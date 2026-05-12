Mehmed: Fetihler Sultanı CANLI nerede izlenir? Mehmed: Fetihler Sultanı 80. Bölüm TRT1 HD!

Osmanlı İmparatorluğu’nun en güçlü hükümdarlarından Fatih Sultan Mehmet’in hayatını konu edinen yapımda, başrolü Serkan Çayoğlu üstleniyor. Tarihi olayları etkileyici sahnelerle ekrana taşıyan dizi, 80. bölümüyle izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatıyor. Yeni bölümde de Fatih’in azmi, stratejileri ve destansı mücadelesi çarpıcı bir şekilde işleniyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI KONUSU NE?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Mehmed: Fetihler Sultanı”, Osmanlı tarihinin en kudretli hükümdarlarından biri olan Fatih Sultan Mehmet’in hayatını merkeze alıyor. Dizi, genç yaşta tahta çıkan Mehmed’in azmi, askeri dehası ve büyük fetihlerle dolu yolculuğunu etkileyici bir biçimde anlatıyor. Tarihi olayları sürükleyici bir senaryo ve güçlü oyunculuklarla ekrana taşıyan yapım, hem tarih severler hem de dizi tutkunları tarafından büyük beğeni topluyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Osmanlı karargâhının ormanlık bölgesinde kurulan pusu, şehzadeleri ve sipahileri ölümle burun buruna getirir. Ok yağmuru altında kalan ordu zor anlar yaşarken, Şehzade Mustafa’nın cesareti sahadaki dengeleri değiştirir. Sultan Mehmed’in yetişmesiyle baskın püskürtülür; ancak yaşananlar sadece savaş meydanında kalmaz. Mehmed’in Mustafa’ya duyduğu gurur, Beyazıd’ın içinde büyüyen bir kırılmanın habercisi olur.

Saray içinde ise görünmeyen bir kriz derinleşmektedir. Mehmed’in güven duyduğu Radu üzerinden yürüttüğü plan, Mahmud Paşa’nın ani kararıyla altüst olur. Radu’nun vurulmasıyla dengeler değişirken, bu hamlenin devleti korumak mı yoksa büyük bir hataya sürüklemek mi olduğu sorgulanmaya başlar. Mahmud Paşa’nın bu kararının bedeli ne olacaktır?

Vlad’a karşı cephede yeni bir kapı aralanır. Onun yanından kaçan Süleyman’ın getirdiği bilgi, Targovişte Kalesi’nin en büyük sırrını ortaya çıkarır. Mehmed, bu kritik bilginin peşine düşerken Evrenosoğlu ve Bali Bey’i görevlendirir. Ancak bu hamle, Vlad’ın kurduğu daha büyük bir oyunun parçası olabilir mi?

Vlad’ın hain planı amacına ulaşacak mı?

Vlad ise savaşın kurallarını tamamen değiştirecek bir planın peşindedir. Vebalı hastaları yeniçeri kılığına sokarak Osmanlı ordugâhına sızdırmak ister. Amaç yalnızca hastalık yaymak değil, karanlıkta dostu düşmana kırdırmaktır. Gece yarısı başlayan bu sinsi saldırı, ordu içinde büyük bir kaosa yol açar. Bu sırada Mehmed’in verdiği tek bir emir dengeleri yeniden kurar. Ancak asıl tehlike henüz ortaya çıkmıştır. Vlad’ın, yeniçeri kılığıyla bizzat ordugâhın içine sızması, hesaplaşmayı çok daha tehlikeli bir noktaya taşır. Mehmed ile Vlad’ın göz göze geldiği o an, yaklaşan büyük yüzleşmenin habercisidir.

MEHMED: FETİHLER SULTANI OYUNCU KADROSU

• Serkan Çayoğlu – Sultan Mehmed

• Selim Bayraktar – Çandarlı Halil Paşa

• Fikret Kuşkan – Notaras

• Tuba Ünsal – Mara Hatun

• Seçkin Özdemir – Konstantinos

• Teoman Kumbaracıbaşı – Sultan Murad

• Emine Ün – Halime Hatun

• Kenan Çoban – Malkoçoğlu Bali Bey

• Açelya Akkoyun – Hüma Hatun

• Volkan Keskin – Demetrios

• Esila Umut – Eleni

• Bülent Alkış – Şehabeddin

• Ayşegül Günay – Helena Dragas

• Cebrail Esen – Reyhan Ağa

• Tolga Akkaya – Saltuk

• Ertuğrul Postoğlu – İshak Paşa

• Sinan Albayrak – Zağanos Paşa

• Ali Nuri Türkoğlu – Şehzade Orhan

• Kaan Yalçın – Malkoçoğlu Hamza Bey

• Recep Çavdar – Saruca Paşa

• Ali Sinan Demir – Kurtçu Doğan

MEHMED: FETİHLER SULTANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi, hem Türkiye’de hem de yurt dışında farklı mekanlarda çekiliyor. Özellikle İran’daki Nour Cinema City Platosu, büyük savaş sahneleri ve tarihi atmosferin oluşturulmasında önemli bir rol üstleniyor. Ayrıca Türkiye’de kurulan özel setlerde, Osmanlı döneminin mimarisi ve kostüm detayları titizlikle yeniden canlandırılıyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI GERÇEK BİR HİKAYE Mİ?

Yapım, tamamen kurguya dayalı bir hikâye değil; gerçek tarihî olaylardan ve karakterlerden ilham alıyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun yükseliş dönemine damga vuran Fatih Sultan Mehmet’in hayatı ve fetihleri, dramatik unsurlarla harmanlanarak ekrana taşınıyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI KARAKTERLER VE ROLLERİ

• Serkan Çayoğlu (Sultan Mehmed) – Genç yaşta tahta çıkan, vizyoner, stratejik zekâsıyla öne çıkan ve İstanbul’un fethini gerçekleştiren büyük hükümdar.

• Selim Bayraktar (Çandarlı Halil Paşa) – Devletin istikrarını her şeyin üstünde tutan, deneyimli ve etkili bir veziriazam.

• Tuba Ünsal (Mara Hatun) – Sırp asıllı Hristiyan prenses; Sultan Mehmed’in en önemli destekçilerinden biri.

• Fikret Kuşkan (Notaras) – Bizans’ın Megadük’ü; imparatorluğun gücünü yeniden kazanması için entrikalar kuran zeki bir devlet adamı.

• Seçkin Özdemir (Konstantinos) – Bizans’ın son imparatoru; halkı için mücadele eden, şehrini korumak uğruna her şeyi göze alan cesur lider.