gününde Haberler.com'un Meclis bahçesindeki canlı yayınına katılan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili ve Yeni Yol Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ile Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı.

"455 BİN KİŞİNİN PARASINI BUHARLAŞTIRAN BİR AVUÇ İNSAN VAR"

Kaya'ya, mağdur sayısının 500-600 bin olarak tahmin edildiği fon skandalı ve mağduriyetlerin nasıl giderilebileceği soruldu. Kaya şöyle konuştu:

"Bu konu hem ciddi mağduriyetler oluşturdu hem de toplumda, para kazanma hırsının sınırı olmadığı duygusundan kaynaklanan bir öfke ve güven bunalımı var. Bu süreçte mağdur olan 455 bin kişi var. Bir de bu 455 bin kişinin parasını buharlaştıran bir avuç insan var. Bunların kim olduğuna bakılmaksızın, hiçbir ayrım yapılmadan üzerlerine gidilmeli. Haksız elde edilen paraların geri dönüşü sağlanmalı ve bu paraların mağdurlara dağıtılacağı bir ekonomik iklim oluşturulmalı."

"UCU KİME DOKUNURSA DOKUNSUN NET BİR GÜVENCE VERİLMELİ"

Kaya, skandala iktidar ve muhalefet ayrımı olmadan toplumun her kesiminden tepki geldiğini söyledi:

"Toplumda buna iktidar ya da muhalefet fark etmeksizin çok ciddi bir öfke oluştu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da dediği gibi, bu işin içinde ucu kime dokunursa dokunsun herkesin hiçbir ayrım yapılmadan üzerine gidildiğine dair topluma net bir güvence verilmesi gerekiyor."

"MUHALEFETİ DAHİL ETMEK İKTİDARI ZAN ALTINDA BIRAKMAZ"

Kaya, bu güvencenin nasıl verilebileceğini de anlattı:

"Süreç yalnızca iktidarın kendi kurumlarıyla, kapalı devre hükümet görevlendirmeleriyle yürümemeli. Muhalefet de sürece dahil edilir ve onun gözetim ve denetimi altında yürütülürse toplumsal güven daha fazla tesis edilmiş olur. Muhalefetin dahil edilmemesi, iktidarın bir şey gizleyeceği anlamına gelmez. Ama muhalefeti dahil etmek iktidarı zan altında bırakmamış olur."

"TOPYEKÜN BİR EKONOMİK KRİZİN TETİKLEYİCİSİ OLABİLİR"

Kaya, skandalın piyasalara etkisinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı:

"Nihayetinde 25 milyar dolarlık bir manipülasyondan bahsediyoruz. Ama aynı zamanda borsada 100 milyar dolara yakın bir değer kaybından bahsediyoruz. Borsadaki diğer şirketlerin varlığının ve ekonomik istikrarının devam etmesi, yabancı yatırımcının diğer hisse senetlerine olan ilgisinin sürmesi gerekiyor. Aksi halde bu durum topyekün bir ekonomik krizin tetikleyicisi olabilir."

"EN BÜYÜK SORUN EKONOMİK KRİZ VE YOKSULLAŞMA"

Kaya, tatil döneminde yaptıkları saha çalışmalarında vatandaşlardan en çok ekonomiyle ilgili şikâyet duyduklarını söyledi:

"En büyük problem ekonomik kriz; enflasyon, faiz ve bunların yol açtığı yoksullaşma. Emeklilerin, asgari ücretlilerin, işsizlerin, ev kadınlarının ve gıdaya ulaşmakta zorlanan öğrencilerin sorunları var. Bunların hepsinin temeli ekonomiye dayanıyor. Önümüzdeki süreçte Meclis'te en çok konuşulacak ve milletin de çözüm beklediği konuların başında ekonomik kriz gelecek."

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE GÜVEN AZALIYOR"

Kaya, ağustos ayında çıkarılan çerçeve yasayla yürüyen "Terörsüz Türkiye" sürecinin de yakından takip edileceğini söyledi:

"Sürecin tamamen sonuca erdirilip erdirilemeyeceğine dair kamuoyunda soru işaretleri var. 'Olsun' diyenlerin sayısı fazla, ama bu işin gerçekten çözüleceğine dair güven az. Çünkü kayyum uygulamaları, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarının uygulanmaması, belediyelere yönelik operasyonlar sürüyor. Bunlara baktığımızda insanların bu sürece olan güveni maalesef azalıyor."

İNFAZ DÜZENLEMESİ VE BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ

Kaya, infaz düzenlemesinin de yeni dönemin gündem maddeleri arasında olacağını belirtti:

"Şu anda cezaevlerinde, tutuklu ve hükümlüler dahil yaklaşık 450 bine ulaşan mahkum var. Bir de dışarıda yargılamaları devam edenler var. İnfaz yasasıyla ilgili bir düzenleme de gündemde olacak."

Kaya, kasım ayında Genel Kurul'da başlayacak bütçe görüşmelerine de dikkat çekti: "Bu bütçede emekliye, dar gelirliye, memura ve tarıma ne ayrılacağı konuşulacak bir diğer gündem maddesi olacak."

"YAKLAŞAN SEÇİMLE DAHA YOĞUN BİR DÖNEM"

Yeni yasama yılına ilişkin değerlendirmesinde Kaya, TBMM'nin en kritik kararların müzakere edildiği ve milletin gözünü diktiği bir kurum olduğunu söyledi:

"Her mağdur kesimin, her toplumsal kesimin Meclis'ten kendi sorunlarıyla ilgili beklentileri var. Yavaş yavaş yaklaşan seçimi de dikkate aldığımızda yeni dönem daha yoğun bir döneme benzeyecek gibi duruyor."

Kaynak: Haberler.com