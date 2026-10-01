Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü

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Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo'nun kampı terk etmesiyle başlayan krizin yankıları sürerken, tartışmaya yıldız futbolcunun ablası Elma Aveiro da katıldı.

Ronaldo, Norveç karşılaşmasında yedek kulübesinde kalmış ve ikinci yarıda ısınmasına rağmen süre alamamıştı. Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus ise Danimarka maçı öncesinde yaptığı açıklamada Ronaldo'yu ilk 11'de oynatmayacağını belirtmişti.

JESUS'UN AÇIKLAMALARI SONRASI KAMPTAN AYRILDI

Jorge Jesus, Ronaldo'ya ilişkin yaptığı açıklamada kararını kendisinin verdiğini vurgulayarak, "Oyuncuya oynamayacağını söyledim. Seni kulübeye alacağım. Sana 30 dakika ihtiyacım olursa oynarsın, olmazsa oynamazsın. Hiçbir oyuncu benim fikrimi değiştiremez." ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamaların ardından Ronaldo, Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença ile yaptığı görüşme sonrası milli takım kampından ayrılma kararı aldı.

Yıldız futbolcu daha sonra yaptığı açıklamada milli takıma bağlılığını vurgularken, ayrılık nedenleri konusunda "Zamanı geldiğinde tüm Portekizlilere gerçeği anlatacağım." ifadelerini kullandı.

ABLASI DA TOPA GİRDİ

Ronaldo'nun ayrılığı Portekiz'de tartışılmaya devam ederken ablası Elma Aveiro'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Aveiro, ilk olarak kardeşine daha fazla saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek, "CR7 daha fazla saygıyı hak ediyor. Milli Takım daha iyi bir yapıyı hak ediyor. Portekiz gazeteciliği daha fazla yetkinliği ve daha az spekülasyonu hak ediyor." dedi.

PORTEKİZLİLERE ÇOK SERT SÖZLER

Elma Aveiro, açıklamasının devamında ise doğrudan Portekiz halkını hedef aldı:

"Portekizlilere gelince, şey... hiçbir konuda en iyisine sahip olmayı hak etmiyorlar. Kıskanç, aşağılayıcı ve cahiliz; futbolda CR7'den önce her zaman olduğumuz sıradanlığa geri dönmeyi hak ediyoruz."

"SEN DAHA FAZLASINI HAK EDİYORDUN"

Ronaldo'nun fotoğrafını da paylaşan Aveiro, kardeşine verdiği desteği şu sözlerle tamamladı:

"Her şey için teşekkürler CR7! Sen daha fazlasını hak ediyordun!"

Aveiro ayrıca Ronaldo'nun fotoğrafının üzerine Portekizce "Tudo dito", yani "Söylenecek her şey söylendi" ifadesini ekledi.