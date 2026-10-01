Haberler

Roketsan'ın TAYFUN füzesi Rize-Artvin Havalimanı'ndan ateşlendi! Test atışı başarıyla tamamlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Roketsan'ın TAYFUN füzesi Rize-Artvin Havalimanı'ndan ateşlendi! Test atışı başarıyla tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Roketsan tarafından geliştirilen TAYFUN füzesi, Roketsan ve Savunma Sanayii Başkanlığı'nın gerçekleştirdiği yeni test atışında Rize-Artvin Havalimanı'ndan ateşlendi. Atış başarıyla tamamlanırken havalimanının içinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Roketsan tarafından üretilen TAYFUN füzesi, Rize'den yeni bir test atışı gerçekleştirdi.

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NDAN ATEŞLENDİ

Roketsan ve Savunma Sanayii Başkanlığı, Roketsan tarafından geliştirilen TAYFUN için Rize-Artvin Havalimanı'ndan yeniden test atışı gerçekleştirdi.

ATIŞ BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Test atışı sırasında Rize-Artvin Havalimanı'nın içinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. TAYFUN'un test atışı başarıyla tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 53 sitede yayınlandı.
Erdoğan konuşmasını bitirdi, DEM Parti sıralarına yöneldi! Vekillerle tek tek tokalaştı

Erdoğan konuşmasını bitirip yanlarına gitti! Tek tek tokalaştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Botoks yaptırdılar, hayatları kabusa döndü! 7 kadın yoğun bakımda

Aynı binaya giren 7 kadın kabusu yaşadı!
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz

Yapıcıoğlu'ndan çok konuşulacak Betül Sayan Kaya sözleri
Diyarbakırlı baba sözünü tuttu! Diagne gol kralı olunca oğluna adını verdi

Bebeğine verdiği ismi duyanlar hayret ediyor!
Annesini öldürmekten yargılanan Tuğyan'ın mahkemedeki ilk sözleri: Düşerken ben görmedim

Savunmasını ağlayarak yaptı! İşte Tuğyan'ın mahkemedeki ilk sözleri
Esenyurt'ta korkunç ölüm! İki TIR'ın arasında sıkışıp can verdi

Market deposunda feci kaza! İki TIR'ın arasında sıkışıp can verdi
Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni

Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni
Fon soruşturmasında Tera yöneticileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener tutuklandı

Fon krizinde peş peşe kararlar! İki üst düzey yönetici için yolun sonu