Mehmed: Fetihler Sultanı CANLI nerede izlenir? Mehmed: Fetihler Sultanı 61. Bölüm TRT1 HD!

Güncelleme:
TRT 1'in sevilen yapımlarından "Mehmed: Fetihler Sultanı", 61. bölümüyle izleyicilerden yoğun ilgi görüyor. Fatih Sultan Mehmet'in fetihlerle dolu yaşamını konu alan dizi, tarih tutkunlarını ekrana kilitliyor. Yeni bölümün yayınlanmasıyla birlikte izleyiciler, "Mehmed: Fetihler Sultanı canlı izle" ve "61. bölüm TRT 1 HD izle" gibi aramalarla diziyi takip etmeye devam ediyor.

Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü hükümdarlarından Fatih Sultan Mehmet'in hayatını konu edinen yapımda, başrolü Serkan Çayoğlu üstleniyor. Tarihi olayları etkileyici sahnelerle ekrana taşıyan dizi, 61. bölümüyle izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatıyor. Yeni bölümde de Fatih'in azmi, stratejileri ve destansı mücadelesi çarpıcı bir şekilde işleniyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI KONUSU NE?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Mehmed: Fetihler Sultanı", Osmanlı tarihinin en kudretli hükümdarlarından biri olan Fatih Sultan Mehmet'in hayatını merkeze alıyor. Dizi, genç yaşta tahta çıkan Mehmed'in azmi, askeri dehası ve büyük fetihlerle dolu yolculuğunu etkileyici bir biçimde anlatıyor. Tarihi olayları sürükleyici bir senaryo ve güçlü oyunculuklarla ekrana taşıyan yapım, hem tarih severler hem de dizi tutkunları tarafından büyük beğeni topluyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sultan Mehmed, Pontus kuşatması tüm şiddetiyle sürerken hem surların ardındaki düşmanla hem de ordunun içindeki hain ihtimalinin üzerine kararlılıkla gider. Bu mesele, Vlad Tepeş başta olmak üzere pek çok ismin sorguya çekildiği sert yüzleşmeleri beraberinde getirir; geçmişte gömülü kalmış hesaplar yeniden açılır. Cephede ise Osmanlı birlikleri, Draven'in hazırladığı ölümcül tuzaklarla ve Komnenos'un beklenmedik hamleleriyle karşı karşıyadır. Hem akıncılar hem paşalar, Pontus'un sarp coğrafyasında ağır kayıpların eşiğine gelir. Her adımda tehlike büyür, verilen kararların bedeli ağırlaşır.Bu süreçte bazı kapılar gizli anlaşmalara, bazıları ise ihanet ihtimaline açılır. Şehzade Bayezid, Bali Bey ve akıncılar kendi cephelerinde ölüm kalım mücadelesi verirken, Sultan Mehmed'in vereceği bir karar hem şehrin hem de ordunun kaderini değiştirecektir.Yeni günün ilk ışıklarıyla birlikte Pontus surlarında hareketlilik başlar. Kapılardan biri beklenmedik birinin hamlesiyle açılır; meydan ise hem Osmanlı askerinin cesaretinin hem de düşmanın son kozlarının ortaya çıktığı bir savaş alanına döner.

MEHMED: FETİHLER SULTANI OYUNCU KADROSU

• Serkan Çayoğlu – Sultan Mehmed

• Selim Bayraktar – Çandarlı Halil Paşa

• Fikret Kuşkan – Notaras

• Tuba Ünsal – Mara Hatun

• Seçkin Özdemir – Konstantinos

• Teoman Kumbaracıbaşı – Sultan Murad

• Emine Ün – Halime Hatun

• Kenan Çoban – Malkoçoğlu Bali Bey

• Açelya Akkoyun – Hüma Hatun

• Volkan Keskin – Demetrios

• Esila Umut – Eleni

• Bülent Alkış – Şehabeddin

• Ayşegül Günay – Helena Dragas

• Cebrail Esen – Reyhan Ağa

• Tolga Akkaya – Saltuk

• Ertuğrul Postoğlu – İshak Paşa

• Sinan Albayrak – Zağanos Paşa

• Ali Nuri Türkoğlu – Şehzade Orhan

• Kaan Yalçın – Malkoçoğlu Hamza Bey

• Recep Çavdar – Saruca Paşa

• Ali Sinan Demir – Kurtçu Doğan

MEHMED: FETİHLER SULTANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi, hem Türkiye'de hem de yurt dışında farklı mekanlarda çekiliyor. Özellikle İran'daki Nour Cinema City Platosu, büyük savaş sahneleri ve tarihi atmosferin oluşturulmasında önemli bir rol üstleniyor. Ayrıca Türkiye'de kurulan özel setlerde, Osmanlı döneminin mimarisi ve kostüm detayları titizlikle yeniden canlandırılıyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI GERÇEK BİR HİKAYE Mİ?

Yapım, tamamen kurguya dayalı bir hikâye değil; gerçek tarihî olaylardan ve karakterlerden ilham alıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükseliş dönemine damga vuran Fatih Sultan Mehmet'in hayatı ve fetihleri, dramatik unsurlarla harmanlanarak ekrana taşınıyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI KARAKTERLER VE ROLLERİ

• Serkan Çayoğlu (Sultan Mehmed) – Genç yaşta tahta çıkan, vizyoner, stratejik zekâsıyla öne çıkan ve İstanbul'un fethini gerçekleştiren büyük hükümdar.

• Selim Bayraktar (Çandarlı Halil Paşa) – Devletin istikrarını her şeyin üstünde tutan, deneyimli ve etkili bir veziriazam.

• Tuba Ünsal (Mara Hatun) – Sırp asıllı Hristiyan prenses; Sultan Mehmed'in en önemli destekçilerinden biri.

• Fikret Kuşkan (Notaras) – Bizans'ın Megadük'ü; imparatorluğun gücünü yeniden kazanması için entrikalar kuran zeki bir devlet adamı.

• Seçkin Özdemir (Konstantinos) – Bizans'ın son imparatoru; halkı için mücadele eden, şehrini korumak uğruna her şeyi göze alan cesur lider.

