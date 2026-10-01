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Botoks yaptırdılar, hayatları kabusa döndü! 7 kadın yoğun bakımda

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Botoks yaptırdılar, hayatları kabusa döndü! 7 kadın yoğun bakımda Haber Videosunu İzle
Botoks yaptırdılar, hayatları kabusa döndü! 7 kadın yoğun bakımda
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir güzellik merkezinde botoks yaptıran 7 kadın, işlem sonrası yaşadıkları sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Kadınlardan Tuğba Çöküş, bilinç kaybı, nefes darlığı ve çift görme gibi şikayetler yaşadığını belirtirken, inceleme sonrası güzellik merkezi kapatıldı ve suç duyurusunda bulunuldu.

  • Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir güzellik merkezinde botoks yaptıran 7 kadın yoğun bakımda tedavi görüyor.
  • İncelemelerin ardından güzellik merkezi kapatıldı ve olayla ilgili suç duyurusunda bulunuldu.
  • Botoks yaptıran Tuğba Çöküş, işlemden sonra şiddetli baş ağrısı, bilinç kaybı, yürüme güçlüğü, kalp sıkışması, nefes darlığı, çift görme ve el-kol güç kaybı yaşadı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir güzellik merkezinde botoks yaptıran kadınların işlem sonrası rahatsızlanması üzerine inceleme başlatıldı. Aynı merkezde uygulama yaptırdığı belirtilen 7 kadının yoğun bakımda tedavi gördüğü, incelemelerin ardından merkezin kapatıldığı ve olayla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

BOTOKS SONRASI ŞİKAYETLER BAŞLADI

İddiaya göre Tuğba Çöküş, bir hemşirenin görev yaptığı güzellik merkezinde botoks yaptırdı. İşlemden birkaç gün sonra sağlık sorunları yaşamaya başlayan Çöküş, ATV Haber'e konuşarak yaklaşık bir hafta boyunca şiddetli baş ağrısı ve bilinç kaybı yaşadığını, yürümekte de güçlük çektiğini anlattı.

Şikayetlerinin artması üzerine 22 Eylül'de kalp sıkışması ve nefes darlığı nedeniyle acil servise başvuran Çöküş, hastanede benzer sorunlar yaşayan başka kişilerin de bulunduğunu söyledi.

“YÜRÜYEMİYORDUM”

Yaşadığı süreci anlatan Çöküş, “Botoks yaptırdım. Bir hafta boyunca sürekli baş ağrısı, bilinç kaybı yaşadım. Yürüyemiyordum. 22 Eylül'de kalp sıkışması ve nefes darlığı nedeniyle acile gittim” dedi.

Kardeşiyle birlikte günlerce hastanede tedavi gördüğünü belirten Çöküş, taburcu edilmesine rağmen sağlık sorunlarının devam ettiğini ifade etti.

“ÇİFT GÖRÜYORUM”

Konuşmakta ve nefes almakta güçlük çektiğini belirten Çöküş, elleri ve kollarında da güç kaybı yaşadığını söyledi. Görme problemlerinin sürdüğünü ifade eden Çöküş, çift ve karanlık görme şikayetlerinin bulunduğunu anlattı. Aynı merkezde botoks yaptıran başka kadınlarda da solunum, konuşma, yutkunma ve görme sorunları yaşandığı daha önce bildirilmişti.

GÜZELLİK MERKEZİ KAPATILDI

Yaşananların ardından Sağlık Bakanlığı tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. İncelemelerin ardından güzellik merkezinin kapatıldığı ve olayla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıknilby000067:

Gerdirin bakalım. Dünyanın en güzel kadınları olacaksınız merak etmeyin. Herkes sizi çok beğenecek iltifat alacaksınız. Amaçta bu zaten.

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Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Allah akıl fikir versin. Basıyorlar o zehiri; ondan sonra mimik yok, gamze yok, duygu ifade yok. Hakikatten bir güzel oluyorsunuz ki sormayın gitsin. Ayrıca Allah'ın gücüne gitmesin de şu fotoğraflara bakınca değil botoks, peri gelip sihirli değnekle uğraşsa yapamaz bir şey.

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