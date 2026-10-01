Roketsan'ın TAYFUN füzesi Rize-Artvin Havalimanı'ndan ateşlendi! Test atışı başarıyla tamamlandı

Roketsan'ın TAYFUN füzesi Rize-Artvin Havalimanı'ndan ateşlendi! Test atışı başarıyla tamamlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Roketsan tarafından geliştirilen TAYFUN füzesi, Roketsan ve Savunma Sanayii Başkanlığı'nın gerçekleştirdiği yeni test atışında Rize-Artvin Havalimanı'ndan ateşlendi. Atış başarıyla tamamlanırken havalimanının içinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.
Roketsan tarafından üretilen TAYFUN füzesi, Rize'den yeni bir test atışı gerçekleştirdi.
RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NDAN ATEŞLENDİ
Roketsan ve Savunma Sanayii Başkanlığı, Roketsan tarafından geliştirilen TAYFUN için Rize-Artvin Havalimanı'ndan yeniden test atışı gerçekleştirdi.
ATIŞ BAŞARIYLA TAMAMLANDI
Test atışı sırasında Rize-Artvin Havalimanı'nın içinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. TAYFUN'un test atışı başarıyla tamamlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı