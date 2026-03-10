MHP lideri Devlet Bahçeli Kürtler ile ilgili ne dedi? Bahçeli, İran'da Kürt grupların silahlandırılacağı söylentileri üzerine ne açıklama yaptı?

Son dönemde İran ve bölgedeki gelişmeler gündemi meşgul ederken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kürtlerle ilgili açıklamaları dikkat çekti. Bahçeli, söz konusu söylentilere dair ne söyledi, hangi mesajı verdi? Kamuoyu yanıtı merak ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ KÜRTLER İLE İLGİLİ NE AÇIKLAMA YAPTI?

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuşmasının büyük bölümünü ABD ve İsrail'in İran'a saldırarak başlattığı savaşa ayırdı.

"KÜRT KARDEŞLERİM SATILIK DEĞİLDİR"

Kürt grupların İran'a karşı silahlandırılacağı tartışmalarına değinen Bahçeli, "Kürt kardeşlerimizi sahaya sürmek için hava kokluyorlar. Bu sayede İran'ı içeriden çökertmeyi planlayan hiçbir mihraka Kürtler paralı askerlik yapmaz yapmamalıdır. Kürtler tetikçi değildir. Kürt kardeşlerim satılık değildir. Onun bunun projelerinde piyango olarak gösterilemez" ifadelerine yer verdi.

"HER ÜLKE AKLINI BAŞINA ALMALIDIR"

Sözlerinin devamında son dönemlerde Türkiye sınırları içerisinde düşürülen füzelere değinen Bahçeli, "Her ülke aklını başına almalıdır. Türkiye, üzerinde kumar oynanacak bir ülke değildir. Kasti bir tavrın olmadığına inanmak istiyoruz. Taciz ve tahrik olup olmadığını netleştirecek ülke İran İslam Cumhuriyetidir. Elbette Türkiye ile İran'ı karşı karşıya getirmeye çalışan siyonist emperyalist bir kadroyu da ihmal veya göz ardı etmiyoruz" şeklinde konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

"Nasıl ki istiklalimizin engin ve erdemli düşüncesiyle Milli devletimizin tartışılmaz haklarına sahip çıkıyorsa istikbalimizin yol haritasını da çizmek zorundayız.

Mehmet Akif Ersoy Mili Mücadelenin en ateşli yıllarında kalemini tıpkı bir kırbaç gibi beyaz sayfalarda çarmış, istiklali yazmamış yaşamıştır. Akif yüksek milli bir şuurdur.

İstiklal Marşı Milli Kahramanlığın muhteşem bir mücadelenin vesikasıdır. Çevremizde yaşanan vahim gelimeler Mehmet Akif'e feyiz veren günlerle maalesef benzerlik göstermektedir.

"BİZ KORKMADIKÇA..."

Hürriyet ve bağımsızlık Türk milletinin karakteridir. İstiklal Marşımızın ilk sözcüğü 'korkma' diye başlamaktadır. Biz korkmadıkça şafaklarımızda al sancak sönmez.

Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Merhum Mehmet Akif Ersoy'a cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet diliyorum.

Amerika Birleşik Devletleri - İsrail koalisyonunun İran'a yönelik başlattığı kirli savaşın 11. gününde bilanço gittikçe ağırlaşmakta şiddet ve yıkım açıkça kaydedilmektedir.

"ÇOCUKLAR PENGUEN OLSA MİLLİ YAS MI İLAN EDİLECEKTİ?"

Aynı zamanda 11 gündür psikolojik harbin dijital harbin elektronik harbin ve propaganda harbinin eşine ve benzerine çok az rastlanacak örnekleri de kademe kademe kaydedilmektedir.

Bölgemizi çok tehlikeli bir akıl tutulması sarmış ve sarmalamıştır. Karşılıklı atılan füzeler, katledilen insanlar tahrip edilen kaynaklar hedef alınan alt yapılar tıkanan deniz yolları hepimizin gündemine yansıyan satırbaşlarıdır.

İran'da ve Gazze'de öldürülen çocuklar penguen olsa küresel yas mı ilan edilecekti?

2007 yılında Antarktika'da çekilen bir belgeselde kolonisinden ayrılan bir penguenin video görüntüsü 2026 yılının ilk aylarında herkesin dilinde ve gündemindeydi. Bu penguenin derdiyle dertlenip sonuçlar çıkartan söz konusu doğal davranışı kolektif bilincin kırılması olarak gören insanla ilişkilendirip toplumsal travmaların gecikmiş yankısı insanın kendisine tuttuğu ayna şeklinde yorumlayan herkese sesleniyorum; Gazze'de soykırıma uğrayan 50.000 çocuğun, İran'da sayıları 300'ü aşan çocukların, dramları, acıları, yürekleri kavuran feci sonları bir penguen kadar önemli ve öncelikli değil midir? Nesli tükenen bir kuşu mesele edip de sırayı eşrefi mahlukat olan bir çocuk alınca ona sırt çevirmek, duyarsız ve duygusuz yaklaşmak insanlık mirasının insanlık değerlerinin neresinde vardır?

"CHP YÖNETİMİ FIRSATÇILIK YAPMAKTADIR"

Bir daha hava sahamızda veya Azerbaycan hava sahasında yolunu veya yönünü kaybetmiş bir füze ya da insansız hava aracı görmek duymak ve buna da şahit olmak istemediğimizi de cümle alem bilmelidir.

CHP yönetimi 5. kol faaliyeti içerisindedir. Mahalle yanarken fırsatçılık yapmaktadır.

Dün aralarında İmamoğlu'nun da bulunduğu 105'i tutuklu toplam 407 sanığın yargılandığı asrın yolsuzluk davasında her çirkeflik yaşanmış hukuk güvenliğine de darbe vurulmuştur."